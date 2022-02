La Luna de febrero: muchos nombres, el máximo resplandor 0:56

(CNN) -- Apunten sus cámaras hacia el cielo mientras la luna llena de febrero, conocida como la luna de nieve, hará su aparición desde la medianoche del martes hasta la medianoche del jueves, según la NASA.

La luna de nieve estará en su punto más brillante el 16 de febrero a las 11:57 am ET, pero el mejor momento para verla será después del atardecer. Como beneficio adicional, la luna estará sobre el horizonte este-noreste el miércoles por la noche, lo que la ubicará cerca de Regulus, una estrella brillante.

La luna llena de febrero será generalmente visible en áreas alrededor del mundo que no tienen una densa cobertura de nubes. Sin embargo, estará debajo del horizonte en el Polo Sur y, por lo tanto, no se podrá ver desde esa área, según Christine Shupla, gerente de educación y participación pública del Lunar and Planetary Institute.

Se espera que un gran sistema de tormentas pronosticado para el centro y el este de Estados Unidos lleve una capa de nubes, lo que dificultará la observación de la luna desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, especialmente para cualquier persona al este de las Montañas Rocosas, según la meteoróloga de CNN, Haley Brink.

Los mejores lugares en EE.UU. para ver la luna llena serán partes del suroeste y California, donde se esperan cielos más despejados.

Las tribus nativas americanas en el noreste de EE.UU. usaron por primera vez el nombre "luna de nieve" como un guiño a las fuertes nevadas que ocurrían en febrero, según el Old Farmer's Almanac.

Las condiciones nevadas también provocaban una escasez de recursos de caza, razón por la cual otras tribus se referían a la luna como la "luna huesuda", "luna del hambre" y "pequeña luna de la hambruna".

La luna llena de febrero también coincide con el importante festival budista Māgha Pūjā, que celebra una reunión histórica entre Buda y sus primeros 1.250 discípulos, según la NASA.

Después de la luna de nieve, lo que viene en 2022

Quedan 10 lunas llenas en 2022, dos de ellas calificadas como superlunas. Aquí hay una lista de las lunas restantes para 2022, según el Farmers' Almanac:

• 18 de marzo: Luna de gusano

• 16 de abril: Luna rosa

• 16 de mayo: Luna de flores

• 14 de junio: Luna de fresa

• 13 de julio : Luna de ciervo

• 11 de agosto: Luna de esturión

• 10 de septiembre: Luna de cosecha

• 9 de octubre: Luna del cazador

• 8 de noviembre: Luna de castor

• 7 de diciembre: Luna fría

Si bien estos son los nombres populares asociados con la luna llena mensual lunas, el significado de cada una puede variar entre las tribus nativas americanas.