(CNN) -- Más de 50 millones de hogares han recibido sus pruebas caseras gratuitas de covid-19 por parte del Gobierno de Estados Unidos, declaró el miércoles a CNN un alto asesor de la Casa Blanca.

"Más del 80% de los que pidieron sus pruebas las han recibido, y el resto las recibirán esta semana", dijo el Dr. Tom Inglesby, asesor principal del equipo de respuesta a covid-19 de la Casa Blanca, en el programa "New Day", de CNN.

Aproximadamente 10 millones de personas siguen esperando recibir sus pruebas. Varias escribieron a CNN en los últimos días para expresar su frustración por el hecho de que sus kits aún no llegan, algunas casi un mes después de haberlos solicitado.

Desde el 18 de enero, los estadounidenses pueden solicitar cuatro pruebas de detección de covid-19 gratuitas en su domicilio en covidtests.gov. La Casa Blanca está distribuyendo 1.000 millones de pruebas, las cuales habían escaseado en muchos minoristas y vendedores en línea durante la oleada de la variante ómicron del nuevo covid-19, en diciembre y enero.

La mayoría de los lectores de CNN elogiaron el proceso de pedido, diciendo que era fácil y rápido.

Pero otros se encontraron con obstáculos. La mayoría de ellos recibieron mensajes diciendo que los pedidos ya se habían realizado para sus direcciones, pero algunos dijeron que no podían recibir las pruebas en apartados de correos, parques de casas móviles, barcos o direcciones rurales. Otros dijeron que el Servicio Postal de EE.UU. no reconocía sus direcciones o los descalificaba porque dirigían pequeños negocios desde sus casas.

Todavía están esperando sus pruebas

Los que solicitaron las pruebas recibieron correos electrónicos de confirmación en los que se les informaba de los números de seguimiento y las fechas de entrega previstas una vez que se enviaran sus pedidos. Pero para algunos eso fue lo último que supieron de sus pruebas.

Irene DiCaprio, quien hizo su pedido el 18 de enero, no ha recibido ninguna información sobre cuándo llegarán sus pruebas a su casa de Orange, Connecticut. Varios amigos que viven en otros lugares del estado recibieron sus kits una o dos semanas después de inscribirse.

A DiCaprio, de 70 años, le gustaría tener las pruebas en mano antes de que ella y su marido viajen a Las Vegas dentro de unas semanas para una reunión familiar que lleva dos años en suspenso. Solo le queda una prueba casera de una caja que compró en Walgreens. Como afiliada a Medicare, todavía no tiene derecho a que le cubran el coste de las pruebas caseras compradas en los comercios.

"Cuando vi que eran US$ 24 por las dos, pensé 'bueno, no voy a comprar muchas en la farmacia'", dijo DiCaprio. "Si tengo que hacerlo, lo haré. Pero prefiero no hacerlo, sobre todo porque no me lo van a reembolsar".

Medicare dijo que empezará a cubrir las pruebas caseras compradas en los comercios a principios de la primavera.

A David Baize, de Rutherfordton (Carolina del Norte), le sorprende que los funcionarios federales no se hayan centrado más en la entrega rápida.

"Pensaría que algo de esta importancia tendría una alta prioridad, y que habría habido una mayor atención y esfuerzo en cuanto a cómo se desarrollaría la distribución", dijo Baize, de 67 años, quien pidió las pruebas el 19 de enero, pero aún no las ha recibido.

El domingo abrió un expediente en el Servicio Postal para intentar obtener respuestas, pero aún no recibe respuesta. Mientras tanto, su familia en el área de Detroit recibió sus pruebas federales gratuitas poco después de pedirlas.

Al preguntarle, en una conferencia de prensa –el miércoles– sobre el progreso del programa de pruebas gratuitas a domicilio, el coordinador de la respuesta a covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, elogió el trabajo que está haciendo el Servicio Postal.

Una vez que se envía el paquete, más del 60% se entrega en 24 horas, y el 90% en 48 horas, señaló.

"Este es un esfuerzo que no tiene precedentes", dijo Zients. "Ha habido una demanda increíblemente fuerte y una ejecución increíblemente fuerte enviando 200 millones de pruebas directamente a las puertas de los estadounidenses".

Caída del número de casos de covid-19

Parte de la urgencia por conseguir los kits federales gratuitos ya pasó. Las pruebas caseras están ahora más disponibles en los comercios, y muchos estadounidenses con seguro privado pueden recibir hasta ocho pruebas gratuitas por individuo con cobertura cada mes.

Además, la ola generada por la variante ómicron está disminuyendo. Cuando se abrió el sitio covidtests.gov, el 18 de enero, el número promedio de nuevos casos de covid-19 notificados diariamente en EE.UU. era de casi 750.000. Desde entonces, esa cifra ha descendido a poco más de 136.000 al día.

Aun así, las pruebas serán necesarias para interrumpir la propagación del covid-19 a largo plazo, ya que permiten obtener un diagnóstico rápido y acceder al tratamiento, así como proteger a los estadounidenses más vulnerables, declaró Inglesby a CNN.

"Estamos muy contentos de ver cómo disminuye", dijo sobre la oleada generada por la variante ómicron. "Pero vamos a necesitar estas pruebas a largo plazo".