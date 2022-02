Por estas pistas encontraron a niña desaparecida en Nueva York 1:00

(CNN) -- Paislee Joann Shultis, la menor que fue reportada como desaparecida hace dos años, fue encontrada escondida con su madre debajo de la escalera de una casa en Nueva York.

A lo largo de los años de investigación y búsqueda de la menor, los detectives habían visitado la casa varias veces, pero no fue hasta una pista clave esta semana que las autoridades pudieron obtener una orden de allanamiento e ingresar al sótano de la casa, donde descubrieron a la niña desaparecida.

Paislee, que ahora tiene 6 años, fue entregada a su tutor legal y se reunió con su hermana mayor, dijo la policía el martes. Goza de buena salud, pero se ha perdido experiencias importantes como asistir a la escuela, dijo la policía.

A su madre, su padre y un tercer hombre se les han levantado cargos. Un abogado de uno de los tres acusados ha pedido paciencia hasta que "salgan a la luz los hechos".

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

La policía había visitado una casa clave casi una docena de veces

La menor fue reportada como desaparecida el 13 de julio de 2019 en Cayuga Heights, un pueblo en las afueras de Ithaca en el norte del estado de Nueva York.

publicidad

En ese momento, se creía que había sido secuestrada por sus padres, Kimberly Cooper y Kirk Shultis Jr., quienes no tenían la custodia, dijo el Departamento de Policía de Saugerties en un comunicado de prensa esta semana. El jefe de policía Joseph Sinagra confirmó a CNN que los dos son los padres biológicos de Paislee.

En los primeros días de la investigación, el padre de la niña negó conocer su paradero y le dijo a la policía que Cooper se había llevado a su hija y había huido a Filadelfia, agregó el comunicado de prensa.

Varias de las pistas que recibieron las autoridades en los últimos dos años los llevaron a una casa en Saugerties, un pueblo que está a unas 160 millas (257 kilómetros) al este de Cayuga Heights. Pero sin una orden de allanamiento, a los policías a menudo se les negaba la entrada y solo se les permitía un "acceso limitado" en algunas ocasiones, dijo el jefe.

"Habíamos estado en la casa... casi una docena de veces durante un período de dos años para dar seguimiento a las pistas", dijo Sinagra. Kirk Shultis padre y su hijo les deban a los agentes acceso limitado, dijo la policía, y no les permitían entrar a los dormitorios o al área del sótano.

Y en todas las ocasiones negaron saber nada sobre la niña, dijo el jefe. Y agregó: "Nos mintieron durante dos años, incluido el padre, diciendo que no tenía idea de dónde estaba su hija".

Niña de 9 años es rescatada de padres que no tenían su custodia 1:08

Una pista clave condujo al rescate de la niña

Esta semana, un individuo le dio a las autoridades la información que habían estado buscando para obtener una orden de allanamiento para esa casa, dijo el jefe a CNN.

"Esta pista era reciente, era fáctica, la información proporcionada fue corroborada", dijo. Aunque las autoridades habían recibido otra información sobre la casa anteriormente, dijo Sinagra, no pudieron ejecutar órdenes de allanamiento "con base en rumores". La policía no dijo cuál era la información ni de quién provino.

Pero tan pronto como la policía recibió esa información, tomaron medidas.

“Inmediatamente enviamos policías uniformados a la residencia y ellos se apostaron afuera de la residencia como a las 4” de la tarde del 14 de febrero de 2022, dijo.

"El propósito era asegurarnos de que nadie saliera o viniera mientras nuestros detectives redactaban la orden de allanamiento", agregó el jefe. "Una vez que se emitió la orden de allanamiento, aproximadamente a las 8:06 pm, ejecutamos esa orden de allanamiento".

Lo que los detectives encontraron en la casa

Por primera vez, los detectives pudieron registrar todas las habitaciones de la casa e ir al sótano, donde el jefe de policía dijo que encontraron lo que parecía un apartamento.

"Había una cocina, había dormitorios, una sala de estar. Uno de los dormitorios estaba dedicado a Paislee. Tenía su nombre en la pared, había prendas de vestir esparcidas por el dormitorio, parecía que alguien había dormido en la cama hasta tarde", dijo Sinagra.

Los residentes le dijeron a la policía que la niña no estaba en la casa y dijeron que habían arreglado la habitación de esa manera en caso de que alguna vez regresara.

La habitación de la niña también estaba cerca de una escalera, debajo de la cual la policía eventualmente descubriría a la niña ya su madre escondidas. Un detective hizo el descubrimiento después de notar algo extraño en las escaleras, y después de mirar más de cerca vio una manta entre las grietas, dijo el jefe.

“Así que agarran algunas herramientas y comienzan a desarmar la escalera. Y mientras quitan los escalones de la escalera, ven un par de pies, pies pequeños”, dijo el jefe de policía.

En ese escondite, la policía también encontró mantas, una almohada y prendas de vestir, dijo el jefe, y agregó que era evidente que el lugar había sido utilizado más de una vez.

"Es nuestra opinión, con base en nuestra investigación, que ese lugar se usó probablemente todas y cada una de las veces que enviamos a un agente a la residencia para seguir una pista", dijo.

Los padres perdieron la custodia antes de que ella desapareciera, dice el jefe

Cooper fue acusado de dos delitos menores: interferencia en la custodia y poner en peligro el bienestar de un niño. Carol K. Morgan, abogada de Cooper, dijo: "Todos deberíamos esperar hasta que se conozcan los hechos. Todos deben ser pacientes antes de sacar sus propias conclusiones".

Kirk Shultis y Kirk Shultis padre fueron acusados de interferir en la custodia en primer grado, un delito grave, y poner en peligro el bienestar de un niño, un delito menor. Los abogados de los dos se negaron a comentar. Las audiencias de los tres se llevaron a cabo el miércoles y sus casos se pospusieron para una fecha posterior. Sinagra le dijo a CNN que Cooper y Shultis perdieron la custodia de Paislee y su hermana en 2019, antes de la desaparición. A un tutor legal se le concedió la custodia, dijo el jefe.

"Dependiendo de cuál fue la razón por la cual Paislee y su hermana fueron retiradas de la custodia de su madre y su padre, eso puede haber sido corregido ahora", dijo. "Cualquiera que sea la deficiencia, puede haber sido corregido y esos padres pueden haber tenido la custodia total de sus hijos hoy, pero esto va a ser un gran revés para ellos".

Lo que sabemos sobre la condición de la niña

Mientras la policía registró la casa, Paislee no hizo e un sonido, dijo Sinagra.

"Ni una palabra, hasta que estuvieron completamente expuestos", dijo, y agregó que cuando finalmente la policía la descubrió, la niña estaba molesta.

"Estoy seguro de que cuando vio a varios de nuestros agentes, que estaban fuertemente armados... eso fue algo traumatizante para la niña".

Pero se encontró que gozaba de buena salud, y al día siguiente, martes, parecía estar de buen humor, dijo.

"No sabemos con qué vivió Paislee durante los últimos dos años y no sabemos qué tipo de daño pudo haber tenido debido a las condiciones en las que tuvo que vivir", dijo el jefe. "Fue separada de su hermana, no tenía las funciones de una niña normal, en cuanto a tener la capacidad de ir a la escuela".

La policía no ha compartido ningún detalle sobre el tutor al que fue entregada Paislee, o la naturaleza de su relación.