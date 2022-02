¿Qué hacer para estar seguro en un sismo? 1:04

(CNN Español) -- Tras el sismo de 6,2 que sacudió Guatemala en la madrugada de este miércoles, el gobierno informó en un comunicado que se han reportado tres personas fallecidas y se han registrado 89.785 personas afectadas.

De estas últimas, 13 resultaron damnificadas y 33 fueron evacuadas.

Las zonas afectadas fueron en los departamentos de: Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.

El sismo de magnitud preliminar 6,2 se registró la madrugada de este miércoles en Guatemala, alrededor de la 1:12 a.m. hora local (2:12 a.m. ET), según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se ubicó en Nueva Concepción, Guatemala, con una profundidad de 83,6 kilómetros, de acuerdo con el reporte.

El Servicio Sismológico Nacional de México también informó del movimiento, el cual dijo que se ubicó a 114 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Con información de Gerardo Lemos y Ana Cucalón, los dos de CNN.