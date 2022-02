El impacto de las redes sociales en los más jóvenes 1:52

(CNN) -- El cerebro adolescente pasa por una transformación importante y puede ser un proceso desordenado, estresante y desigual.



Aunque el cerebro de tu hijo adolescente está trabajando hacia una psicología mejor y más hermosa, este proceso perfectamente natural con frecuencia puede ser difícil de manejar para las familias, dijo Lisa Damour, una psicóloga clínica con sede en Ohio especializada, en el desarrollo adolescente.

En esos años que transcurren entre el tierno apego de la infancia y la autosuficiencia de la edad adulta, las adolescentes pueden causar un gran dolor de cabeza a sus seres queridos. Ponen a prueba la paciencia de sus familias discutiendo más, analizando menos los riesgos y pareciendo adoptar una actitud más egoísta. Eso suele llevar a sus familias a endurecer las restricciones y la vigilancia, dice John Duffy, psicólogo clínico con sede en Chicago.

Pero el estereotipo de que los años de la adolescencia son los peores es injusto, y este periodo en el que se prueban cosas nuevas, se adoptan nuevas perspectivas y se emprende el camino por cuenta propia, y se vacila, es clave para que los adolescentes se conviertan en adultos, dijo Tina Bryson, terapeuta de Pasadena, California.

Las normas y el respeto siguen siendo importantes, pero si los miembros de la familia pueden entender con más claridad lo que pasa por la cabeza de un adolescente, pueden apoyarse en esos cambios y ayudar a sus hijos a navegar con más eficacia hacia la edad adulta.

"Si establecemos estándares altos, o nos dirigimos a ellos como la mejor versión de sí mismos, tendemos a recibir eso de vuelta", dice Damour, que escribió "Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girls" y "Untangled: Guiding Teenage Girls Through the Seven Transitions into Adulthood".

Para saber un poco más sobre los adolescentes, vamos a participar en el clásico juego de dos verdades y una mentira.

¿Verdad o mentira? Los adolescentes son más contestatarios

Verdadero, y qué bueno que lo son, dice Duffy.

Un rasgo distintivo de la adolescencia es la individuación, lo que significa que están dejando de ser solo un miembro de su familia y aprendiendo quiénes son como individuos y miembros del mundo. El proceso para hacerlo a menudo implica definirse primero como alguien que no es igual a los que le rodean. Eso incluye a los adultos de su vida.

"Parte de la razón por la que se produce el rechazo de los adolescentes no es porque no les agraden sus padres, aunque a veces lo digan, sino porque están tratando de establecer quiénes son, y saben que tiene que ser algo diferente a mamá y papá", dijo Duffy.

Esta reacción es importante para el individuo y la comunidad, ya que oponerse al statu quo puede significar más innovación, dijo Bryson, autor de "The Power of Showing Up: How Parental Presence Shapes Who Our Kids Become and How Their Brains Get Wired".

Cierto, pero eso no es divertido para los adultos en sus vidas. ¿Qué pueden hacer para superarlo?

Por difícil que sea, no te tomes el rechazo como algo personal y celebra el tiempo de exploración, dice Damour.

Siguen necesitando tu apoyo y tu amor. "Lo que podemos hacer es hacerles saber siempre que nosotros, como su familia, estamos de su lado. Siempre encajas en nuestra familia, independientemente de quién seas", dijo la Dra. Hina Talib, especialista en Medicina de Adolescentes y profesora asociada de Pediatría en el Hospital Infantil de Montefiore, en el Bronx, Nueva York.

La buena noticia es que este es solo un paso en la formación de su identidad, y el resultado final suele consistir en "una hermosa mezcla de quién eres, dónde acabas y dónde empezaste", dijo Talib.

¿Verdadero o falso? Los adolescentes corren más riesgos

Verdadero. Puede que hagan suspirar de frustración a quienes los cuidan o que se muerdan las uñas de miedo, pero los adolescentes necesitan correr riesgos, dice Duffy.

Y no se trata solo de los adolescentes humanos. Los adultos de una población de nutrias marinas de la costa de California saben que deben permanecer lejos de las aguas infestadas de tiburones, y las nutrias jóvenes saben que deben permanecer con sus padres, dijo Bryson.

Pero luego están las nutrias adolescentes que nadan directamente hacia ellos.

Uno podría decir: "¡Qué tontería!", pero es una fase importante del desarrollo de las nutrias adolescentes, en la que aprenden a comprender los riesgos de los depredadores que las rodean, así como sus propias capacidades y limitaciones, dice Bryson.

La idea de dejar que tu propia cría de nutria nade hacia los tiburones puede parecer impensable, pero los adolescentes necesitan espacio para arriesgarse con tu apoyo y guía respaldándolos.

"Están poniendo a prueba sus propios niveles de competencia y resistencia en el mundo", afirma Duffy.

El que tus hijos sepan que siempre estarás para ellos si se meten en líos y el mostrarles que confías en sus decisiones son formas importantes de ayudarlos a prepararse para asumir esos riesgos.

"En lugar de dar consejos inmediatamente o de saltar a cualquier respuesta, voy a ver esto como una gran oportunidad para dar a mis hijos algunas repeticiones, como cuando levantamos pesas", dijo Bryson. "Voy a darles a mis hijos repeticiones en las que pueda decir... '¿Qué crees que sería una buena idea?’".

¿Verdadero o falso? Los adolescentes son egoístas

Aquí está la mentira... en su mayor parte.

Cuando tu hijo adolescente te haga llegar tarde al trabajo porque se quedó 30 minutos más en el baño o lloró porque no le compraste los zapatos de moda, intenta pensar que no es egoísta, sino que se está buscando a sí mismo, dice Talib.

En la adolescencia es cuando empezamos a tener fuertes sentimientos de autoconciencia, a notar que nos comparamos con los que nos rodean y a preocuparnos por no encajar, dijo Duffy.

Tu trabajo como adulto cariñoso no es criticar o aplastar los sentimientos de tu hijo adolescente cuando se centran en sí mismos y dejan los problemas del mundo a un lado. En cambio, intenta validar esos sentimientos, dijo Talib.

A partir de ahí, puedes recordarle a tu hijo sus puntos fuertes y todo lo que tiene a su favor, al tiempo que reconoces que es un momento difícil en su vida, dijo Damour.

Aunque puede ser difícil llorar la pérdida del niño que una vez fue y hacer frente a los cambios que está experimentando ahora, es importante tratar a los adolescentes como los seres humanos amables y capaces que pueden ser, mantenerlos en esos estándares y ser compasivos cuando flaquean, dijo Damour.