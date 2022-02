"The Fearless Girl" tiene un nuevo y definitivo lugar 0:52

(CNN) -- Cinco años después de aparecer por primera vez en la calle empedrada frente a Wall Street, la estatua "Fearless Girl", un pequeño pero controvertido símbolo de la igualdad de género, adquiere una nueva forma digital.



Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo mes, la artista detrás de la figura de bronce, Kristen Visbal, lanzará una colección de NFT con la ya famosa obra. Las obras de arte virtuales que se ponen a la venta incluyen dos videos diferentes de la estatua tomando forma a través de "partículas de polvo de estrellas" y siete tarjetas digitales de temática celestial. Uno de los compradores recibirá también una réplica física a tamaño real de la escultura de metro y medio de altura, mientras que otros recibirán versiones de 55 centímetros.

Visbal, con sede en Delaware, que suele trabajar con bronce fundido, colaboró con el estudio de efectos visuales 9ifx para dar vida a su colección de NFT. Su nuevo arte digital se inspiró en imágenes de nubes de nebulosas tomadas por el telescopio espacial Hubble de la NASA.

"Se me prendió el foco", dijo en una videoentrevista. "Pensé: 'Oh, 'Fearless Girl' es un símbolo mundial. Y luego pensé: 'Oh, 'Fearless Girl' es un símbolo universal'".

Pero aunque la estatua se ha convertido en una atracción turística conocida, su condición como símbolo feminista se ha puesto en duda ya que fue financiada a través de un patrocinio empresarial. La obra de arte también está en medio de un litigio entre Visbal y el patrocinador de la estatua, la empresa de gestión de activos State Street Global Advisor (SSGA), sobre el uso de su imagen y su nombre.

Por ello, es probable que el lanzamiento de la nueva colección NFT de Visbal, titulada "Superstar Drop: Free Fearless Girl" suscite un nuevo debate, ya que los ingresos de la venta ayudarán a financiar los gastos legales de Visbal.

publicidad

Un mensaje ensombrecido

"Fearless Girl" se instaló por primera vez en el centro de Manhattan, frente a la famosa estatua del "Charging Bull", antes del Día Internacional de la Mujer en 2017. Se creó como un desafío directo al "club de chicos" del mundo corporativo, dijo Visbal.

Colocada directamente sobre la calzada, en lugar de un zócalo, para que tuviera la misma altura que los jóvenes visitantes, la estatua decidida se hizo viral inmediatamente. Los tuits sobre la escultura de bronce obtuvieron 1.000 millones de impresiones en las primeras 12 horas, según los documentos judiciales. Desde entonces, la estatua encontró su nuevo hogar a pocas manzanas de distancia, frente a la Bolsa de Nueva York, y la Comisión de Preservación de Monumentos de la ciudad votó recientemente para mantenerla allí durante otros tres años.

La intención de "Fearless Girl" era "llamar la atención sobre el techo de cristal en la comunidad de Wall Street al que se han enfrentado tantas mujeres... para ascender y para obtener la misma remuneración", dijo Visbal. "Era un mensaje muy claro y sencillo".

Pero ese mensaje se ha visto algo empañado por las críticas de que la estatua fue utilizada para las relaciones públicas de la empresa SSGA, que en ese momento promocionaba su fondo de índice de diversidad de género. La semana siguiente a la instalación de la estatua "Fearless Girl", un artículo de opinión en el diario The New York Times afirmaba que la figura representaba una forma de "falso feminismo".

Irónicamente, solo unos meses después de su instalación, SSGA acordó pagar US$ 5 millones para resolver las acusaciones de que pagaba mal a sus empleados femeninos y negros. En un correo electrónico enviado a CNN, un portavoz de la empresa dijo que ésta niega haber actuado mal.

"En aras de seguir adelante y de continuar centrándonos en lo que era más importante para State Street (SSGA), las políticas y los programas que teníamos y seguimos teniendo para promover la diversidad de género, optamos por llegar a un acuerdo de conciliación", dice el comunicado.

La lucha por "Fearless Girl"

Visbal se siente frustrada por el hecho de que los ideales de la estatua "se hayan minimizado", dijo, y sostiene que creó "Fearless Girl" para el público, no para los patrocinadores corporativos. "Ella defiende legalmente la igualdad, la igualdad salarial, el apoyo a las mujeres en posiciones de liderazgo, el empoderamiento de las mujeres, la educación de las mujeres, la educación para la prevención de los prejuicios y el bienestar general de las mujeres", dijo.

"Establecimos los límites legales de lo que representaría la obra de arte... (ella) nunca sería utilizada para nada que no tuviera que ver con estos ideales de diversidad e igualdad", añadió sobre el acuerdo que firmó con la SSGA.

Visbal afirma que no sabía quién patrocinaba el proyecto cuando aceptó el encargo de una agencia de publicidad, McCann. Hizo "Fearless Girl" en aproximadamente un mes y luego, semanas después de su instalación, firmó un acuerdo con la SSGA que establecía los derechos de autor y la marca registrada de la obra.

La artista se ha visto envuelta en una batalla legal de años con la empresa por el uso de "Fearless Girl". Visbal es propietaria de los derechos de autor, lo que significa que puede reproducir la obra, pero SSGA posee los derechos del nombre registrado. Cuando Visbal empezó a comercializar réplicas con el nombre de "Fearless Girl", ha vendido versiones de tamaño real por hasta US$ 250.000, SSGA argumentó que había violado su acuerdo.

En los documentos judiciales presentados ante el Tribunal Supremo de Nueva York en 2019, SSGA alegó que Visbal había creado copias "no autorizadas" y que algunos compradores habían utilizado posteriormente la imagen y el nombre de la estatua para obtener beneficios comerciales, "debilitando y adulterando así el mensaje de Fearless Girl". Visbal respondió con una contrademanda, afirmando que tiene derecho a hacer nuevas versiones de la obra.

"La demanda se refiere a cómo se utiliza 'Fearless Girl'", afirmó Visbal. "Soy la propietaria de 'Fearless Girl', así que puedo hacerla en cualquier tamaño y material que quiera. Puedo crear obras derivadas y también puedo licenciar la obra. La razón por la que no la he licenciado es porque hay mucho control que se ha ejercido sobre las licencias".

Un legado conflictivo

Visbal dice que, sin ser propietaria del nombre, no puede llevar a cabo programas educativos relacionados con "Fearless Girl".

"Quería que ella fuera, esencialmente, una herramienta de enseñanza... Realmente creo que el camino más rápido hacia la paridad de género es empezar a resocializar a nuestros jóvenes", dijo Visbal.

Mientras tanto, la SSGA ha utilizado el nombre para su propia campaña "Fearless Girl", cuyo objetivo es mejorar la diversidad y aumentar el número de mujeres en las juntas directivas de las empresas, según la demanda. El sitio web de SSGA dice que, desde que la campaña comenzó en 2017, la firma ha identificado 1.486 empresas sin una mujer en su junta directiva, de las cuales 862 ahora tienen una directora.

SSGA rechazó la solicitud de CNN para comentar los procedimientos legales o la próxima venta de NFT por parte de Visbal, pero dijo que la artista no se había acercado a la compañía para llevar a cabo iniciativas educativas.

"Consideraríamos cualquier solicitud de uso del nombre 'Fearless Girl' en relación con programas educativos como lo haríamos con cualquier otra solicitud de uso de la marca", dijo SSGA en un comunicado.

Visbal dijo que se le permite utilizar el nombre registrado en su colección NFT "Superstar Drop: Free Fearless Girl", a través de la doctrina legal del "uso justo". Espera que la venta le ayude a recuperar parte de sus gastos legales, que según ella ascienden a casi US$ 3 millones hasta el momento, incluyendo unos US$ 700.000 de su propio dinero.

"¿Tengo la opción de obtener grandes beneficios de 'Fearless Girl'? Sí, la tengo", indicó Visbal. "¿He puesto cada bendito centavo que gané en los gastos legales? Sí, lo he hecho".

Visbal dijo que se ha ofrecido a crear una nueva versión de la estatua para que se convierta en un elemento permanente de la ciudad (la obra original sigue expuesta con un permiso temporal). También quiere que se coloque una placa a los pies de la niña para explicar los ideales que tenía en mente cuando la creó. La artista no está satisfecha con la señalización actual, que, según ella, asocia demasiado a "Fearless Girl" con la iniciativa de diversidad de la SSGA.

"Esta es mi obra, y la hice con integridad, y tengo integridad", comentó Visbal. "Y me gustaría que se utilizara correctamente".