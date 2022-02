Así se comparan el poder militar de Rusia y de Ucrania 1:40

Washington y Kyiv (CNN) -- El presidente Joe Biden alcanzó un principio de acuerdo sobre las conversaciones negociadas por Francia con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, siempre que Rusia no invada Ucrania, dijo la Casa Blanca el domingo por la noche.

La reunión, según la secretaria de prensa Jen Psaki, ocurriría después de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, se reúnan el 24 de febrero.

No obstante, en un comunicado, Psaki pareció restar importancia a las perspectivas de que una reunión realmente se materialice dado que funcionarios estadounidenses han dicho que es muy probable que Putin pueda lanzar una invasión pronto.

Y otros funcionarios estadounidenses dejaron en claro que actualmente no existen planes sobre el momento, el formato o el lugar, para que los dos líderes se reúnan.

"Siempre estamos listos para la diplomacia. También estamos listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia elige la guerra. Y actualmente, Rusia parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania muy pronto", dijo Psaki en una declaración el domingo por la noche.

La cumbre, según un comunicado del Palacio del Elíseo, fue propuesta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante llamadas telefónicas consecutivas con Biden y Putin el domingo.

CNN se acercó al Kremlin para preguntar sobre cualquier principio de acuerdo para una cumbre, pero no recibió una respuesta inmediata.

Macron se ha convertido en una especie de intermediario diplomático a medida que se desarrolla la crisis en Europa. Se reunió con Putin a principios de este mes en Moscú y habló con el líder ruso por teléfono dos veces el domingo. Funcionarios franceses han dicho que sus esfuerzos en la diplomacia reflejan un deseo de explorar todos los caminos disponibles para evitar conflictos.

La declaración de la presidencia francesa dijo que la cumbre sería seguida por una reunión posterior de "partes interesadas relevantes para discutir la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa". Macron "trabajará con todas las partes interesadas para preparar el contenido de estas discusiones".

No especificó quiénes eran esas partes interesadas.

Funcionarios estadounidenses han dicho constantemente que Biden está dispuesto a reunirse con Putin, aun cuando prepara sanciones económicas fulminantes en caso de que ocurra otra invasión rusa de Ucrania.

“El presidente Biden está preparado para reunirse con el presidente Putin en cualquier momento, en cualquier formato, si eso puede ayudar a prevenir una guerra”, dijo Blinken el domingo en “State of the Union” de CNN.

Biden le ha dado mucha importancia a las reuniones cara a cara con los líderes y se reunió con Putin en junio durante una cumbre en Ginebra. Los dos hablaron por teléfono por última vez el sábado pasado.

Funcionarios estadounidenses han dicho que es difícil descifrar las intenciones de Putin, a medida que concentra tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania. Dicen que ha ocultado sus planes incluso a sus asesores más importantes.

El domingo, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Blinken y Lavrov discutirían una posible cumbre entre Biden y Putin cuando se reúnan a finales de esta semana en Europa, pero agregó una nota de precaución sobre esas conversaciones.

"Blinken y Lavrov seguirán discutiendo si la invasión no ha comenzado para entonces, en cuyo caso todo se cancelará", dijo el funcionario.

Continúan los ejercicios en Belarús

El esfuerzo de Macron a favor de un posible avance diplomático se produjo al mismo tiempo que funcionarios bielorrusos anunciaran el domingo que continuarían los ejercicios militares rusos conjuntos en Belarús que estaban programados para finalizar durante el fin de semana, lo que implica que las fuerzas rusas pueden extender su estadía.

Mientras tanto, nuevas imágenes satelitales mostraron una actividad intensificada entre las unidades rusas cerca de la frontera nororiental de Ucrania y el Ministerio de Defensa ucraniano dijo que registró docenas de violaciones del alto el fuego el domingo.

El Comando de Fuerzas Conjuntas de Ucrania afirmó el domingo que los separatistas respaldados por Rusia lanzaron "fuego de armamento pesado" contra su propio territorio en un esfuerzo por "acusar falsamente a las fuerzas armadas de Ucrania y agravar aún más la situación".

El domingo, Biden celebró una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con sus principales asesores. También el domingo, dos funcionarios estadounidenses y otra fuente familiarizada con la inteligencia estadounidense le dijeron a CNN que una evaluación de inteligencia indicó que se habían enviado órdenes a los comandantes rusos para proceder con un ataque contra Ucrania. La información de inteligencia se conoció la semana pasada y se reportó a Biden y Blinken, según otro funcionario estadounidense.

Sin embargo, rechazando los informes, el embajador ruso en EE.UU., Anatoly Antonov, dijo el domingo a CBS "Face the Nation" que "no hay invasión y no existe tal plan".