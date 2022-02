Última hora y noticias de la crisis entre Ucrania y Rusia

Embajador de Ucrania en las Naciones Unidas: Toda la ONU está "bajo ataque" por las acciones de Rusia

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes, el embajador de Ucrania en la ONU condenó como "ilegal e ilegítima" la decisión de Rusia de reconocer las regiones pro-Moscú de Ucrania.

"Hoy todos los miembros de las Naciones Unidas están bajo ataque", dijo Sergiy Kyslytsya. "Las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente han sido y seguirán siendo inalterables, independientemente de las acciones y declaraciones de la federación rusa.

"El liderazgo político de la federación rusa asumirá toda la responsabilidad por los resultados de la decisión tomada", añadió. "El reconocimiento de las partes ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania puede considerarse como una retirada unilateral de Rusia del acuerdo de Minsk".

¿Qué es el acuerdo de Minsk? El acuerdo de 2015 se elaboró en la capital de Belarús en un intento por poner fin a lo que entonces era un conflicto sangriento de 10 meses en el este de Ucrania. Condujo a un alto el fuego inestable, y el conflicto se convirtió en una guerra estática a lo largo de la Línea de Contacto que separa el gobierno ucraniano y las áreas controladas por los separatistas.

Los acuerdos prohíben armamento pesado cerca de la Línea de Contacto, pero nunca se implementó por completo y los problemas clave siguen sin resolverse

Llamado a la acción de la ONU: En la reunión del lunes, Kyslytsya llamó a otras naciones a tomar medidas. "Es fundamental ver ahora quién es nuestro verdadero amigo y socio, quién está del lado de la carta de la ONU y quién continuará disuadiendo a Rusia solo con palabras", dijo.

Pidió a Rusia que retirara sus tropas de la región y cancelara su reconocimiento de las dos regiones pro-Moscú de Ucrania, antes de repetir las palabras pronunciadas más temprano por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky: "Estamos en nuestra tierra. Nosotros no tenemos miedo de nada ni de nadie. No debemos nada a nadie. Y no entregaremos nada a nadie".