1 de 10 | La playa de Grace Bay: esta franja de arena dorada en las islas Turcas y Caicos es la mejor playa del mundo, según los usuarios de TripAdvisor. Mira en esta galería el resto de las elegidas. (Crédito: Adobe Stock) 2 de 10 | Playa de Varadero: esta playa en Cuba ofrece arenas blancas, palmeras y un entorno tropical. (Crédito: Adobe Stock) 3 de 10 | Turquoise Bay: en el Parque Nacional de Cape Range, en Exmouth (Australia Occidental), Turquoise Bay es un lugar muy popular para practicar snorkel. (Crédito: Getty Images) 4 de 10 | Quarta Praia: los usuarios de TripAdvisor elogian esta playa en Morro de Sao Paulo, Brasil, por ser un remanso de tranquilidad con relativamente pocos turistas. (Crédito: Alamy Stock Photo) 5 de 10 | Eagle Beach: "Absolutamente preciosa", dice un usuario de TripAdvisor sobre esta playa de Oranjestad, la capital de la isla caribeña holandesa de Aruba. (Crédito: Getty Images) 6 de 10 | Radhanagar Beach: hay un montón de playas increíbles en las islas Andamán de la India, pero Radhanagar, en la isla de Havelock, destaca por sus condiciones prístinas y sus puestas de sol de primera clase. (Crédito: Adobe Stock) 7 de 10 | Baia do Sancho: esta playa del archipiélago brasileño de Fernando de Noronha es bastante remota y su acceso no es fácil, pero los usuarios de TripAdvisor opinan que vale la pena. (Crédito: Adobe Stock) 8 de 10 | Playa de Trunk Bay: en el Parque Nacional de las Islas Vírgenes, Trunk Bay es conocida por las tortugas laúd. (Crédito: Getty Images) 9 de 10 | Baía dos Golfinhos: los delfines son una de las principales atracciones de este tramo de costa al sur de Natal, Brasil. (Crédito: Adobe Stock) 10 de 10 | Spiaggia dei Conigli: esta playa de la isla siciliana de Lampedusa (Italia) es un lugar de anidación de tortugas bobas. (Crédito: Adobe Stock)

(CNN) -- Imagina un paraíso cálido y prístino. Playas de arena blanca. Un agua teñida de turquesa y clara como el gin. Y ya tienes la playa número uno del mundo para 2022, según los usuarios de Tripadvisor.

La plataforma de viajes acaba de publicar el segundo de sus premios anuales Travelers' Choice para 2022: lo mejor de lo mejor en cuestión de playas.

El primer puesto lo ocupa la playa de Grace Bay, en las Islas Turcas y Caicos.

Este hermoso lugar en el océano Atlántico no es precisamente nuevo en el circuito de las mejores playas. En los premios de Tripadvisor de 2021, ocupó el puesto número 4.

Las 10 mejores playas del mundo en 2022

El Caribe es la región que más playas tiene en la lista de las 10 mejores de este año, y cinco continentes están representados en el recuento. Brasil es el único destino que tiene más de una participante, con la impresionante cifra de tres playas.

Para 2022, las mejores playas son:

Playa de Grace Bay: Grace Bay, Islas Turcas y Caicos Playa de Varadero: Varadero, Cuba Turquoise Bay: Exmouth, Australia Quarta Praia: Morro de Sao Paulo, Brasil Eagle Beach: Palm - Eagle Beach, Aruba Playa de Radhanagar: Isla Havelock, India Baia do Sancho: Fernando de Noronha, Brasil Playa de Trunk Bay: Parque Nacional de las Islas Vírgenes, Islas Vírgenes de Estados Unidos Baía dos Golfinhos: Praia da Pipa, Brasil Spiaggia dei Conigli: Lampedusa, Italia

El número uno del año pasado, la playa de Whitehaven, en la isla australiana de Whitsunday, no entró en el top 10 este año.

El atractivo de la playa de Grace Bay

Tripadvisor informó en un comunicado de prensa que la playa de Grace Bay tiene más de 7.200 opiniones hasta la fecha, y que el 90% de ellas la califican con cinco "burbujas", su clasificación más alta.

La playa está en la costa noreste de la isla de Providenciales. Quizá piense que forma parte del Caribe -y de hecho está cerca-, pero toda la cadena de Islas Turcas y Caicos está técnicamente en el océano Atlántico. Es un territorio británico.

Una barrera de coral ayuda a mantener la playa de Grace Bay libre de algas y otros objetos, según el sitio web oficial de turismo de las Islas Turcas y Caicos. La navegación y otros deportes acuáticos son populares en las aguas tranquilas y poco profundas entre la playa y el arrecife.

Cómo viajar a Turcas y Caicos

Esto es lo que hay que saber sobre un viaje a las Islas Turcas y Caicos durante la pandemia.

En primer lugar, los visitantes de todo el mundo son bienvenidos a vacacionar allí; sin embargo, debes estar completamente vacunado si tienes 16 años o más para visitarlas.

Todos los viajeros de 2 años o más necesitan un resultado negativo de una prueba PCR de covid-19 tomada como máximo tres días antes de la llegada para poder entrar. No hay cuarentena a la llegada. Hay que rellenar un formulario de autorización de viaje, y también se requiere un seguro de viaje que cubra casos de covid-19.

Hasta el 28 de febrero es obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares públicos para los mayores de 2 años. No hay restricciones para viajar entre las islas de la cadena.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. tienen una advertencia de viaje de nivel 4 (riesgo muy alto) para las islas a partir del 22 de febrero. Ese es el nivel más alto de los CDC, y la agencia aconseja evitar las Islas Turcas y Caicos por ahora.

Las 10 mejores playas de Estados Unidos

Tripadvisor también tiene una categoría separada solo para las playas de Estados Unidos.

Los estados con costa del Pacífico se llevan las palmas en 2022, con solo una playa del golfo de México y una del Atlántico en la lista. Hawai se quedó con cuatro puestos. Las mejores playas de Estados Unidos para 2022 son:

Hapuna Beach State Recreation Area: Puako, Hawai Siesta Beach: Siesta Key, Florida Poipu Beach Park: Poipu, Hawai Moonstone Beach: Cambria, California Kailua Beach Park: Kailua, Hawai Driftwood Beach: Jekyll Island, Georgia Ruby Beach: Parque Nacional Olímpico, Washington Cannon Beach: Cannon Beach, Oregon La Jolla Cove: La Jolla, California Ho'okipa Beach Park: Paia, Hawai

En la isla más grande de Hawai, la playa de Hapuna "tiene las olas perfectas para el surf, el boogie boarding y el body surf", según Tripadvisor.

La playa de St. Pete, en St. Petersburg (Florida), que ocupó el primer puesto en 2021, no figura entre las 10 mejores de 2022.

Cómo se eligen los lugares

Según Tripadvisor, las selecciones destacan a los lugares más populares entre los viajeros que reseñan en el sitio.

Los premios Travelers' Choice Best of the Best se basan en la calidad y cantidad de opiniones y valoraciones de los viajeros de Tripadvisor sobre las playas, recogidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Una reciente encuesta de Tripadvisor reveló que el 37% de los viajeros hará un viaje a la playa en 2022, dijo la plataforma.

Haz clic aquí para ver el top 25 de las mejores playas del mundo de Tripadvisor.