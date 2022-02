Equipo de CNN escucha explosiones cerca de Kyiv durante reporte en vivo 1:24

(CNN Business) -- El precio del bitcoin cayó por debajo de los US$ 35.000 a primera hora del jueves después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en la región ucraniana de Donbás.

El bitcoin se estaba negociando a US$ 34.969 hacia las 1:22 a.m. ET, según CoinMarketCap. Eso representa un descenso de más del 8% en comparación con un día antes.

La criptomoneda más valiosa del mundo cayó por debajo de los US$ 40.000 durante el fin de semana, y ha seguido cayendo a medida que se intensifica la crisis de Ucrania.

La moneda ha perdido casi la mitad de su valor desde su máximo de noviembre de US$ 68.990 debido a las tensiones geopolíticas, la perspectiva de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. y las restricciones de algunas economías importantes a los activos digitales.

Otras criptodivisas también cayeron con fuerza a primera hora del jueves. Ethereum se desplomó más del 12%, según CoinMarketCap, mientras que dogecoin cayó más del 14%.

Ethereum y dogecoin se estaban cotizando a US$ 2.349 y 10 céntimos, respectivamente.

Edward Moya, analista de mercado sénior de las Américas en Oanda, dijo en una nota a los clientes el jueves que muchos inversores "están dudando en aumentar las tenencias dada la tremenda incertidumbre para los activos de riesgo".

Moya predijo que el bitcoin probablemente seguirá "viendo una resistencia decente desde el nivel de los US$ 40.000, ya que las tensiones geopolíticas impedirán que los activos de riesgo" aumenten mucho. Diksha Madhok de CNN Business contribuyó a este informe.