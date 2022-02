Rusia ataca Ucrania: última hora, noticias y reacciones a la invasión en vivo

España y Portugal condenan "la agresión de Rusia contra Ucrania"

España y Portugal condenaron el jueves las acciones militares de Rusia contra Ucrania.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó “la agresión de Rusia contra Ucrania”, al tiempo que se solidarizó con el “Gobierno ucraniano y su pueblo”.

“El Gobierno de España condena la agresión de Rusia contra Ucrania y expresa su solidaridad con el Gobierno ucraniano y su pueblo. Sigo en estrecho contacto con nuestros socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN para coordinar nuestra respuesta”, tuiteó Sánchez el jueves.

El Consejo de Seguridad Nacional de España se reunirá el jueves a las 6 am ET (12 pm local), para discutir la crisis actual y Sánchez dará un discurso a las 7:30 am ET (1:30 pm local).

El Gobierno español también planteó su reprimenda a través de un comunicado en la web de Moncloa, condenando enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa.

“Es una agresión completamente injustificada, de una gravedad sin precedentes, y una flagrante violación del derecho internacional que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad mundial”, dijo la Moncloa en un comunicado.

“Exigimos el cese inmediato de las hostilidades antes de que se multiplique el número de víctimas, así como el regreso de las tropas al territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa”, agregó.

El comunicado del Gobierno español reiteró el mensaje de apoyo y solidaridad de Sánchez hacia Ucrania y dijo que se coordinaba con “los socios de la Unión Europea y los aliados de la OTAN para una respuesta adaptada a la gravedad de la acción ilegal de la Federación Rusa”.

“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá al Consejo Europeo extraordinario convocado con urgencia para establecer la respuesta de la UE a esta intolerable invasión militar”, concluye el comunicado.

Mientras tanto, Portugal también expresó el jueves su propia reprimenda por las acciones de Rusia, a través de su primer ministro, Antonio Costa, en Twitter.

“Condeno enérgicamente la acción militar de Rusia contra Ucrania. Me reuniré con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe Supremo de la Fuerza Armada Nacional (CEMGFA)”, tuiteó Costa.

“También pedí al presidente portugués una reunión urgente del Consejo Superior de Defensa Nacional. Mis pensamientos están con el pueblo ucraniano bajo este injustificado y lamentable ataque”, agregó Costa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal tuiteó junto con el primer ministro un mensaje de fuerte condena en Twitter.

“La operación militar lanzada esta mañana por Rusia en territorio ucraniano es una agresión injustificada y una grave violación del derecho internacional, que condenamos y que debe cesar de inmediato”, tuiteó el Ministerio de Asuntos Exteriores portugués.