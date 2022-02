Los hermanos Klitschko, leyendas del boxeo, prometen luchar por Ucrania

Los hermanos Klitschko dispuestos a ir a la guerra 0:48

(CNN) -- El excampeón de boxeo de pesos pesados Vitali Klitschko dijo que tomaría las armas junto a su hermano y también miembro del Salón de la Fama, Wladimir Klitschko, para luchar en lo que calificó como una "guerra sangrienta" tras la invasión rusa a su país, Ucrania.

Rusia lanzó su invasión por tierra, mar y aire el jueves tras la declaración de guerra del presidente Vladimir Putin. Se calcula que 100.000 personas han huido mientras las explosiones y los disparos sacudían algunas de las grandes ciudades. Se ha informado de la muerte de decenas de personas.

Vitali Klitschko, alcalde de la capital ucraniana, Kyiv, desde 2014, dijo que estaba dispuesto a luchar.

"No tengo otra opción, tengo que hacerlo. Lucharé", dijo el púgil de 50 años, conocido como "Dr. Ironfist" durante sus días de lucha, al programa Good Morning Britain de la cadena británica ITV.

Vitali Klitschko dijo que Kyiv estaba amenazada y que la principal prioridad era trabajar con las fuerzas policiales y militares para mantener las infraestructuras críticas, incluido el suministro de electricidad, gas y agua para sus ciudadanos.

publicidad

Añadió que los civiles estaban dispuestos a defender Kyiv como soldados.

"Creo en Ucrania, creo en mi país y creo en mi pueblo", dijo Vitali Klitschko.

El excampeón de los pesos pesados Wladimir Klitschko se alistó en el Ejército de reserva de Ucrania a principios de este mes, diciendo que el amor por su país le obligaba a defenderlo.

"El pueblo ucraniano es fuerte. Y se mantendrá fiel a sí mismo en esta terrible prueba. Un pueblo que anhela la soberanía y la paz. Un pueblo que considera al pueblo ruso como sus hermanos", escribió en un post en LinkedIn el jueves.

"Sabe que, básicamente, no quiere esta guerra. El pueblo ucraniano ha elegido la democracia. Pero la democracia es un régimen frágil. La democracia no puede defenderse por sí misma, necesita la voluntad de los ciudadanos, el compromiso de todos. Básicamente, no hay democracia sin demócratas".