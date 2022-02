Guerra Rusia - Ucrania: última hora, noticias y número de muertos de la invasión

El sol salió sobre la capital de Ucrania, Kyiv, el viernes después de una noche marcada por el sonido de las explosiones tras la invasión rusa del país que inició el jueves.

Estas son las últimas noticias:

Las fuerzas rusas se acercan a la capital: los reporteros de CNN en Kyiv, escucharon explosiones en la ciudad en la madrugada del viernes. Esto se produjo después de que la administración Biden les dijera a los legisladores estadounidenses que las fuerzas rusas que ingresaron a Ucrania a través de la frontera con Bielorrusia están a solo 32 kilómetros de Kyiv.

Aumenta el número de muertos: se ha confirmado la muerte de un total de 137 soldados ucranianos y 316 heridos desde el jueves, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ucrania dice que infligió 800 bajas entre las fuerzas rusas, pero no está claro si esto se refiere únicamente al número de muertos. CNN no ha podido verificar de forma independiente estas cifras.

Objetivo presidencial: Zelensky dijo el jueves por la noche que los grupos de sabotaje rusos han entrado en Kyiv, que él es el "objetivo número 1" y que su familia es el "objetivo número 2". Agregó que se aloja en las dependencias del gobierno y que Rusia quería "destruir" al jefe de Estado.

Protestas contra la guerra: cientos de personas fueron arrestadas en varias ciudades de Rusia por organizar manifestaciones contra la guerra. Protestas similares en apoyo de Ucrania se llevaron a cabo en todo el mundo, en Nueva York, París, Berlín, Londres y otros centros internacionales.

Votación de la ONU hoy: una votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre una resolución que condena a Rusia figura oficialmente en el calendario de la ONU para el viernes, pero se espera que la propuesta sea vetada por Moscú.

Sanciones internacionales: los líderes de todo el mundo anunciaron nuevas y duras sanciones contra Rusia el jueves, incluidos EE.UU., la Unión Europea, Australia, Japón, Taiwán y Canadá.

Sunrise in Kyiv. Who knows what the day will bring. pic.twitter.com/gs9Yh4EtQm

— Tim Lister (@TimListerCNN) February 25, 2022