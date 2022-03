Meta y YouTube toman acciones contra medios estatales rusos 1:14

Nueva York (CNN Business) — Disney, el estudio de cine más grande e influyente de Hollywood, decidió pausar el estreno de sus películas cinematográficas en Rusia luego de la invasión de Ucrania por parte del país la semana pasada.

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo un portavoz de Disney en un comunicado este lunes por la noche. "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación".

La compañía agregó que Disney está trabajando con sus socios de organizaciones no gubernamentales para "brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados" desplazados por el ataque militar. La invasión rusa de Ucrania ha sido condenada por muchos países alrededor del mundo y provocó una serie de sanciones económicas paralizantes dirigidas a la economía rusa.

Disney tenía varias películas programadas para estrenarse en Rusia en los próximos meses. Eso incluye "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel el 5 de mayo y "Lightyear" de Pixar el 16 de junio.

Aunque Rusia no es un mercado cinematográfico importante como China y Estados Unidos, el movimiento para retirar películas del país, al menos por el momento, es notable.

La decisión de la compañía también podría impulsar a otros estudios cinematográficos a seguir el ejemplo de Disney y sacar sus propias películas del país.

La noticia de Disney llega pocas horas después de que Netflix, el otro gran nombre en el mundo del entretenimiento, dijera que se niega a transmitir los canales de televisión estatales rusos en su servicio en el país.