(CNN Español) -- El 13 de marzo se celebran las elecciones legislativas de Colombia, en las que los colombianos elegirán a los representantes del nuevo Congreso de la República, y algunos podrán participar en las consultas presidenciales para elegir su candidato.

El 13 de marzo están llamados a votar casi 39 millones de electores en todo el país que podrán votar en más de 12.500 puestos de votación en todo el país, según la Registraduría Nacional de Colombia.

Lo que está en juego en las elecciones del 13 de marzo.

Senado

Los colombianos votarán para renovar el Senado cuyos votos son de circunscripción nacional, es decir que los candidatos obtendrán votos en todo el país. En total el Senado está compuesto por 108 representantes, pero el 13 de noviembre se elegirán 107 senadores así:

- 100 senadores y senadores elegidos por circunscripción nacional.

- 2 senadores por la circunscripción especial indígena.

- 5 senadores pertenecientes al partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), según fue acordado en la firma de los acuerdos de paz firmados en 2016 (esas curules son solo para los periodos 2018-2022 y 2022-2026).

El senador 108 es el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales para el cuatrienio presidencial que inicia en agosto de 2022, en este caso.

Para estas elecciones hay 974 candidatos en 16 listas al Senado en todo el país y 23 candidatos en 7 listas para la circunscripción especial indígena, según datos de la Registraduría.

Cámara de Representantes

Los representantes a la Cámara son elegidos cada cuatro años. El 13 de marzo también se elegirán 172 puestos para esta corporación por circunscripción territorial. Es decir, cada departamento, así como Bogotá elegirá sus candidatos. También hay una circunscripción internacional de los colombianos en el exterior.

Para estas elecciones hay 1.562 candidatos en 268 listas a la Cámara en todo el país, según datos de la Registraduría. Entre ellas: 974 candidatos en todo el país, 23 candidatos para las listas indígenas, 974 candidatos afrodescendientes y 23 de circunscripción internacional.

Citrep

Las víctimas del conflicto armado elegirán a sus representantes el próximo 13 de marzo. 167 municipios de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, (Citrep) se elegirán 16 Curules de Paz. Según la Registraduría, hay 406 candidatos.

Según la Registraduría, hay 407 candidatos a esta circunscripción de víctimas en 204 listas.

Consultas internas del 13 marzo

Las elecciones del 13 de marzo tienen un componente adicional en el juego democrático del país: no solo se elegirá el Congreso, que según su composición final será clave en el nuevo gobierno que inicie el 7 de agosto de 2022, sino también los candidatos presidenciales que se disputarán las elecciones de mayo.

A diferencia de elecciones del pasado, donde los partidos inscribían sus candidatos, en Colombia es cada vez más usual la conformación de alianzas por espectro político para elegir candidatos presidenciales. De esta manera en marzo se conocerán los candidatos a la presidencia e inicia la recta final para conocer al nuevo presidente de Colombia.

Consulta de Equipo por Colombia

Por una parte está la consulta de la derecha con el Equipo por Colombia donde se concentran candidatos del Partido Conservador, del Partido Mira (un partido cristiano), así como tres jugadores importantes: el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por el Partido de la U; el exalcalde de Medellín, Federico Guitérrez, que es un aliado del uribismo, y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, quien tiene gran popularidad en su ciudad natal, pero en esta campaña se ha rehusado a participar en debates presidenciales.

Así mismo, Char fue acusado por la excongresista Aída Merlano, según declaraciones a la revista Cambio. Merlano dijo que Char —mientras era alcalde de Barranquilla— financió su campaña a la Cámara y tuvo una relación extramatrimonial con ella. Merlano, prófuga de la justicia en Colombia, fue condenada por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.

Sobre las acusaciones de corrupción que hizo Merlano a medios colombianos, Char negó financiación a la campaña de Merlano diciendo que no dio dineros a campañas de otros partidos y menos siendo alcalde de Barranquilla. Y sobre su relación extramatrimonial con Merlano aceptó tenerla "mucho antes" de 2018, dijo que se trató de un "error", según dijo a medios colombianos.

Consulta de Centro Esperanza

Luego están los candidatos de Centro. En esta consulta cinco candidatos que se identifican con el centro: que dicen que no son ni están con Álvaro Uribe ni con Gustavo Petro, los extremos en el espectro ideológico. Allí están Juan Manuel Galán, exsenador liberal e hijo del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las mafias del narcotráfico en 1989.

También está el excandidato presidencial Sergio Fajardo, de la Alianza Social Independiente, quien según muchos, en las presidenciales de 2018 representaba un camino alejado de la polarización en 2018 que representaban Duque y Petro. Fajardo estuvo a muy poco de pasar a la segunda vuelta frente a Duque, pues Petro le ganó por 261.000 votos.

Otros candidatos que están en esta consulta son el exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, quien hasta muy poco era rector de la Universidad de Los Andes y ahora se perfila como una ficha fuerte del Centro, que podría hacerle competencia a Fajardo. Así mismo están el senador Jorge Enrique Robledo, una prominente figura de izquierda, y Carlos Amaya, exgobernador del departamento de Boyacá y gamonal político de la región que empezó su carrera política como líder estudiantil en 2008.

De esta consulta saldrá un fuerte contrincante que llevará la bandera de no estar alineados con los extremos, un discurso que resuena en muchos sectores dicen estar cansados de años de peleas políticas de derecha vs. izquierda. Pero como señaló la periodista colombiana María Jimena Duzán en su más reciente columna en la revista Cambio, la coalición Centro Esperanza tuvo una "debacle" pues sus integrantes "no se la jugaron por la construcción de una agenda de cambio", sino por una agenda de "egos".

El Pacto Histórico: la coalición de izquierda

El principal candidato de esta coalición es el excandidato presidencial y líder de izquierda Gustavo Petro, quien quedó segundo en las elecciones presidenciales de 2018 por una diferencia del 12% frente a Duque (que terminará su periodo presidencial el 7 de agosto de 2022).

Petro representa la opción sólida para un gran sector del país, sobre todo para la izquierda, según las más reciente encuestas de Yanhass de febrero de 2022: allí lidera con un 27% de la intensión de voto por delante de todos los precandidatos, seguido del voto en blanco (19%) y de Rodolfo Hernández, un candidato independiente originario de Santander, en el nororiente del país.

Y en la coalición, a Petro le sigue Francia Márquez, una líder negra y activista por el medio ambiente que ha tomado gran fuerza por su discurso por el trabajo desde los territorios que sufren la violencia, la justicia racial, los derechos de las mujeres y la conservación del medio ambiente.

Otros que componen esta consulta son el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, del Partido Verde, Arelis Uriana y Alfredo Saade, un líder cristiano de la Costa Caribe que apoya a Gustavo Petro.

Estas tres consultas definirán la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Los candidatos que aquí salgan vencedores iniciarán una campaña definitiva para enfrentarse con Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (el partido de Gobierno, liderado por Álvaro Uribe), y con el independiente Rodolfo Hernández, y se definirá si Colombia sigue gobernada por la derecha, como históricamente lo ha hecho, si se va hacia centro o da un giro hacia la izquierda.