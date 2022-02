Este fue un ataque exitoso contra vehículos rusos, según Fuerza Aérea de Ucrania 1:15

(CNN) -- Los estadounidenses están abrumadoramente a favor de aumentar las sanciones económicas contra Rusia y apoyan ampliamente la adopción de nuevas medidas para detener la invasión rusa de Ucrania, pero la mayoría se opone a una acción militar directa de Estados Unidos, según una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS.

El 83% de los estadounidenses dijo estar a favor de aumentar las sanciones económicas contra Rusia en respuesta a la invasión, y sólo el 17% se opuso. Estados Unidos y otros países anunciaron nuevas sanciones y restricciones económicas contra Rusia durante la realización de la encuesta, el viernes y el sábado. El apoyo al aumento de las sanciones en la nueva encuesta está muy por encima del 67%, que estaba a favor de lo mismo, en 2014, en medio de la incursión de Rusia en el este de Ucrania y su anexión de Crimea.

Una mayoría más pequeña, el 62%, también quiere que Estados Unidos haga más para detener la acción militar rusa en Ucrania, y el 38% dice que el país ya ha hecho lo suficiente. Pero el público se opone a una acción militar directa por parte de Estados Unidos: solo el 42% estaba a favor de esa medida en caso de que las sanciones no funcionaran, y el 58% se oponía. Sin embargo, entre los que dijeron que Estados Unidos debería hacer más para detener la incursión militar de Rusia, el 58% estaba a favor del uso de la acción militar si las sanciones fracasaban.

Hay pocos indicios de que el público se esté uniendo detrás la respuesta del presidente Joe Biden a la crisis, a pesar del amplio apoyo al tipo de sanciones que su administración ha puesto en marcha. Solo el 42% de los encuestados dijo que confiaba al menos moderadamente en que Biden tomara las decisiones correctas en relación con la situación en Ucrania, más o menos a la par con su índice de aprobación general en las últimas encuestas. Estos resultados, como la mayoría de las cifras sobre Biden, están profundamente polarizados, ya que el 84% de los demócratas, con solo el 9% de los republicanos, dice que confían en su toma de decisiones al menos moderadamente.

Sin embargo, cuando se trata de cómo debe proceder EE.UU., las divisiones partidistas son mucho más suaves, y en algunos casos casi inexistentes. Más de 8 de cada 10, en todos los partidos, apoyaron el aumento de las sanciones económicas (84% entre demócratas y republicanos, 81% entre independientes), y la mayoría dijo que EE.UU. debería hacer más para detener a Rusia (65% entre republicanos, 64% entre demócratas y 57% entre independientes). Asimismo, la mayoría de los partidos se opuso a la acción militar en caso de que las sanciones fracasaran (60% entre los independientes y 56% entre los demócratas y los republicanos).

publicidad

Sin embargo, hay diferencias generacionales: los estadounidenses menores de 45 años eran 11 puntos porcentuales menos propensos que los mayores a apoyar el aumento de las sanciones, y 10 puntos menos a decir que Estados Unidos debería hacer más contra Rusia, aunque ninguno de los dos grupos estaba a favor de una acción militar estadounidense.

Los estadounidenses que han servido en las Fuerzas Armadas o que viven en un hogar con alguien que ha servido eran en general más propensos a favorecer la acción contra Rusia que los que viven en hogares no militares: el 87% estaba a favor de las sanciones en los hogares de veteranos frente al 81% en los hogares de no veteranos; el 67% decía que EE.UU. debería hacer más frente al 59% en los hogares de no veteranos, y el 51% estaba a favor de la acción militar frente al 38% en los hogares de no veteranos.

La mayoría de los estadounidenses (71%) dijo que Estados Unidos debería tener en cuenta el impacto en los precios de la gasolina a la hora de decidir sus políticas hacia Rusia, aunque solo un tercio (34%) dijo que debería ser un factor importante. Hay una brecha partidista en este punto, con un 45% de republicanos frente a unos 3 de cada 10 demócratas (28%) e independientes (30%) que dicen que debería ser un factor importante.

Amplias mayorías del público dijeron que estaban prestando atención a la situación en Ucrania (el 79% la seguía al menos con cierta atención) y que estaban preocupados porque el conflicto condujera a una guerra más amplia en Europa (el 80% muy o algo preocupados) condujera a ataques rusos en otros lugares (77%) o amenazara la seguridad nacional de Estados Unidos (72%). Pero solo 3 de cada 10 estadounidenses expresaron una gran preocupación por cada una de estas posibilidades o dijeron que seguían las noticias muy de cerca.

Los que seguían al menos algo de atención eran ligeramente más propensos que los que no seguían la situación a apoyar las sanciones (85% frente a 74%) y a decir que Estados Unidos debería hacer más para detener la acción militar rusa (63% frente a 55%), pero ambos grupos eran igual de poco propensos a apoyar la intervención militar de Estados Unidos. Los que seguían más de cerca el conflicto también eran más propensos a estar muy preocupados por si el conflicto llevaría a una guerra más amplia en Europa (35% frente al 20%), ataques rusos en otros lugares (37% frente al 21%) o amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. (29% frente al 18%).

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS, el 25 y 26 de febrero, entre una muestra nacional aleatoria de 1.011 adultos encuestados por mensaje de texto tras ser reclutados mediante métodos probabilísticos. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 4,4 puntos porcentuales. Este margen es mayor para los subgrupos.