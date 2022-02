La bolsa de Moscú permanecerá cerrada este lunes

La Bolsa de Moscú no abrirá este lunes, según informó el Banco Central de Rusia, después de que la moneda del país se desplomara a raíz de las sanciones occidentales.

"Debido a la situación actual, el Banco de Rusia ha decidido no abrir hoy la sección de la bolsa, ni la sección del mercado de derivados, ni la sección del mercado de derivados en la Bolsa de Moscú", decía el comunicado del banco.

El Banco Central de Rusia también dijo que anunciaría los horarios de apertura para el martes en el día, a las 9:00 a.m. hora local (1 a.m. ET)

La suspensión de las operaciones se produce después de que la moneda rusa, el rublo, se desplomara casi un 30% el lunes, cuando los mercados comenzaron a evaluar el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y los aliados de la OTAN a Rusia por su invasión de Ucrania.