México no impondrá sanciones económicas a Rusia, dice AMLO 1:00

(CNN) -- México no impondrá sanciones económicas a Rusia, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa diaria de este martes por la mañana.

"Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", dijo López Obrador al ser consultado por su postura al respecto.

"No consideramos que eso nos corresponda y pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz", agregó.

López Obrador también criticó la "censura" de los medios estatales rusos, después de que empresas de redes sociales anunciaran que tomarían medidas para limitar el alcance del canal de noticias RT, respaldado por Rusia.

"No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país", comentó.