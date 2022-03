Robert Pattinson listo para salvar a Cuidad Gótica en "The Batman" 0:46

(CNN) -- "The Batman" presenta una visión musculosa del Caballero de la Noche que los fanáticos incondicionales han deseado durante mucho tiempo, una epopeya oscura y seria que se compensa de alguna manera con dos descargos de responsabilidad: en casi tres horas, la película se demora demasiado, lo que se percibe realmente en la recta final; ya pesar de sus orígenes, esta versión de detectives le debe más a películas como "Seven" y "LA Confidential" que a otras películas de superhéroes.

Primero, las muy buenas noticias: Robert Pattinson es fantástico como un Batman/Bruce Wayne joven e inquietante, narrando su historia en un estilo duro que recuerda los tonos silenciosos de Harry el Sucio y los detectives del cine negro interpretados por Humphrey Bogart.

Batman nuevamente opera en una Gotham corrupta y fangosa cuyos adornos son en parte Nueva York, en parte "Blade Runner", y cuando se le presiona para que entre en acción, sus peleas son dolorosas, no de ballet. El aspecto puede ser estilizado, pero el director y coguionista Matt Reeves ha impregnado la trágica historia de Wayne de un realismo descarnado, incluso más que la trilogía de Christopher Nolan protagonizada por Christian Bale.

Un elenco lleno de calidad

Enel elenco también hay mucho que elogiar en Zoë Kravitz, quien interpreta a Catwoman (un nombre nunca pronunciado, a pesar de su afición por los felinos); Jeffrey Wright y su interpretación de James Gordon, y Paul Dano, quien encarna a Riddler. Este último es peligroso, homicida y enigmático de una manera que lleva a la película al borde de su clasificación PG-13, con un mayor parecido con el Joker de Heath Ledger que con la encarnación maníaca de Jim Carrey, y mucho menos con la colorida versión de los años 60.

Por esas razones y otras, "The Batman" comienza extremadamente bien, presentando al justiciero enmascarado --aún visto con cautela por las autoridades en los primeros dos años de sus prácticas profesionales-- que se une a Gordon para investigar un espantoso asesinato de alto perfil Acechando en las sombras, Riddler los involucra en un juego del gato y el ratón, rociando pistas y mofándose de Batman, quien ha tratado de infundir miedo en los corazones de los criminales, retumbando cuando uno le pregunta quién es: "Soy venganza".

Batman vs. Riddler

El misterio se desarrolla a través de una densa mitología que incorpora no solo los cimientos contaminados sobre los que descansa Gotham, sino también los orígenes de Batman (aunque por una vez, felizmente, prescinden de recrear los asesinatos que lo dejaron huérfano). Esos detalles emergen en parte a través de la interacción de Wayne con el leal Alfred (Andy Serkis), mientras que Catwoman/Selina alberga motivos separados pero igualmente sombríos.

publicidad

Por muy ingenioso que sea Batman, Riddler en realidad conduce la historia, de la misma manera que el asesino de "Seven" guió a esos detectives en una persecución no tan alegre que dejó un rastro de víctimas. A medida que se acumulan las pistas, más y más jugadores poderosos de Gotham se ven atraídos por esa red, con Penguin (un Colin Farrell irreconocible), el principal secuaz del jefe de la mafia Falcone (John Turturro), sumándose a la galería de villanos.

El guión de Reeves y Peter Craig, en algunos aspectos, se hace eco de "Batman: Year One", retratando al personaje en una fase más incipiente, aunque no completamente novato. La imagen refleja el arte de Neal Adams y Marshall Rogers, cuyo trabajo en los años 70 ayudó a redefinir a Batman y a deshacerse de lo que quedaba de la ligereza y exageración del "Biff! Wham! Pow!".

Si bien la seriedad es bienvenida, el nivel de oscuridad corre el riesgo de volverse opresivo de una manera que no deja mucho espacio para la diversión de ningún tipo. Si bien eso no es algo negativo para los aficionados a Batman, sí amenaza con debilitar el atractivo de la película entre aquellos que no pueden identificar el número de Detective Comics en el que el personaje apareció por primera vez.

Demasiado larga

Aún así, esa es una objeción modesta en comparación con la queja principal de que "The Batman" podría perder fácilmente 30 minutos sin sacrificar mucho. La mayor parte de esa flacidez llega durante la hora final, que tiene un propósito en términos de la maduración del personaje, pero acumula al menos un clímax de más.

Es una lástima, de verdad, porque Reeves acierta tanto que permitirse una flexión a lo "Snyder cut" desde el principio se siente como un error no forzado. Dado el gran imán de taquilla que debería ser la película para los cines hambrientos y para Warner Bros. (que, como CNN, es una unidad de WarnerMedia), además de las posibles secuelas, no había necesidad de extenderse tanto.

Batman tiene una larga historia de provocar debates y reacciones apasionadas, y la última película no será una excepción. En Pattinson, los productores han encontrado a un Caballero de la Noche digno del alboroto, al mismo tiempo que crearon una Gotham que de verdad lo necesita.

A medida que avanzan los nuevos capítulos, se trata de un buen comienzo; si tan solo hubiera sabido cuándo terminar.

"The Batman" se estrena el 4 de marzo en los cines de Estados Unidos. Su clasificación es PG-13.