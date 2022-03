Sexto día de invasión a Ucrania: sanciones azotan Rusia 1:28

(CNN) -- En Londres, una hermana recuerda a su hermano asesinado en el frente de Ucrania. En Glasgow, un camionero recibe una llamada de su esposa en Lviv: la guerra ha llegado a su tierra natal. En Nueva York, un poeta que huyó de Odesa contempla su lengua materna. Y en Kyiv, un periodista se refugia a largo plazo.

Para la diáspora ucraniana, la guerra de Putin resuena profundamente. Les pedimos su opinión a ucranianos, expatriados y expertos políticos de todo el mundo. Las opiniones expresadas en este comentario son propias.

Una mujer perdió a su hermano en el frente de guerra

Nota del editor: Olesya Khromeychuk es historiadora y escritora. Es directora del Instituto Ucraniano de Londres y ha enseñado la historia de Europa Central y Oriental en varias universidades británicas. Khromeychuk es el autora de "Una pérdida. La historia de un soldado muerto contada por su hermana".

Cuando mi hermano mayor, Volodymyr, se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania, me explicó su decisión: "pequeña, ¿no te das cuenta de que esta es una guerra europea? Simplemente comenzó en el este de Ucrania". Fue asesinado con metralla en 2017 en la región de Luhansk, en el frente. Estaba luchando contra las tropas rusas que pretendían no estar allí.

Ya no necesitan fingir. El presidente de Rusia ordenó su asalto a toda Ucrania, apuntando tanto a militares como a civiles, incluidos hospitales y ambulancias.

Mis amigos civiles (escritores, académicos, artistas) se quedan en Ucrania para defender sus ciudades. Un estudioso de la Literatura Victoriana Inglesa está albergando a personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés) y coordinando la avalancha de solicitudes de los medios. Un cineasta y un historiador se sumaron a la creciente defensa territorial del país. Una profesora está dando una conferencia en línea sobre la cultura ucraniana desde Kyiv mientras escucha las sirenas de ataque aéreo fuera de su ventana.

Soy historiadora. Me doy cuenta de que estamos viviendo un momento que estará en todos los programas de estudios de la historia europea. Ahora es el momento de decidir qué lugar queremos ocupar cada uno de nosotros en esa historia. De pie con Ucrania.

El joven padre que conduce hacia Ucrania para pelear la guerra contra Putin

Nota del editor: Oleksandr Bilyy, un camionero ucraniano, de 39 años, y padre de dos hijos, habló con CNN mientras cruzaba la frontera de Polonia hacia Ucrania. Sus palabras están ligeramente editadas para mayor claridad.

El jueves me desperté en Glasgow (Escocia) a las 6 a.m.. Mi esposa me llamó y me dijo que los rusos estaban bombardeando nuestra capital y nuestro país. Eso es todo. Conduje mi camión a Londres, recogí mi auto y comencé a conducir a Polonia; llegué allí el sábado.

Mi familia vive en Lviv. Tengo dos niños allí. Soy camionero, trabajo por todas partes.

Ucrania es mi patria, y si los ucranianos no luchan por nuestra patria, ¿quién lo hará? No queremos vivir con el estilo de vida ruso, queremos vivir con nuestro estilo de vida.

Ya no siento ningún miedo, tal vez sea la adrenalina. Me siento muy, muy enojado. No me sentiría cómodo quedándome en casa y viendo en la televisión cómo los rusos intentan matar a mi gente. No pude ver eso. Me siento mucho mejor ahora que voy allí.

Ahora tengo cuatro tipos en mi auto, los llevo desde la frontera polaca. Todos son ucranianos, que viven en otros lugares, pero regresan para luchar contra los rusos. Son de Nueva Jersey, República Checa, Mauricio y Polonia.

Acabamos de cruzar a Ucrania.

Un poeta de Odesa habla sobre el lenguaje de los opresores y la guerra de Putin

Nota del editor: Ilya Kaminsky nació en Odesa, Ucrania, y se mudó a EE.UU. en 1993 cuando a su familia se le concedió asilo. Kaminsky es autor de "Dancing in Odessa" y "Deaf Republic". Vive en Atlanta.

Mientras amigos de Ucrania escriben sobre hacer cócteles molotov con sus hijos, recuerdo las líneas de uno de los poetas vivos más famosos de Odesa, Boris Khersonsky:

"La gente lleva explosivos por la ciudad

en bolsas de plástico y en pequeñas maletas...".

Putin afirma que los hablantes de ruso en Ucrania deben ser protegidos, por lo que envía tropas a luchar en una guerra. Vengo de Odesa, una ciudad de habla mayoritariamente rusa en Ucrania. En la isla de Serpientes, frente a la costa de Odesa, la armada de Putin acaba de bombardear a 13 personas que hablan ruso. Ese es el tipo de protección que ofrece Putin.

¿Necesita protección el idioma ruso en Ucrania? Desde el comienzo de esta guerra en 2014, muchos poetas de habla rusa han optado por ponerse del lado de sus vecinos de habla ucraniana. Recibí este correo electrónico de mi amigo:

"Desde 1996, yo, Boris Khersonsky, doy clases en Ruso en la Universidad Nacional de Odesa. Nadie me ha reprendido nunca por 'ignorar' el idioma oficial del Estado de Ucrania. Soy un poeta de lengua rusa; mis libros han sido publicados en Moscú y San Petersburgo. Nadie me reprendió por escribir poesía en ruso.

En solidaridad con Ucrania, a partir de mañana escribiré poesía en ucraniano".

Imagínate esto: uno de los mejores poetas de Rusia se puso de pie y rechazó su propio idioma. Eso es lo que ha logrado Putin.

Una periodista en Kyiv dice que la guerra es una batalla de David contra Goliat

Nota del editor: Nataliya Gumenyuk es una periodista ucraniana especializada en reportajes sobre conflictos. Es fundadora del Laboratorio de Periodismo de Interés Público y autora de "Lost Island: Tales from the Occupied Crimea".

Mientras escribo, han pasado más de 120 horas desde que el Ejército ucraniano comenzó a disuadir a los rusos en una batalla continua en todos los frentes.

La inteligencia estadounidense ha expresado su preocupación de que la capital ucraniana pueda caer en unas pocas horas, si no en unos pocos días. El hecho de que las tropas rusas no hayan tomado el control total de ninguna ciudad importante, ¿significa que los rusos son más débiles de lo esperado o que los ucranianos luchan bien? Parcialmente ambos. En una encuesta reciente del sitio de noticias local Pravda, el 70% de los ucranianos cree que Ucrania ganará a largo plazo.

Es difícil distinguir si es la bravuconería o la alta moral lo que sostiene nuestra lucha contra una fuerza formidable. Para mí, esto último es el motivo de tanta confianza.

La pregunta es a qué precio puede ganar Ucrania. Según el Ministro de Salud de Ucrania, al menos 200 civiles han muerto, entre ellos más de una docena de niños. El horrible eufemismo de "daños colaterales" se usa a veces para describir estas tragedias, porque los ataques aéreos de Moscú, aunque alcanzan a los civiles, pueden no estar dirigidos específicamente a ellos.

En la situación actual, con la obsesión de Putin por castigar a los ucranianos y demostrar su propia fuerza, tenemos motivos para preocuparnos de que los rusos ataquen áreas civiles. La pregunta importante ahora es cómo podemos evitar esto.

Una profesora de Historia habla sobre el desmoronamiento de Putin con su guerra

Nota del editor: Marci Shore es profesora asociada de Historia Intelectual Europea Moderna en la Universidad de Yale, y se centra en la Europa central y oriental de los siglos XX y XXI. Es autora de "La noche ucraniana: una historia íntima de la revolución", entre muchos otros.

El jueves 24 de febrero, el escritor ruso Viktor Shenderovich concedió una entrevista a la estación de noticias rusa Echo Moskvy. "Esta es una guerra de una sola persona", dijo Shenderovich. Luego se cortó la línea telefónica.

Esta es la guerra de Putin, y es grotesca. Escuché el majestuoso discurso de Crimea de Putin hace ocho años. Y escuché el discurso de Putin el lunes pasado presagiando su intención de invadir Ucrania.

Este ya no es el maestro ajedrecista, el astuto gran estratega. Ya no es un actor racional, ni siquiera en el sentido más frío y cínico. Parecía enfermo y desquiciado: "Estamos listos para mostrarles lo que significa la verdadera descomunización para Ucrania".

Esto ya no se sentía como un hombre jugando un juego de ajedrez de alto riesgo, ahora se sentía como una escena de "Macbeth". Mi intuición era que un anciano que enfrentaba su propia muerte había decidido destruir el mundo entero. Ucrania muy posiblemente esté luchando por todos nosotros.

Un sociólogo sobre la escalada de violencia en su tierra natal

Nota del editor: Volodymyr Ishchenko es investigador asociado en el Instituto de Estudios de Europa del Este, Freie Universität Berlin. Su investigación se centra en protestas, movimientos sociales, revoluciones, radicalización, nacionalismo y sociedad civil.

Siento que el país donde nací se puede perder para siempre. La invasión rusa de Ucrania parece la culminación del proceso que comenzó el 30 de noviembre de 2013, con la brutal represión de la policía antidisturbios contra los manifestantes de Euromaidán, en Kyiv. A partir de ese momento, sentí cada vez más que las cosas iban de mal en peor.

Antes de 2014, Ucrania apenas había visto un motín masivo en su territorio, sin hablar de una guerra, durante dos generaciones consecutivas.

Este momento de paz no iba a durar. La Revolución de Euromaidán dejó unas 100 personas muertas. Luego la anexión de Crimea por Rusia. La guerra en Donbás. La tragedia en Odesa, el 2 de mayo de 2014, cuando decenas murieron en los enfrentamientos. La explotación cínica de Poroshenko de los temas divisivos de la identidad ucraniana, en un intento desesperado por mantenerse en el poder a pesar de fracasar en todas las aspiraciones de la revolución.

Cuando Zelensky obtuvo una victoria aplastante, muchos ucranianos esperaban que se rompiera el círculo vicioso. Pero todas las oportunidades que tuvo un presidente enormemente popular se perdieron vergonzosamente.

Ahora, Vladimir Putin elevó el desastre a un nivel horrible. Pero cosas aún peores podrían estar por venir. Tal vez su objetivo sea una rendición rápida del Gobierno de Ucrania (como Georgia, en 2008) y obligar a Occidente a reconocer la anexión de Crimea, dar marcha atrás en la membresía de la OTAN y alguna versión más dura del acuerdo de paz.

Por otra parte, la resistencia ucraniana ha sido dura. La derrota de Rusia en Ucrania supondría el principio del fin para Putin.