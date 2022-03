Rusia toma el control de la mayor planta nuclear en Ucrania: ¿qué implica? 8:17

(CNN) -- Militares rusos ocuparon la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, luego de feroces combates cerca de las instalaciones ucranianas que provocaron la condena internacional y despertaron temores de un posible incidente nuclear.

Esas preocupaciones fueron rápidamente minimizadas por los expertos, quienes advirtieron contra las comparaciones con la planta de Chernobyl, donde ocurrió el peor desastre nuclear del mundo en 1986.

Las plantas modernas son significativamente más seguras que las más antiguas como Chernobyl, dijeron. Sin embargo, los analistas expresaron su horror de que la violenta invasión rusa de Ucrania se haya extendido a las instalaciones nucleares, un desarrollo con pocas similitudes recientes.

Y el operador y el regulador del sitio han comunicado que la situación sobre el terreno es "extremadamente tensa y desafiante", según la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Ningún país además de Rusia ha disparado contra los reactores de una planta de energía atómica. La primera vez, la primera vez en la historia”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una publicación de Facebook.

El OIEA pidió que terminaran los combates en torno a las instalaciones, y los líderes mundiales no tardaron en criticar la medida de Rusia.

No se liberó material radiactivo de la planta, pero fue una "llamada cercana", dijo el viernes Rafael Grossi, director general de la OIEA, a Christiane Amanpour de CNN.

Tras el ataque ruso, "hubo una gran inquietud si la integridad física de la instalación de energía nuclear se había visto comprometida, con el (...) posible riesgo que eso conlleva", dijo Grossi.

Grossi había dicho anteriormente a los periodistas que lo que sucederá a continuación en Zaporizhzhia es "una situación que es muy difícil de sostener, muy frágil" mientras haya una operación militar activa y las fuerzas rusas estén bajo control. "Esto no tiene precedentes", dijo. "Aguas completamente desconocidas".

¿Qué pasó en la central nuclear de Zaporizhzhia?

Los reportes de un ataque a la instalación surgieron el viernes por la mañana, con un video de la escena que muestra ráfagas de disparos aparentemente dirigidas a la planta de Zaporizhzhia antes del amanecer.

"El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa", tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Una gran cantidad de tanques e infantería rusos "rompieron el puesto de bloqueo" hacia Enerhodar, a pocos kilómetros de la central eléctrica de Zaporizhzhia, según Grossi.

Luego, un proyectil ruso golpeó un edificio dentro del sitio de la planta, provocando un incendio localizado, pero ninguno de los reactores estaba cerca y no se vieron afectados, dijo el jefe de la OIEA.

En una publicación de Facebook realizado la madrugada del viernes, Zelensky acusó a las tropas rusas de cometer un "ataque terrorista" al disparar intencionalmente contra la planta de energía, lo que podría poner en riesgo la vida de millones.

"Los tanques rusos, equipados con imágenes térmicas, están disparando a los bloques atómicos. Saben a lo que están disparando. Se han estado preparando para este (ataque)", dijo Zelensky en la publicación, y agregó que "nuestros muchachos mantienen la estación de energía atómica segura".

En un comunicado el viernes por la mañana, hora local, la Inspección Estatal de Regulación Nuclear (SNRI, por sus siglas en inglés) confirmó que la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania fue ocupada por fuerzas militares rusas, pero dijo que los funcionarios permanecieron en contacto con la administración de la planta.

Los seis reactores de la central permanecen intactos, aunque los edificios auxiliares del compartimiento para la unidad del reactor 1 han sido dañados, dijo el SNRI en su comunicado. Cuatro de las unidades restantes se están enfriando mientras una unidad proporciona energía, según el comunicado.

Por separado, el operador de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, dijo que el "edificio administrativo y el puesto de control en la estación están bajo el control de los ocupantes". Dijo que el personal está trabajando en las unidades de energía para garantizar su funcionamiento estable.

¿Qué tan peligroso fue el ataque?

Los funcionarios ucranianos rápidamente hicieron sonar la alarma sobre las posibles implicaciones del ataque. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que "si (la planta) explota, será 10 veces más grande que Chernobyl", y Zelensky dijo que tal incidente significaría "el fin de Europa".

Pero los expertos se apresuraron a enfatizar que no creían que un reactor pudiera explotar, señalando diferencias fundamentales entre Chernobyl y la planta de Zaporizhzhia.

El OIEA dijo que las autoridades ucranianas habían reportado que los niveles de radiación de fondo eran normales y que el fuego no había afectado al equipo "esencial". La planta no sufrió ningún daño crítico en el ataque, dijo a CNN el viernes Andrii Tuz, un portavoz de la planta.

"El diseño es muy diferente al del reactor de Chernobyl, que no tenía un edificio de contención y, por lo tanto, en mi opinión, no existe un riesgo real en la planta ahora que los reactores se han cerrado de manera segura", dijo Mark Wenman, lector de materiales nucleares en el Imperial College London, al Science Media Center (SMC).

El desastre de Chernobyl tuvo lugar en una planta que utilizaba reactores RBMK moderados con grafito de la era soviética. Pero la instalación de Zaporizhzhia utiliza un reactor de agua a presión conocido como modelo VVER.

"El diseño del VVER es intrínsecamente más seguro y protegido que los sistemas RBMK de Chernobyl", explicó Jon Wolfsthal, sénior principal de Global Zero y exdirector principal de Control de Armas y No Proliferación del Consejo de Seguridad Nacional, en Twitter el viernes.

Un reactor VVER no puede "'escapar por sí mismo' como podría hacerlo el RBMK", dijo al SMC Malcolm Grimston, investigador principal honorario del Centro Imperial de Política y Tecnología Energética de Londres.

Pero incluso si una explosión en un reactor fuera muy poco probable, podrían ocurrir otros incidentes como resultado de bombardeos o incendios en el sitio.

"Es realmente la electricidad y la plomería lo que te preocupa”, dijo a CNN el viernes Joseph Cirincione, miembro distinguido del Quincy Institute for Responsible Statecraft.

La electricidad en la planta de Fukushima en Japón se cortó durante el desastre nuclear allí en 2011, mientras que los reactores permanecieron intactos. "Eso significaba que ya no se podía bombear el agua de enfriamiento a través de los reactores o los estanques de enfriamiento", dijo Cirincione.

"No creo que estemos fuera de peligro todavía. Tenemos que asegurarnos de que los rusos que se están haciendo cargo sepan lo que están haciendo", agregó.

Grossi, el director general del OIEA, le dijo a CNN el viernes: “Lo que le estoy diciendo (a Rusia) y a todos es que se debe ejercer la máxima moderación dentro y alrededor de este tipo de instalaciones.Porque, a sabiendas o no, puedes entrar en un desastre muy rápidamente, y es por eso que estamos tan preocupados".

¿Qué tan seguras son las instalaciones nucleares modernas?

Las diferencias en los estándares de diseño y seguridad significan que la posibilidad de que un reactor nuclear en el sitio explote y cause un desastre no es algo que preocupe a los expertos nucleares.

Señalaron que la amenaza sería mayor si un reactor nuclear sufriera un ataque dirigido y sostenido con la intención de causar un incidente nuclear, lo cual no fue el caso en Zaporizhzhia y tendría poco sentido dada la proximidad de las principales ciudades de Rusia a todas las plantas de Ucrania.

El recipiente a presión de un reactor moderno "es muy robusto y puede soportar daños considerables por fenómenos como terremotos y, hasta cierto punto, impactos cinéticos", Robin Grimes, profesor de física de materiales en el Imperial College London, le dijo a SMC.

"No está diseñado para resistir" ataques con armas explosivas, agregó. "Me parece poco probable que tal impacto resulte en un evento nuclear como el de Chernobyl (pero) esto nunca se ha probado y no es imposible".

"Por lo tanto, es asombroso e imprudente hasta el extremo que se hayan disparado proyectiles cerca de una planta nuclear", dijo. "Incluso si no estuvieran apuntando a la planta nuclear, la artillería es notoriamente imprecisa en tiempos de guerra".

¿Cuántas centrales nucleares tiene Ucrania?

Ucrania depende en gran medida de la energía nuclear. La planta de Zaporizhzhia contiene seis de los 15 reactores de energía nuclear del país, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la instalación por sí sola representa una quinta parte de la producción anual promedio de electricidad en Ucrania, según Energoatom, el operador de energía nuclear de Ucrania.

Eso hace que su ocupación por parte de las fuerzas rusas sea muy significativa; si la planta dejara de funcionar afectaría severamente el suministro de energía para millones de ucranianos.

En total, Ucrania tiene cuatro plantas nucleares: dos, incluida Zaporizhzhia, en el sur del país, y dos más en el noroeste, en regiones que las tropas rusas no han ocupado.

Esos no incluyen la planta cerrada de Chernobyl, en el norte del país, que fue ocupada por las fuerzas rusas el primer día de su invasión de Ucrania. Según Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, el control de la zona de Chernobyl se perdió después de una "feroz batalla".

Más de 90 miembros del personal operativo de la planta de energía de Chernobyl fueron tomados como rehenes por las fuerzas rusas después de que ocuparan la planta, dijo la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markarova.

La planta de Chernobyl se cerró después del desastre de 1986 y desde entonces se encuentra dentro de una zona de exclusión, pero los esfuerzos de construcción y recuperación han continuado en el sitio para reducir el riesgo de futuras fugas de radiación.