Ucranianos defienden a sus hijos en el frente de batalla 1:21

Kiev, Ucrania (CNN) -- "Discúlpame por molestarte, llamo por mi hermano".

"¿Tiene alguna información sobre mi esposo?".

"Hola, línea directa, ¿es este el lugar donde puedes averiguar si una persona está viva?".

Estos son extractos de grabaciones de audio realizadas en una línea directa administrada por el Gobierno de Ucrania. Madres y padres, esposas, hermanos y otros están comprometidos en una búsqueda desesperada de sus seres queridos mientras la guerra de Rusia con Ucrania se extiende aparentemente sin fin.

Las voces temblorosas al final de la línea no están llamando para buscar ucranianos. Todos ellos están buscando información sobre soldados rusos.

publicidad

En las grabaciones compartidas exclusivamente con CNN por los funcionarios ucranianos que operan la línea directa, la desesperación y la incertidumbre en las voces de las personas que llaman arrojan luz sobre cuán estrictamente Moscú está controlando las comunicaciones sobre la guerra.

Las grabaciones indican que muchos soldados rusos parecían no haber sabido cuáles eran sus planes o por qué estaban siendo desplegados, y refuerzan los informes de que a los soldados rusos se les negó la comunicación con sus familias.

Una esposa, hablando entre lágrimas, llama con una pregunta desesperada sobre su esposo.

Crece el número de muertos por los ataques rusos a Ucrania 3:51

Transcripción traducida de la llamada telefónica

OPERADORA: ¿Cuándo fue la última vez que lo contactó?

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO EN LA LLAMADA: El 23 de febrero cuando cruzó la frontera.

OPERADORA: ¿Le dijo adónde iba?

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: Dijo que iba hacia Kiev.

OPERADORA: ¿Dijo por qué?

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: No dijo nada más, no.

Familiares buscan a soldados rusos que fueron a la guerra en Ucrania

Han aparecido videos en línea desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero, que muestran a civiles y soldados ucranianos que permiten a los soldados rusos llamar a casa y hablar con sus padres.

La línea directa, llamada "Regresa vivo de Ucrania", fue establecida por el Ministerio del Interior de Ucrania, que ha reconocido que la iniciativa es tanto una herramienta humanitaria como de propaganda.

Kristina, seudónimo de la mujer encargada de administrar la línea directa, le pidió a CNN que no revelara su identidad por razones de seguridad. Es psicóloga de formación.

Desde un lugar no revelado en la capital de Ucrania, Kyiv, explicó los objetivos de la línea directa.

"En primer lugar, ayudaremos [a los soldados rusos] que fueron engañados a encontrar a sus familiares, y que no saben a dónde y para qué iban y se encontraron de repente en nuestro país. Y en segundo lugar, ayudaremos a detener la guerra en general", le dijo Kristina a CNN.

Desde que se estableció en las primeras salvas de esta guerra, la línea directa ha estado sonando sin parar, dijo Kristina. Ha recibido más de 6.000 llamadas desde el 24 de febrero. Las llamadas provienen de lugares tan distantes como Vladivostok, en el extremo este de Rusia, y Rostov-on-Don, cerca de la frontera con Ucrania.

Los registros también muestran que algunas de las llamadas se originaron fuera de Rusia, provenientes de toda Europa e incluso de lugares tan lejanos como Estados Unidos, incluidos los estados de Virginia, Nueva York y Florida.

CNN habló con tres personas que llamaron desde Estados Unidos para confirmar que efectivamente habían llamado a la línea directa y ver si habían recibido alguna información del Ministerio del Interior de Ucrania sobre sus seres queridos.

Marat, quien vive en Virginia y CNN no lo identifica por completo para proteger su privacidad, dijo que había encontrado una foto de la tarjeta de identificación de su primo en un canal de Telegram conectado con el Gobierno ucraniano llamado "Find Your Missing" o "Ishi Svouik" en ruso.

El canal se dedica a publicar información sobre rusos capturados, heridos o asesinados que luchan en Ucrania. Publica fotos de pasaportes, nombres, placas de identificación e información de unidades militares.

"Nos damos cuenta de que todas las señales apuntan a que lo más probable es que haya muerto en acción, pero [estamos] todavía tratando de localizar información sobre dónde está el cuerpo que se puede encontrar potencialmente. O tal vez, con suerte, está vivo", dijo a CNN.

La familia de Marat en Ufa, Rusia, le pidió que llamara a la línea directa por temor a provocar represalias de las autoridades rusas al buscar a su hijo.

"La familia está tratando de que nadie se comunique con ellos porque todos están muy asustados en Rusia. Todos tienen miedo de hablar, todos tienen miedo de que las fuerzas del orden los sigan", dijo Marat.

"Nadie responde", dice familiar de soldado ruso

Lo que está cada vez más claro es el control que tiene el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la narrativa de esta guerra en casa. El único reconocimiento de bajas ha sido un comunicado anodino del Ministerio de Defensa ruso, diciendo que habían muerto 498.

Marina, otra persona a la que CNN contactó por teléfono en Florida, dijo que su tía no estaba recibiendo ninguna información del Ministerio de Defensa ruso.

“Trataron de encontrarlo, pero nadie responde”, dijo Marina. Entonces, sintió que su única esperanza era llamar a la línea directa ucraniana, pero aún no tenían información sobre su prima.

"Me acaban de decir que tan pronto como tengan algo de información... porque yo estaba, ya sabes, esperando que tal vez esté en prisión o algo así, ya sabes, ¿que todavía está vivo?", dijo Marina.

Un alto funcionario del Gobierno de Ucrania le dijo a CNN que la línea directa había conectado a decenas de familias rusas con soldados rusos en Ucrania. "Los invitamos a venir a Ucrania para reunirse con sus hijos, pero hasta ahora ninguno se ha decidido [a hacerlo]".

Según los funcionarios que trabajan en la línea directa, la gran mayoría de los que llamaron dijeron que sus hijos o esposos les habían dicho que los habían enviado a entrenamiento de reservistas o ejercicios militares y que muchos perdieron el contacto con sus familias el 22 o 23 de febrero, justo antes de que Rusia invadiera Ucrania.

LLAMADA DE LA ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: Hola. ¿Es este el lugar donde puedo averiguar si la persona está viva?

OPERADORA: Sí, puede pasar la información de una persona.

(Entre lágrimas, murmura su nombre y fecha de nacimiento).

OPERADORA: ¿Cuándo perdiste la conexión con él?

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: Hace mucho tiempo.

OPERADORA: ¿Qué quiere decir hace mucho tiempo? ¿Fue hace un mes, dos meses?

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: Más de dos meses.

(Luego de un intercambio sobre la línea directa e información personal, la esposa continúa):

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: ¿Está usted de Ucrania?

OPERADORA: Sí, soy de Ucrania.

ESPOSA DE UN SOLDADO RUSO: ¡Lo siento! Esto no es culpa nuestra... Tengo miedo. Ellos no eligieron esto.

Kristina cuenta cómo recibió otra llamada de una prometida que buscaba a su futuro esposo. "Me conmovió que estuviera pidiendo perdón. No dejaba de decir: 'Perdónennos, no queríamos atacarlos. Esta no es nuestra guerra. No queríamos hacer esto'".

Sin embargo, la línea directa no solo está diseñada para ofrecer respuestas, también es una herramienta de propaganda para galvanizar a los rusos contra la guerra, una guerra que ahora parece cada vez más prolongada y sangrienta.

"Estamos tratando de no pensar cuánto tiempo durará esto", dijo Kristina. “Solo esperamos que esto termine pronto. Cuantas más personas podamos compartir la verdad sobre lo que está sucediendo en Ucrania, más personas saldrán a las calles protestando y exigiendo detener este derramamiento de sangre”.

Una llamada de un hombre que busca a su hermano paracaidista resume la situación.

"Buena suerte, chicos. Todo el mundo civilizado los apoya. Creemos en ustedes", dice.

Sobre todo, si las llamadas muestran algo, es que esta no es la guerra de Rusia, es la guerra de de Putin.