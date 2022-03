SpaceX envía terminales de internet Starlink a Ucrania 0:47

(CNN) -- Como muchas otras cosas en el país, en Rusia internet ha estado durante mucho tiempo a caballo entre Oriente y Occidente, y podría empezar a parecerse cada vez más del China.

Los ciudadanos rusos, a diferencia de sus homólogos chinos, han podido acceder a plataformas tecnológicas estadounidenses, como Facebook, Twitter y Google, aunque han sido objeto de censura y restricciones, lo que define el modelo de internet de China.

Pero la invasión rusa de Ucrania, que ha aislado cada vez más al país en los últimos días, también podría ser la sentencia de muerte para su presencia en la web mundial.

El viernes, mientras se endurecían las sanciones contra Rusia y se intensificaban los combates en Ucrania, el Gobierno ruso dijo que había decidido bloquear Facebook, citando las medidas adoptadas por la red social en los últimos días para imponer restricciones a los medios de comunicación controlados por Rusia.

Aunque Facebook no es ni mucho menos la mayor plataforma del país, el bloqueo puede ser un movimiento simbólico para indicar que el Gobierno del presidente Vladimir Putin está dispuesto a perseguir a los grandes nombres mundiales si no se pliegan a la línea del Gobierno. (Instagram y WhatsApp, más populares en Rusia y también propiedad de la empresa matriz de Facebook, Meta, aún no han sido bloqueadas). La principal agencia de telecomunicaciones del país, Rozkomnadzor, ya está presionando a Google por lo que denomina información "falsa", y al parecer también ha restringido a Twitter. Otras plataformas están optando por detener sus operaciones por su cuenta.

Puede que el aislamiento de Rusia no suponga una amenaza existencial para las plataformas tecnológicas occidentales, algunas de las cuales cuentan con una audiencia de miles de millones de personas. Pero estos movimientos tienen importantes implicaciones para la capacidad de los rusos de acceder a la información y expresarse libremente. A un nivel más fundamental, también podría acelerar aún más la fractura de internet tal y como la conocemos.

Una "cortina de hierro" digital

Muchas de las recientes restricciones de Rusia a las plataformas tecnológicas occidentales se derivan de una ley de "internet soberano", promulgada por Rusia en 2019, que permite a Roskomnadzor controlar más estrechamente el acceso a internet en el país y potencialmente cortar sus vínculos en línea con el resto del mundo por completo.

Una ley aprobada por el Gobierno de Putin el viernes intensifica aún más la hostilidad hacia los servicios occidentales, convirtiendo en delito la difusión de información "falsa" sobre la invasión de Ucrania, con una pena de hasta 15 años de prisión, según el Comité para la Protección de los Periodistas. La ley llevó a varios medios de comunicación, entre ellos CNN, a suspender su cobertura desde Rusia. TikTok también citó el nuevo entorno legal al anunciar su decisión de impedir nuevas subidas y transmisiones en directo en su plataforma en Rusia.

Otras empresas tecnológicas redujeron su presencia en Rusia durante el conflicto de Ucrania. Apple, Microsoft e Intel suspendieron todas sus ventas y restringieron sus servicios en el país, mientras que Google, Twitter, Netflix, Spotify y Meta han bloqueado o restringido los medios de comunicación estatales rusos y, en algunos casos, han suspendido totalmente la publicidad en el país. Cogent Communications, uno de los mayores proveedores de tráfico de internet del mundo, comenzó a cortar el acceso a su red a algunos proveedores de servicios rusos el viernes.

Es una tormenta perfecta que podría llevar a Rusia a sellar finalmente a su población del resto de internet en el mundo, como ya lo ha hecho China.

"La crisis es definitivamente un punto clave, y probablemente un punto de inflexión, para las plataformas occidentales que operan en Rusia", dijo Jessica Brandt, directora de Políticas para la Iniciativa de Inteligencia Artificial y Tecnología Emergente en la Institución Brookings, a CNN.

Sin duda, Moscú seguirá presionando a las plataformas para que retiren los contenidos poco favorecedores, utilizando toda la influencia que tiene a su disposición. Si las empresas cumplen, la reacción pública en todo el mundo será intensa", añadió.

El término utilizado para referirse a los respectivos aparatos de censura de ambos países también es similar: donde China tiene su gran cortafuegos, el de Rusia ha sido bautizado como "cortina de hierro" digital. Pero aunque hay muchas similitudes entre ambos, también hay algunas diferencias clave que hacen dudar de la capacidad de Rusia para mantener su propio ecosistema digital independiente.

¿Puede internet sobrevivir en Rusia sin la tecnología occidental?

Mientras que China ha pasado décadas construyendo sus capacidades de censura de gran alcance y casi siempre ha bloqueado la mayoría de las plataformas tecnológicas occidentales para operar en el país, Rusia está tratando de hacer ese cambio mientras lucha una guerra. La capacidad de Rusia para desplegar el mismo nivel de tecnología que China es cuestionable, ya sea haciendo que las plataformas occidentales sean completamente inaccesibles o incluso censurando contenidos y temas específicos en tiempo real, como hace frecuentemente el gobierno chino.

"Creo que una de las diferencias entre Rusia y China es que China tiene la capacidad técnica, su gran cortafuegos es muy sofisticado y Rusia no tiene tanto", dijo Xiaomeng Lu, director de la Práctica de Geotecnología del Grupo Eurasia. "Por mucho que [Rusia] quiera hacer un bloqueo integral y completo, creo que técnicamente hay algunos desafíos".

A diferencia de China, millones de personas en Rusia se han acostumbrado a acceder a las plataformas tecnológicas globales, y cortarles completamente el acceso a esas plataformas es un paso que el Gobierno ruso, de Putin, se ha abstenido de dar hasta ahora. Pero eso está cambiando rápidamente a medida que la guerra y las sanciones occidentales resultantes siguen aumentando.

"Creo que si se cierra por completo, se corre el riesgo de que el Gobierno sufra algún tipo de reacción política", dijo Lu. Sin embargo, añade, "ese tipo de temor está perdiendo terreno frente al miedo a la supervivencia del régimen a largo plazo".

La dependencia de Rusia de la tecnología exterior se ha puesto de manifiesto a medida que las empresas extranjeras rompen sus vínculos en respuesta a las sanciones occidentales. La empresa tejana Sabre y su homóloga europea Amadeus expulsaron la semana pasada a la mayor aerolínea rusa, Aeroflot, de sus sistemas globales de emisión de billetes y reservas. El banco central del país también anunció que Apple Pay y Google Pay dejarán de ser compatibles con las tarjetas de varios bancos rusos.

Rusia sí tiene alternativas a las plataformas tecnológicas globales, como el buscador Yandex y la red social VK, que cuentan con decenas de millones de usuarios. Pero Lu dice que no es "un ecosistema tan vibrante como el de China", que cuenta con varios gigantes tecnológicos como Tencent, Alibaba y Weibo que rivalizan con sus homólogos de Silicon Valley.

Las plataformas rusas también se enfrentan a sus propios daños colaterales por la invasión de Ucrania y las consiguientes sanciones occidentales. Yandex advirtió la semana pasada que el desplome bursátil de las sanciones podría impedirle pagar sus deudas, y Vladimir Kiriyenko, el director general de la empresa matriz de VK, se encuentra entre las personas sancionadas por el Gobierno estadounidense. El lunes, la empresa de inversiones holandesa Prosus anunció que amortizaría su inversión en VK –valorada en unos US$ 700 millones– y pidió la dimisión de sus directivos en el consejo de administración de la compañía.

"El pueblo ruso es el que perderá enormemente"

Aunque el Gobierno de Rusia parece más que dispuesto a expulsar a las plataformas tecnológicas occidentales de sus fronteras digitales, no puede decirse lo mismo del pueblo ruso.

"El Gobierno ruso sale ganando con la salida de las Big Tech", dijo Brandt. "Es el pueblo ruso el que perderá enormemente si se le quita el acceso a noticias e información no gubernamentales y se le niegan los medios para organizarse".

Ya hay indicios de que los rusos están buscando formas de eludir los bloqueos de internet. Cinco de las 10 aplicaciones más descargadas en el país, la semana pasada, fueron aplicaciones de redes privadas virtuales (VPN) que permiten a los usuarios crear una conexión a internet más segura. Las descargas de las aplicaciones VPN más populares durante ese periodo se dispararon en conjunto más de un 1.300%, según la plataforma de seguimiento de aplicaciones Sensor Tower.

De un modo u otro, la "cortina de hierro" digital parece estar cayendo.

Lu admite que es difícil predecir con exactitud la rapidez con la que se producirá el corte completo de internet en Rusia, pero los últimos acontecimientos indican que podría ocurrir en "semanas o incluso días".