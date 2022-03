Zelensky repite el llamamiento a "cerrar los cielos" en medio de una "enorme catástrofe humanitaria"

"Ucrania ha estado diciendo esto a sus socios desde el primer día de la guerra: Si no cierran los cielos, también serán responsables de esta catástrofe, una catástrofe humanitaria masiva", dijo el miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

"Rusia está utilizando cohetes, aviación, helicópteros contra nosotros, contra los civiles, contra nuestras ciudades, contra nuestras infraestructuras. Es una responsabilidad humanitaria del mundo reaccionar. Pero todavía no tenemos ninguna decisión", añadió.

Respondiendo después de que el Pentágono desestimara la propuesta de Polonia de transferir sus cazas Mig-29 a Estados Unidos para su entrega a Ucrania, calificándola de no "defendible", Zelensky dijo: "Escuchen, estamos en guerra. No tenemos tiempo para estos medios, para las señales... esto no es un juego de ping pong. Se trata de vidas humanas. Les pedimos una vez más: tomen su decisión rápidamente. No transfieran la responsabilidad a los demás. Envíennos los aviones".