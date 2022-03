Courteney Cox y Ed Sheeran recrean baile de "Friends" 1:41

(CNN) -- No le pidas a Courteney Cox que cite diálogos de los episodios de "Friends".

A pesar de las 10 temporadas que pasó en la serie enormemente popular, Cox le ha recordado al mundo que no recuerda mucho sobre su tiempo en el programa.

Recientemente le dijo a "Sunday Today" que su falta de memoria la puso en desventaja para la reunión de "Friends" de HBO Max el año pasado (HBO Max es propiedad de la empresa matriz de CNN).

"Debería haber visto las 10 temporadas porque cuando hice la reunión y me hicieron preguntas, dije: 'No recuerdo haber estado allí'", dijo Cox. "No recuerdo haber filmado tantos episodios".

Ella dijo que a veces ve episodios en la televisión y no recuerda nada. "Pero es tan gracioso".

Cox, quien interpretó a Monica Geller en "Friends", dijo que su memoria siempre ha sido mala.

"No recuerdo ningún trauma en mi infancia", dijo. "Pero tengo como tres recuerdos. No sé. No sé por qué".

Aunque sus líneas en "Friends" no están impresas en su memoria, Cox dijo que entiende por qué la serie sigue siendo tan popular a pesar de que salió del aire en 2004.

"No importa qué generación esté mirando, se mantiene", dijo. "Creo que la comedia es relevante".