Nueva York (CNN Business) -- A medida que la economía de Rusia es golpeada por las sanciones occidentales, cada vez más severas, a raíz de su invasión de Ucrania, la crucial industria aérea del país podría verse realmente afectada.



Las aerolíneas rusas han quedado prácticamente aisladas de gran parte del mundo. Pero ese es el menor de los problemas del sector. El sector aéreo nacional de Rusia podría convertirse pronto en un mero rastro de lo que solía ser debido a las restricciones impuestas a sus operaciones.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea implican que los dos principales fabricantes de aviones del mundo, Boeing y Airbus, ya no pueden suministrar piezas de repuesto ni prestar apoyo de mantenimiento a las aerolíneas rusas. Lo mismo ocurre con los fabricantes de motores a reacción.

Esto significa que las aerolíneas rusas podrían quedarse sin las piezas necesarias en cuestión de semanas, o hacer volar los aviones sin que los equipos se sustituyan con la frecuencia recomendada para operar con seguridad.

"La prioridad del gobierno de Rusia no incluye la seguridad y la confiabilidad de los consumidores", afirmó Charles Lichfield, subdirector del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, un centro de estudios internacional.

La principal compañía aérea rusa Aeroflot ya no tiene acceso a Sabre, que proporcionaba la red central para las reservaciones de pasajes de la aerolínea. Y las empresas de arrendamiento de aeronaves, propietarias de cerca del 80% de los casi 900 aviones comerciales de la flota rusa, recibieron la orden de recuperar esos aviones para finales de este mes. Esos aviones arrendados tienen un valor declarado de US$ 13.300 millones, según datos de la empresa de análisis de la aviación Cirium, aunque el verdadero valor de mercado en estos momentos es probablemente una fracción de esa cifra.

"Dentro de un año, Rusia dejará de tener cualquier tipo de industria aérea viable", dijo Richard Aboulafia, director general de AeroDynamic Advisory. En su opinión, el sector aéreo del país podría encontrarse pronto en algún lugar entre las industrias fuertemente sancionadas de Irán y Corea del Norte.

Las aerolíneas son cruciales para la economía de Rusia

Esto supone un grave problema para la actividad económica general de Rusia.

Rusia es el país más grande del mundo en cuanto a masa terrestre, más del doble del tamaño de Estados Unidos. Necesita contar con un sector aéreo viable para que su economía siga funcionando, dijo Lichfield.

"Los rusos no vuelan tanto como los estadounidenses. No vuelan a Siberia de vacaciones", dijo. Pero el sector aéreo es un eslabón crucial para las empresas, no solo para los vuelos internacionales, sino también para el servicio doméstico de su sector energético, debido a la necesidad de transportar ingenieros, otros trabajadores y equipos a sus lejanos campos petrolíferos.

"Es una parte importante de la economía rusa. Necesitan esa columna vertebral. Necesitan una industria [aérea] doméstica básica para mantenerse", dijo Lichfield.

Las operaciones domésticas de las aerolíneas rusas son una fracción del tamaño de las operaciones domésticas del sector aéreo estadounidense, con alrededor del 7% del número de vuelos el año pasado, según datos de Circium. Pero, a diferencia de la industria estadounidense, se ha recuperado totalmente de la pandemia y, de hecho, contó con 8% más de vuelos nacionales en 2021 que en 2019, mientras que los vuelos nacionales de EE.UU. siguen siendo inferiores al total de 2019 en un 22%.

Con los golpes que recibe la economía de Rusia por las innumerables sanciones, es probable que su economía no necesite todos esos vuelos en 2022, o probablemente en los próximos años. Pero la pérdida de piezas esenciales y la posibilidad de que los aviones sean embargados significa que la capacidad de Rusia para recuperarse en el futuro se verá gravemente dañada.

Los aviones podrían ser incautados

Algunas de las empresas que alquilan aviones a las compañías rusas son chinas, y China aún no ha impuesto ninguna sanción propia. Pero es posible que incluso las empresas chinas de arrendamiento se sientan obligadas a tratar de tomar posesión de los aviones Boeing y Airbus que han alquilado a las aerolíneas rusas, dijo Aboulafia. Esto se debe a que esas empresas chinas no quieren arriesgarse a tener problemas para comprar aviones de Airbus o Boeing en el futuro.

"Son aviones occidentales. No estoy seguro de cómo abordarán las empresas chinas las sanciones", dijo. "Y lo más importante es que estos jets ya no recibirán apoyo con piezas y mantenimiento. Es un verdadero problema si pierden sus certificados de aeronavegabilidad, lo que puede ocurrir si no se mantienen los registros adecuados, o especialmente si se canibalizan para obtener piezas".

China ya indicó que no enviará a Rusia piezas de refacción para esos aviones, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS que citaba a Valery Kudinov, jefe del departamento de aeronavegabilidad de la Agencia Federal de Transporte Aéreo del país.

Rusia luchará contra los intentos de embargo

Rusia anunció este jueves planes para una nueva ley que impediría que esos aviones salieran del país. Pero eso crearía una situación en la que sus aerolíneas tendrían problemas para arrendar aviones en el futuro, incluso después de que terminen las sanciones.

"Las aerolíneas rusas quieren hacer negocios con las compañías de arrendamiento. Sospechan que, a fin de cuentas, necesitarán aviones en el futuro", dijo Betsy Snyder, analista de crédito de Standard & Poor's que sigue a las empresas de arrendamiento de aviones. "Pero los poderes fácticos de Rusia les dicen que no lo hagan".

Es mucho más fácil para el sector mundial de la aviación vivir sin Rusia, que solo representa alrededor del 1% del total de las compras de aviones comerciales, que lo que será para Rusia vivir sin aviones o piezas de Estados Unidos y la Unión Europea. Los intentos de Rusia de construir sus propios aviones comerciales han producido aeronaves de dudosa seguridad que no han encontrado compradores en el mercado internacional.

¿Puede un país tan grande como Rusia vivir sin una industria aérea moderna y viable?

"Es una tesis que nunca se ha puesto a prueba", dijo Aboulafia. "Pero está a punto de serlo".