Guerra Rusia - Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

El alcalde de Lutsk dice que al menos una persona murió en las explosiones

Al menos una persona murió a causa de las explosiones registradas este viernes en la ciudad ucraniana de Lutsk, según informó el alcalde de la ciudad, Ihor Polishchuk, en su página oficial de Facebook.

"Hoy, aproximadamente a las 5:45, se han producido tres explosiones. Tres misiles impactaron en nuestro aeródromo militar. Hay un muerto. Se está aclarando la información sobre los heridos. El SES (Servicio Estatal de Emergencias) está trabajando en el lugar", dijo.

El sistema de alerta de la ciudad "no funcionó en absoluto" y la "administración militar y los militares trabajarán en este asunto", añadió.

En la ciudad occidental de Ivano-Frankivsk también fue alcanzado un aeródromo y el sistema de alerta no funcionó, dijo Polishchuk.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania no lo encendieron. ¿Por qué no lo encendieron? Porque los misiles volaban a velocidades ultrabajas o por alguna otra razón, los militares trabajarán en ello".

Y añadió: "Por favor, no se queden junto a la ventana durante las explosiones, no hagan fotos y videos y luego no los publiquen en las redes sociales, porque el enemigo está rastreando todos estos mensajes. Esto es información adicional para el enemigo. Si hay explosiones, por favor, diríjanse al refugio".