Guerra Rusia - Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

Rusia está lista para reanudar conversaciones de seguridad con EE.UU., según medios estatales

Rusia dijo este sábado que estaba lista para trabajar nuevamente con Estados Unidos en temas de seguridad y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START).

"Si los estadounidenses están listos para esto, por supuesto podremos reanudar el diálogo y estamos decididos a hacerlo, así como a trabajar en el START, donde también hay una cierta pausa", dijo el vicecanciller Sergei Ryabkov Channel One, informó el medio estatal RIA Novosti.

“Todo depende de Washington”, agregó.

Según Ryabkov, Rusia no detuvo el diálogo con Estados Unidos. "No nos hemos retirado del diálogo de estabilidad estratégica de EE.UU. Ha sido suspendido por Washington, aparentemente bajo la ilusión de que necesitamos este diálogo más que Washington. Absolutamente no", dijo Ryabkov.

Ryabkov agregó que Rusia ha preparado una lista de sanciones personales de represalia contra Estados Unidos y Occidente que se hará pública pronto.