(CNN) -- Durante casi 20 años, Roman Abramovich llevó al Chelsea de ser un club en la periferia de la élite a una superpotencia mundial del fútbol, ​​pero la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que su reinado termine abruptamente.

El conflicto sangriento en Ucrania y la indignación internacional por la invasión de Rusia pusieron un nuevo enfoque en Abramovich y su propiedad del Chelsea.

Es un enfoque que ha arrojado luz sobre la discordante fricción entre el deporte y la política: Abramovich, el propietario de un equipo de fútbol que hace realidad sus sueños —adorado por gran parte de la afición del Chelsea— contra Abramovich, el oligarca ruso.

Días después de que comenzara la guerra, mientras Occidente respondía imponiendo sanciones a Rusia y a sus oligarcas, los activos de Abramovich, incluido el Chelsea, parecían cada vez más vulnerables a un entorno financiero más punitivo y pronto anunció sus planes de vender el club.

Sin embargo, antes de que se pudiera completar la venta, el gobierno del Reino Unido anunció que Abramovich estaría sujeto a sanciones como uno de los "oligarcas más ricos e influyentes de Rusia, cuyos imperios comerciales, riqueza y conexiones están estrechamente asociados con el Kremlin".

El sábado, la directiva de la Premier League inglesa descalificó a Roman Abramovich como director del Chelsea.

La inhabilitación de un propietario normalmente desencadenaría la venta de su participación accionaria, aunque en el caso de Abramovich el oligarca ruso ya había anunciado su intención de vender el club y ese proceso está en marcha.

El gobierno de Reino Unido está abierto a la venta de Chelsea y consideraría una solicitud de una nueva licencia para permitir que se lleve a cabo la venta, dijo el jueves un portavoz del primer ministro Boris Johnson.

El Chelsea estará algo protegido de las sanciones, se le permitirá continuar cumpliendo con sus compromisos bajo una licencia especial. Pero sí significa que el club no puede vender mercadería o boletos para los próximos juegos, participar en el mercado de transferencias o emitir nuevos contratos a los jugadores.

El mes pasado, el legislador británico Chris Bryant pidió a Abramovich que perdiera la propiedad de Chelsea después de ver un documento filtrado del Ministerio del Interior del Reino Unido de 2019 que resaltaba preocupaciones de que el hombre de 55 años tenía "vínculos con el estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas", dijo Bryant en el Parlamento.

Según Reuters, a Abramovich se le ha otorgado la ciudadanía portuguesa e israelí en los últimos años.

"Seguro, el Sr. Abramovich ya no debería poder ser dueño de un club de fútbol en este país", afirmó Bryant.

El representante de Abramovich no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la sanción del oligarca.

Estimulado por la enorme inversión financiera de Abramovich —más de US$ 1.990 millones según el respetado bloguero de negocios de fútbol Swiss Ramble—, Chelsea ha disfrutado de un período de éxito sin precedentes desde que adquirió el club por US$ 233 millones en junio de 2003.

"No quiero tirar mi dinero", dijo Abramovich a la BBC después de la adquisición, "pero en realidad se trata de divertirse y eso significa éxito y trofeos".

Durante los 19 años bajo Abramovich, el club ha ganado 21 trofeos importantes, según Chelsea. Después de ganar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Abu Dabi el mes pasado, Chelsea ganó oficialmente el trofeo más importante a disposición del club.

"Gracias, señor Abramovich"

Es la gratitud por esta era dorada lo que sustentó una gran ola de adulación por el oligarca tras el anuncio de su inminente venta del club, tanto entre los aficionados como entre los exjugadores.

"El mejor", tuiteó el excapitán John Terry, acompañado de una foto de él y Abramovich celebrando otro triunfo de la Premier League en 2017.

Una declaración de la junta directiva de Chelsea Supporters Trust (CST) resumió la gran cantidad de sentimientos entre los fanáticos del club en las redes sociales, agradeciendo a Abramovich por "su afecto, pasión y dedicación" durante un mandato que trajo "un éxito sin precedentes".

"Los seguidores del Chelsea nunca olvidarán todo lo que ha hecho por nuestro club. Gracias, señor Abramovich", agregó el comunicado, publicado antes de que el gobierno de Reino Unido anunciara las sanciones.

Según Richard Weekes, uno de los fundadores del grupo de aficionados del Chelsea 'We Are The Shed', "el Imperio Romano" ayudó a hacer realidad los sueños más salvajes de los aficionados.

“Los últimos 20 años han permitido a los seguidores del Chelsea vivir sus mejores vidas”, dijo Weekes a CNN antes de que Abramovich fuera sancionado.

"Viajando por el mundo ganando y celebrando los premios más importantes del fútbol, ​​simplemente no se puede pedir más que eso y, por esa razón, Román siempre tendrá un lugar en el corazón de todos los seguidores del Chelsea.

"Que el 'Imperio Romano' llegue a su fin con el Chelsea como 'Campeones del Mundo' no podría ser una conclusión más adecuada para este capítulo de nuestra historia".

El legado del Chelsea de Roman Abramovich

El club ganó 21 trofeos durante la titularidad del oligarca ruso

"Aire quemado"

Si los últimos 19 años han estado repletos de recuerdos dorados y trofeo tras trofeo, los próximos días y meses parecen más inciertos.

A la luz de las sanciones impuestas a Abramovich y el consiguiente impacto en el Chelsea, el club emitió un comunicado en el que confirma que buscará "permiso para modificar la licencia a fin de permitir que el Club opere con la mayor normalidad posible".

En medio de tanta agitación, la CST pidió que se escucharan las voces de los simpatizantes.

"Los seguidores DEBEN participar en cualquier conversación sobre los impactos continuos en el club y su base global de fanáticos", dijo el grupo en un comunicado en Twitter.

"El CST implora al Gobierno que lleve a cabo un proceso rápido para minimizar la incertidumbre sobre el futuro del Chelsea, para los aficionados y para que los aficionados reciban una acción de oro como parte de la venta del club".

Las sanciones también impiden la venta del club, a la espera de la emisión de una licencia especial.

En su declaración inicial publicada en el sitio web del club antes de ser sancionado, Abramovich dijo que las ganancias netas de la venta se donarán a una fundación establecida "en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania".

Esa declaración fue notoriamente vaga con respecto a quién podría ser específicamente una víctima. Los críticos de Abramovich señalaron que la redacción también podría permitir que su nueva fundación apoye a las familias de los soldados rusos.

“Roman Abramovich es muy sensible a lo que está sucediendo ahora”, dijo a CNN Mikhail Khordokovsky, un oligarca exiliado y crítico de Putin, antes de que se anunciaran las sanciones recientes.

“No tengo ninguna información, pero no puedo imaginar que haya tomado ninguna decisión sin consultar primero con Putin.

“Independientemente, esto significa que ha olido aire quemado. Lo que huele es el fuego que arde bajo el presidente Putin”, dijo Khodorkovsky, refiriéndose a los planes de Abramovich para vender al Chelsea.

En 2018, el Tesoro de EE.UU. publicó los nombres de 210 rusos prominentes, apodados la "lista de Putin".

Se pidió a la administración que nombrara a las empresas e individuos y que considerara si sancionarlos en virtud de la legislación destinada a castigar a Rusia por su interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, así como por sus violaciones de derechos humanos, la anexión de Crimea y las operaciones militares en curso en el este de Ucrania.

La lista, que incluía a Abramovich, dice que Estados Unidos "simplemente reescribió la guía telefónica del Kremlin", dijo el senador ruso Konstantin Kosachev en una publicación de Facebook en ese momento.

Pero si la riqueza actual de Abramovich y su aparente seguridad en Rusia reflejan una afinidad con Putin, eso puede haber sido lo que lo puso en riesgo con el gobierno del Reino Unido.

“Es uno de los pocos oligarcas de la década de 1990 que mantuvo su prominencia bajo Putin. Ninguno de nuestros aliados ha sancionado aún a Abramovich”, dijo el gobierno de Reino Unido en un comunicado el jueves. Desde entonces, Canadá también ha sancionado a Abramovich.

Abramovich hizo su fortuna con el acero y las inversiones, aprovechando la privatización masiva que caracterizó el mandato de Boris Yeltsin tras la caída de la Unión Soviética.

La riqueza de Abramovich, valorada en US$ 14.500 millones de en 2022 por Forbes, generó influencia dentro de los círculos políticos rusos, ya que fue elegido por primera vez para la Duma estatal y luego nombrado gobernador de Chukotka de 2000 a 2008.

Un futuro nervioso

Si bien Weekes admitió que el estado de oligarca del propietario entrante había estado en su mente en 2003, agregó que los fanáticos habrían tenido poco poder para revertir la adquisición independientemente de sus sentimientos.

"Los fanáticos del Chelsea no eligieron ser comprados", dijo Weekes, "es poco probable que cualquier retroceso hubiera cambiado la decisión en ese momento si nos hubiéramos detenido a pensar en la moralidad detrás de esto".

"Hoy en día la gente está más preparada para profundizar un poco más en las cosas, para entender el bien y el mal y, con respecto a un club de fútbol, ​​tienen el deseo de saber que quién representa a su equipo se adapta a sus ideologías y creencias. Eso es algo bueno".

"Solo el tiempo dirá si nuestro sentimiento hacia su carácter cambiará, pero, por ahora, no se puede negar la felicidad que trajo a los seguidores del Chelsea durante su tiempo aquí y por eso estamos agradecidos".

Este cisma entre apreciación y crítica se manifestó en los partidos de liga del Chelsea en Burnley el 5 de marzo y en Norwich City el 10 de marzo.

Mientras se realizaba un aplauso de un minuto en homenaje a Ucrania antes del partido contra Burnley, se podían escuchar cánticos del nombre de Abramovich en una transmisión de Sky Sports antes de ser ahogados por los abucheos desde las gradas.

Los cánticos provocaron reproches del técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, después del partido.

"Si mostramos solidaridad, mostramos solidaridad y debemos hacerlo juntos. Nos arrodillamos juntos. Si una persona importante de otros clubes o de nuestro club lamentablemente muere, mostramos un minuto de respeto", dijo Tuchel a los periodistas después del partido, que Chelsea ganó 4-0.

“No es el momento de dar otros mensajes, es un momento de mostrar respeto. Hacemos esto porque esto es lo que también somos como club, mostramos respeto como club. Necesitamos que nuestra afición se comprometa con este minuto de aplausos en el momento.

"Lo hacemos por Ucrania, no hay una segunda opinión sobre la situación allí. Tienen nuestros pensamientos y nuestro apoyo, y debemos permanecer unidos como club".

Más allá de esta mezcla de sentimientos entre los fanáticos, hay un sentimiento de ansiedad igualmente fuerte. Los rumores de posibles compradores continúan abundando, pero aún está por verse cuándo se aclarará el futuro del club.

¿Quién será el nuevo dueño? ¿Serán capaces o estarán dispuestos a invertir los mismos fondos que Abramovich? ¿Intentarían alejar al Chelsea de Stamford Bridge?

Después de casi dos décadas de esperar nada más que el éxito, estas preguntas y más tienen la mente de Weekes "girando".

"Al final, Roman explicó explícitamente que ser dueño del Chelsea nunca fue por una ganancia financiera, ¿el nuevo propietario caerá de esa manera? Es poco probable", afirmó Weekes.

"Eso es preocupante, ya que, además de todo, podrían ser los seguidores los que terminen pagando el precio".