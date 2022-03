¿Cuál fue el 'pecado' de Rusia en su invasión a Ucrania? 2:12

(CNN) -- El asalto ruso en Ucrania se desató el sábado cuando se escucharon explosiones en Kyiv y se intensificaron los combates alrededor de la capital. Horas más tarde, Rusia advirtió a Estados Unidos que dispararía contra los envíos de armas a Ucrania, lo que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo entre Moscú y un país de la OTAN.

Varias ciudades importantes están bajo presión a medida que los ataques rusos impactan estructuras civiles. El humo se elevó al este del río en Dnipro el sábado temprano, donde los periodistas de CNN sintieron al menos dos explosiones y vieron los restos nublados de lo que parecía fuego antiaéreo.

Una gran franja de Makariv, un pueblo a 48 kilómetros al oeste de Kyiv, ha sufrido daños significativos por aparentes ataques aéreos rusos.

CNN geolocalizó y verificó la autenticidad de las fotos, publicadas en las redes sociales el sábado, que muestran daños importantes en complejos de apartamentos, escuelas y un centro médico. Una de las imágenes más crudas de Makariv muestra un gran agujero en la pared norte de un edificio de apartamentos debido a un ataque militar. Muchos de los edificios en las fotos han sufrido daños en sus fachadas norte, evidencia que apunta a ataques militares rusos.

En Chernihiv, a unos 100 kilómetros al norte de Kyiv, el reconocido Hotel Ucrania fue atacado durante la noche. "Estoy aquí ahora. Ya no hay hotel", dijo el sábado Vyacheslav Chaus, jefe de la administración de la región de Chernihiv.

La ciudad del norte, que está cerca de la frontera con Belarús, ha estado rodeada por las fuerzas rusas durante más de una semana y un video de la ciudad mostró los pisos colapsados ​​del hotel, así como daños generalizados por misiles y ataques aéreos.

Chaus dijo que civiles murieron por los ataques, que además dañó la red eléctrica de la ciudad. "Muchas personas están resultando heridas. El enemigo bombardea la infraestructura civil, donde no hay militares", dijo, y agregó que la ciudad "no tiene electricidad, casi no tiene agua, gas ni calefacción".

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado repetidamente que las fuerzas rusas no están atacando a civiles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un discurso el sábado que todo el país era ahora una línea de frente. "Algunos pueblos pequeños simplemente ya no existen. Y esto es una tragedia. Simplemente se han ido. Y la gente también se ha ido".

Zelensky dijo que las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania "deben comenzar con un alto el fuego", y agregó que Ucrania ha perdido alrededor de 1.300 soldados hasta el sábado. CNN no ha podido verificar de forma independiente estos números.

Más tarde el sábado, Zelensky dijo que estaba agradecido por el apoyo internacional, pero instó a los aliados a brindar más ayuda.

“Sigo reiterándoles a nuestros aliados y amigos en el extranjero que deben seguir haciendo más por nuestro país, por los ucranianos y Ucrania. Porque no es solo para Ucrania, sino para toda Europa”, afirmó. “El mal que deliberadamente apunta a ciudades pacíficas y ambulancias y explota hospitales no se detendrá en un solo país si tienen la fuerza para seguir adelante”.

Estados Unidos y la OTAN dicen que están tomando medidas para ayudar a Ucrania a defenderse de las tropas rusas, y han seguido brindando asistencia de seguridad a Ucrania, incluidas armas antitanque y antiaéreas. Pero EE.UU. y la OTAN también han tratado de evitar verse envueltos en un conflicto abierto con Rusia. El presidente de EE.UU., Joe Biden, enfatizó ese punto el viernes, que EE.UU. no enviará tropas terrestres a Ucrania, que no es miembro de la OTAN.

"No lucharemos en la Tercera Guerra Mundial en Ucrania", dijo Biden después de reiterar el pleno apoyo de Estados Unidos a sus aliados de la OTAN y prometer que Estados Unidos defenderá "cada centímetro" del territorio de la OTAN.

“Sin embargo, quiero ser claro, nos aseguraremos de que Ucrania tenga las armas para defenderse de una fuerza invasora rusa. Y enviaremos dinero y ayuda alimentaria para salvar las vidas de los ucranianos”, agregó.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, advirtió el sábado a Estados Unidos que no transfiera armas a Ucrania y dijo que los convoyes con armas extranjeras se considerarían "objetivos legítimos".

“Advertimos a Estados Unidos que suministrar a Ucrania con armas de varios países orquestados por ellos no es solo un movimiento peligroso, sino que son acciones que convierten a los convoyes correspondientes en objetivos legítimos”, dijo Ryabkov el sábado en el canal estatal ruso Uno, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Resistencia determinada

En Ucrania, Rusia se ha enfrentado al desafío del público en las últimas dos semanas. El sábado, varios cientos de personas invadieron el ayuntamiento de la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, tras la detención de su alcalde, Ivan Fedorov, por hombres armados el día anterior.

Poco después de la detención de Fedorov, el fiscal regional de Luhansk respaldado por Rusia afirmó que Fedorov había cometido delitos de terrorismo, acusaciones que Zelensky calificó el sábado de "crimen contra la democracia".

La administración regional de Zaporozhye dijo el sábado que se había instalado un nuevo alcalde. Galina Danilchenko, ex miembro del consejo de la ciudad de Melitopol, fue presentada como alcaldesa interina en la televisión local, según un comunicado de la administración regional publicado en Telegram. En su declaración televisada, Danilchenko dijo que su "tarea principal es tomar todas las medidas necesarias para que la ciudad vuelva a la normalidad".

Afirmó que todavía había personas en Melitopol que intentarían desestabilizar "la situación y provocar una reacción de mal comportamiento".

"Les pido que se mantengan alertas y no cedan ante estas provocaciones", afirmó. “Hago un llamado a los diputados, elegidos por el pueblo, en todos los niveles. Como ustedes fueron elegidos por el pueblo, es su deber preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos”.

En Kyiv, el avance de Rusia ha enfrentado una dura resistencia de las fuerzas ucranianas. El sábado, la última evaluación de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que la mayor parte de las fuerzas terrestres rusas estaban a unos 25 kilómetros del centro de la capital ucraniana.

Las imágenes de satélite de Maxar tomadas el jueves mostraron que la columna rusa de 64 kilómetros al noroeste de Kyiv se había dispersado y reagrupado en gran medida. Pero la evaluación de inteligencia advirtió que "es probable que esto respalde un intento ruso de rodear la ciudad. También podría ser un intento de Rusia de reducir su vulnerabilidad a los contraataques ucranianos, que han cobrado un precio significativo en las fuerzas rusas".

Las ciudades del norte y noreste de Chernihiv y Sumy, la ciudad oriental de Járkiv y Mariupol en el sur, permanecen rodeadas por las fuerzas rusas, agregó el ministerio.

Un alto funcionario ucraniano en la región sureña de Jersón, ahora bajo control ruso, dijo que los "ocupantes" están presionando al consejo regional para que acepte un referéndum sobre la "independencia" del área de Ucrania. No ha habido noticias del lado ruso sobre ningún plan de referéndum.

Se llevaron a cabo referéndums similares después de que los separatistas respaldados por Rusia tomaron el control en 2014 de partes de las regiones de Luhansk y Donetsk. Más tarde se declararon Repúblicas Populares en ambas regiones.

La compañía estatal de energía nuclear de Ucrania dijo el sábado que funcionarios rusos habían llegado a la planta de energía nuclear más grande de Ucrania, Zaporizhzhya, exigiendo tomar el control de la instalación.

Zaporizhzhya ha estado ocupada por las fuerzas rusas durante más de una semana, y Energoatom afirmó anteriormente que sus empleados habían sido obligados a trabajar "a punta de pistola". La planta de energía nuclear de Chernobyl también está bajo el control de las fuerzas rusas.

A pesar de la embestida, Zelensky afirmó el sábado que las fuerzas ucranianas han dado el "mayor golpe al ejército ruso en décadas", y dijo que 31 grupos de batallones tácticos rusos habían perdido capacidad y más de 360 ​​tanques rusos se habían destruido.

Zelensky agregó que grupos de soldados rusos se estaban rindiendo a las fuerzas ucranianas, pero que Rusia ahora está reclutando combatientes, reservistas, reclutas y mercenarios para "superar en número" a las fuerzas ucranianas.

Las pérdidas de Rusia incluyen al mayor general Andriy Kolesnikov, el tercer general ruso dado de baja por las fuerzas ucranianas, confirmó el viernes un funcionario de defensa occidental. Fue comandante del Distrito Militar del Este, según el sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia, y el funcionario occidental señaló para el contexto que tres agentes del Estado Mayor ruso fallecieron durante todo el conflicto sirio.

Condiciones en deterioro

Mientras Rusia sufre pérdidas, su bombardeo del país continúa degradando las condiciones de vida en varias áreas. Los funcionarios ahora se apresuran a enviar ayuda y evacuar a los ciudadanos de las ciudades sitiadas.

Funcionarios ucranianos anunciaron un nuevo intento de asegurar al menos 13 corredores de evacuación de diferentes ciudades, a pesar de informar que solo unos pocos civiles pudieron salir el día anterior.

Dirigiéndose a la ciudad sitiada de Mariupol, Zelensky dijo el sábado que las fuerzas ucranianas garantizarían un alto el fuego a lo largo de un corredor de evacuación para que los suministros pudieran ingresar y los civiles pudieran salir.

Con cielos relativamente despejados sobre Mariupol, nuevas imágenes satelitales tomadas el sábado por la mañana desde Maxar mostraron el alcance de los daños allí, incluidos algunos causados ​​por ataques militares informados a principios de semana.

En el vecindario occidental de Mariupol, Zhovteneyvi, se vio un gran cráter, que todavía arde, cerca de la estación de servicio Okko. El humo parecía salir de un complejo de apartamentos al otro lado de la calle. Los techos de los almacenes al final de la calle también parecían tener grandes agujeros debido a los ataques militares.

Dentro del complejo de apartamentos, varios edificios parecían haber sufrido daños significativos. Se vio un campo de escombros que rodeaba algunos de los edificios con una gran columna de humo.

Justo al noroeste de la gasolinera, una imagen satelital adicional mostró cráteres de impacto que salpicaban un campo cubierto de nieve. También se observaron huellas de vehículos. Un poco más de un kilómetro al sur, en un área industrial en el vecindario de Primorskyi, se vio un gran incendio.

Hubo algunas buenas noticias en medio de la destrucción. Una mujer embarazada, cuyo rescate del hospital de maternidad de Mariupol esta semana fue capturado en una foto viral de AP, dio a luz a una niña, dijo su familia a CNN.

Mariana Vishegirskaya se encontraba entre varias mujeres del hospital de maternidad de Mariupol que sobrevivieron al bombardeo.

Tras ataque a hospital maternoinfantil en Mariupol, sobreviviente da a luz 2:11

Su tía, Tatiana Liubchenko, comentó que la bebé se llamaba Verónica pero que estaba preocupada por la situación en la ciudad. “Recibimos la información de que el agua y la comida de la gente de allí se está acabando y estamos muy preocupados, porque el corredor verde no está abierto y los rusos no lo permiten, la comida no llega. Y hace mucho frío allí en este momento", afirmó Liubchenko.

Los combates han desplazado a unos 2 millones de ucranianos en el país, indicó la ONU el viernes, y 2,5 millones de personas han huido de sus fronteras.

Tara John de CNN escribió desde Londres. Maija Ehlinger informó desde Atlanta. Tim Lister informó desde Kiev. Max Foster y Eleanor Pickston informaron desde Londres. Yulia Kesaieva e Ivana Kottasová de CNN informaron desde Lviv. Paul P. Murphy informó desde Nueva York. Josh Pennington informó desde Columbus, Ohio.