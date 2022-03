Lionel Messi, 5 años de decepciones en la Champions League 0:51

(CNN Español) -- ¿Empieza la semana y ya quieres que termine? Espera un poco. Primero hay que ver la Champions League.

Apenas el martes y miércoles pasados se jugaron cuatro partidos de vuelta de los octavos de final, en los que salieron vencedores Liverpool, Bayern de Múnich, Real Madrid y Manchester City.

Tanto Bayern como Manchester City pasaron con suma facilidad: terminaron su llave de octavos con marcadores globales de 8-2 y 5-0, respectivamente. Por otra parte, Liverpool se complicó su pase a la siguiente fase, pero logró avanzar con marcador de 2-1. Finalmente, Real Madrid consiguió su boleto a cuartos de final luego de que Karim Benzema anotara un asombroso triplete en la vuelta contra el PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

La previa de la nueva jornada de la Champions League

Esta semana vuelve el torneo de clubes más importante del mundo y lo hará con cuatro partidos más de octavos de final.

De un lado de la llave estará el partido de Manchester United vs. Atlético de Madrid, que se perfila como uno de los más parejos de la serie no solo porque el encuentro de ida acabó en empate de 1-1, sino también por las posiciones similares que tienen ambos equipos en sus ligas locales (los ingleses están en quinto de la Premier League y los colchoneros en cuarto de La Liga).

En otra, tendremos el partido de vuelta entre Ajax y Benfica. Es otro de los encuentros parejos en octavos de final, luego de que la ida terminara 2-2. Una ligera ventaja está del lado del equipo de Países Bajos, pues jugarán la vuelta en casa.

Además jugarán Juventus vs. Villarreal. El partido de ida también quedó en empate, en esta ocasión 1-1. La vuelta se llevará a cabo en Turín, lo que podría ayudar a "la Vecchia Signora" a conseguir su pase a cuartos de final.

En la última de octavos estará el encuentro entre el Lille y el Chelsea. El partido de ida terminó con ventaja de 2-0 en Inglaterra, pero ahora los de Francia buscarán la hazaña en casa. Cabe recordar que el partido de vuelta se jugará en un contexto desfavorable para el Chelsea, pues el equipo se ha visto afectado indirectamente por la invasión rusa de Ucrania debido a la relación entre el propietario del conjunto y oligarca ruso Roman Abramovic (quien fue descalificado como director del Chelsea por la Premier League y sancionado por el gobierno del Reino Unido) y el Kremlin.

¿Cuándo se juegan los partidos restantes de la Champions?

Martes 15 de marzo

Manchester United vs. Atlético de Madrid, en Old Trafford, a las 4:00 pm ET.

Ajax vs. Benfica, en Johan Cruyff Arena, a las 4:00 pm ET.

Miércoles 16 de marzo

Juventus vs. Villarreal, en Estadio Juventus, a las 4:00 pm ET.

Lille vs. Chelsea, en Estadio Pierre-Mauroy, a las 4:00 pm ET.