(CNN Español) -- Los resultados electorales de Francia Márquez en la consulta de la coalición de izquierda en Colombia fueron históricos.

Francia Márquez (quien creció en Yolombó, Cauca, en 1981) es, según su propia descripción, la primera mujer "negra, afrodescendiente, oriunda de las regiones más empobrecidas" de Colombia que sacó una votación histórica este 13 de marzo: obtuvo más de 783.000 votos en la consulta del Pacto Histórico (14%). Participó en representación del partido Polo Democrático Alternativo.

Quedó segunda después de Gustavo Petro, quien será el candidato presidencial del Pacto Histórico. A pesar de que la victoria de Petro fue contundente, los votos de Francia Márquez superaron las expectativas de expertos, y tuvo más apoyo de alguien con mayor visibilidad como Camilo Romero, quien fue senador y gobernador del departamento de Nariño.

La votación de Francia Márquez es superior a la de, por ejemplo, el ganador de la consulta de centro, Sergio Fajardo, quien obtuvo poco más de 723.000 votos.

Ahora, los ojos de todos están sobre Francia Márquez, una mujer que recorrió por primera vez todo el país con una campaña para —según ella— dignificar la política y hacer visibles a "los nadie", a las mujeres violentadas y a las víctimas de las violencias de este país.

"Vengo del territorio de los nadies y de las nadies, vengo de los territorios olvidados en términos de inversión social, pero violentados por una política de muerte", dijo Márquez este lunes a periodistas. "Entonces no tendría sentido estar en el Pacto Histórico si no va a transformar esas realidades que sigue viviendo la gente".

Francia Márquez, una activista orgullosa de su negritud

Francia Márquez nació en una montaña en medio de dos ríos en el municipio de Suárez, Cauca, en el suroeste de Colombia. Allí, según contó, aprendió de minería, agricultura y pesca. Desde muy joven empezó a liderar espacios en su comunidad, y a empoderar a los suyos, incluso desde el reconocimiento de su negritud, en un país altamente racista.

"Me convertí en una activista del proceso de comunidades negras donde aprendí a reconocerme como una mujer negra, a reconocer mi cabello, mi negrura, con orgullo, porque este país nos ha hecho sentir vergüenza, nos ha hecho sentir que somos responsables de las desgracias que nos ha tocado vivir", dijo Márquez, quien ha sido abanderada de las luchas de las comunidades negras desde temprana edad.

Márquez es mamá de dos hijos, a quienes, por miedo, tuvo que sacar del país mientras adelantaba la campaña actual, dijo este lunes. Es abogada graduada de la Universidad Santiago de Cali y fue galardonada en 2018 con el Premio Goldman, algo así como un 'Premio Nobel del Medio Ambiente' por su lucha en la comunidad de La Toma "parar la minería ilegal de oro en su tierra ancestral" que estaba contaminando con mercurio el río en el que pescaba toda su comunidad.

Y aunque dice que no hace promesas, recalca que es "una prioridad" resolver el problema del hambre en todo el país. Pero para eso, explica, es necesario que su proyecto llegue a la presidencia en estos próximos tres meses. Agregó este lunes que no le importa el cargo en el que esté, sino que pueda trabajar por las comunidades más vulnerables.

Según dijo el analista político Andrés Hernández a CNN, antes de la elecciones del 13 de marzo, Márquez era vista como una mujer con poca experiencia política en puestos de elección popular, a lo que ella responde que su lucha no empezó ni con el Pacto Histórico ni con la política representativa. "Yo llevo desde mi niñez luchando por dignificar la vida", dijo este lunes a periodistas.

Y, debido a su espectro político, Hernández dice que esto podría restarle a Petro en un momento en el que necesita acercarse más al centro que a la izquierda. Esto a pesar de los casi 800.000 votos que obtuvo este domingo.

"Hay un debate interno —dentro de la coalición del Pacto Histórico— porque la idea es que Petro tenga una candidata a la vicepresidenta, que sea una mujer que no sea de izquierda, que sea una mujer que venga de otro sector político para que sume votos", dijo el analista Hernández. Francia Márquez aseguró este lunes que esperará que el Pacto tome una decisión.

Su lucha contra el racismo y a favor de feminismo

Márquez dice que su triunfo de las consultas internas se las debe en gran parte a las mujeres y a los jóvenes, y asegura que su victoria "ya es una evidencia que estamos rompiendo con el patriarcado y el machismo en la política".

Con su lema de campaña "Soy porque somos" pretende buscar la justicia racial, defender los derechos humanos y el cuidado de la vida y el territorio, así como los derechos de las mujeres. De hecho dice que gracias a muchas de las mujeres del país logró el hito de tener la segunda votación en el Pacto Histórico.

"La desventaja que tuvimos en este proceso es que la mayoría de los colombianos y las colombianas no nos conocen", asegura.

Sin embargo, la lucha feminista marca trascendentalmente su proyecto político. Ella dice que no está interesada en llegar al poder solo por un cargo, ni en hacer pactos con mujeres que estén a punto de romper el "techo de cristal".

En Colombia, ninguna mujer ha ocupado la Presidencia, pero Marta Lucía Ramírez fue elegida fórmula a la vicepresidencia de Iván Duque, y ganaron la elección presidencial en 2018. Ramírez es la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente.

"Yo estoy aquí para cogerme de las manos con las mujeres que no han tenido voz, con las que nunca han tenido posibilidades ni privilegios, a las que les han silenciado la voz y a las que no les han permitido por su condiciones de mujeres empobrecidas y racializadas vivir tranquilas, en paz y con dignidad".

Lo que viene

En un debate en febrero, antes de las elecciones, tres de los cinco integrantes del Pacto Histórico dijeron que, de ser ganadores, elegirían como fórmula vicepresidencial al segundo en la consulta. Sin embargo Gustavo Petro, que en ese momento lideraba todas las encuestas, se abstuvo a responder.

Ahora, Márquez, que quedó segunda en la elección, dijo esta semana que no le importa mucho si es elegida como vicepresidenta de Petro, y señala que no puede estar en un cargo ganando un salario alto, cuando la gente en su comunidad está muriendo de hambre.

"No tengo prisa, no tengo afán, mi afán no es por un cargo", dice. "Mi afán es por un cambio por este país".

"Más allá del lugar que Francia ocupe, vamos a lograr parir la dignidad para este país. Vamos a ir de la resistencia al poder hasta lograr que la dignidad se haga costumbre", puntualiza.

Y como un mantra sigue y repite: "Vamos a ir de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre".