(CNN) -- Dos semanas después de que el Reino Unido abandonara la última medida de mitigación contra el covid-19 —el requisito de que las personas que den positivo en las pruebas del virus se aíslen durante cinco días—, el país está viendo cómo los casos y las hospitalizaciones vuelven a aumentar.

Los casos de covid-19 aumentaron un 48% en el Reino Unido la semana pasada, en comparación con la anterior. Las hospitalizaciones aumentaron un 17% en el mismo periodo.

La tasa diaria de casos en el país –unos 55.000 al día– sigue siendo inferior a un tercio del punto máximo de la ola causada por la variante ómicron, pero los casos están aumentando con la misma rapidez con la que disminuyeron apenas dos semanas antes, cuando el país eliminó las restricciones relacionadas con la pandemia.

Los casos diarios también están aumentando en más de la mitad de los países de la Unión Europea. Incrementaron un 48% en los Países Bajos y un 20% en Alemania, durante la última semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, los casos diarios en Alemania aún no han descendido por debajo de los niveles anteriores a la variante ómicron, y en los Países Bajos no han disminuido tanto como en el Reino Unido.

La situación en Europa llama la atención de los responsables de salud pública por dos razones: en primer lugar, el Reino Unido ofrece un anticipo de lo que puede ocurrir en Estados Unidos; y, en segundo lugar, parece que está ocurriendo algo inusual. En las oleadas anteriores, el aumento de las hospitalizaciones por covid iba por detrás de los incrementos de los casos, entre 10 días y dos semanas. Ahora, en el Reino Unido, los casos y las hospitalizaciones parecen aumentar al mismo tiempo, algo que tiene a los expertos desconcertados.

"Obviamente, estamos muy interesados en lo que está ocurriendo", dijo a CNN el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés).

Fauci dijo que habló con sus homólogos del Reino Unido, y que ellos atribuyeron el aumento a una combinación de tres factores. En orden de contribución, dijo Fauci, estos son:

La variante BA.2, que es más transmisible que la ómicron original

La apertura de la sociedad, con personas que se mezclan más en interiores sin mascarillas

La disminución de la inmunidad por vacunación o infección previa

En un informe técnico, publicado el viernes, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido señaló que la variante BA.2 tiene una tasa de crecimiento relativa un 80% mayor que la variante ómicron original, aunque no parece más probable que provoque hospitalizaciones.

Dado que la BA.2 no parece estar causando una enfermedad más grave —al menos no en la población británica altamente vacunada—, no está claro por qué están aumentando las hospitalizaciones.

"El tema de la hospitalización es un poco más desconcertante, porque aunque las hospitalizaciones están subiendo, está muy claro que el uso de camas de UCI no ha aumentado", dijo Fauci. "Entonces, ¿las cifras de hospitalizaciones son un reflejo real de los casos de covid, o hay una dificultad para descifrar entre las personas que llegan al hospital con covid o a causa de covid?".

EE.UU., al igual que el Reino Unido, retiró la mayoría de las medidas de mitigación conforme disminuían las infecciones por covid-19. Hace dos semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. cambiaron su forma de medir el impacto del covid-19 en las comunidades. La nueva métrica –que se basa en las hospitalizaciones y la capacidad de los hospitales, además de los casos– eliminó las recomendaciones de mascarillas para la mayor parte del país. Los estados y las escuelas han seguido su ejemplo, eliminando los requisitos de mascarilla en interiores.

"Sin duda, la apertura de la sociedad y el hecho de que la gente se mezcle en interiores es algo que contribuye claramente, así como la disminución general de la inmunidad, lo que significa que realmente tenemos que estar atentos y vigilar el patrón aquí", dijo Fauci. "Así que esa es la razón por la que estamos observando esto con mucha atención".

Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, dijo a CNN que "es como una alerta meteorológica. Ahora mismo, el cielo está soleado y brillante, y esperamos que siga así. Pero podríamos tener mal tiempo por la tarde, y no lo sabemos".

¿Qué hará la variante BA.2 en Estados Unidos?

La variante BA.2 viene creciendo de forma constante en Estados Unidos. La semana pasada, los CDC estimaron que estaba causando alrededor del 12% de los nuevos casos de covid-19 en el país.

Mientras tanto, la BA.2 representa ahora más del 50% de los casos en el Reino Unido y otros países europeos.

"El punto de inflexión parece estar justo en torno al 50%", dijo Keri Althoff, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. "Es entonces cuando realmente empezamos a ver cómo esa variante despliega su poder en la población" respecto a mostrar su gravedad.

Althoff dijo que, aunque el Reino Unido puede ofrecer una visión del futuro, hay diferencias clave que afectarán a la forma en que la BA.2 se desarrolle en Estados Unidos.

En el Reino Unido, el 86% de las personas que cumplen los requisitos está totalmente vacunado, y el 67% está reforzado, en comparación con el 69% ya vacunado de las personas que cumplen los requisitos y el 50% reforzado, en Estados Unidos.

"Lo que vemos que ocurre en el Reino Unido va a ser quizás una mejor historia de lo que deberíamos esperar aquí", dijo Althoff.

En los Países Bajos, la BA.2 tardó aproximadamente un mes en superar a la BA.1, señaló. Si ocurre lo mismo en EE.UU., eso significará que la variante está despegando justo cuando la inmunidad generada por las infecciones por la variante ómicron del invierno estará disminuyendo.

"Me preocupa", dijo Althoff. "Pero nos encontramos en una situación similar la primavera pasada, en la que realmente teníamos la esperanza de que las cosas se iban a calmar, y tuvimos un poco de verano, y luego fuimos golpeados por [la variante] delta".

Será importante que la gente entienda que puede quitarse las mascarillas durante unas semanas, dijo Althoff, pero también podría ser necesario volver a usarlas regularmente si los casos se disparan.

"Podríamos ver otra oleada de enfermedades en nuestros hospitales", dijo.

Althoff también vigilará de cerca los datos de las aguas residuales durante las próximas semanas.

"La vigilancia de las aguas residuales es un avance increíble en la forma en que podemos vigilar el SARS-CoV-2 y lo que está haciendo en la población sin necesitar, realmente, ninguna aportación de la gente", dijo. "Estar atentos a la vigilancia de las aguas residuales es una herramienta importante para entender hacia dónde va el virus y si está aumentando en términos de infección".

Preparándose para la próxima ola

La protección contra la próxima variante tiene que empezar por la vacunación.

"Tenemos que seguir encontrando a las personas que no están vacunadas y hacer que se vacunen", dijo Althoff.

Fauci estuvo de acuerdo en que las tasas de vacunación podrían ser mejores en todos los grupos de edad, pero dijo que las cifras actuales son especialmente malas para los niños. Los datos recogidos por los CDC muestran que alrededor del 28% de los niños de 5 a 11 años están totalmente vacunados, mientras que el 58% de los niños de 12 a 17 años han recibido dos dosis de la vacuna contra covid-19.

Aunque los niños más pequeños, los menores de 5 años, aún no pueden ser vacunados, estudios recientes han demostrado que los niños pequeños tienen menos probabilidades de contraer covid-19 cuando están rodeados de niños mayores y adultos vacunados.

"Así que la forma de protegerlos es rodear a los niños, en la medida de lo posible, de personas vacunadas y con refuerzo, de modo que se tenga un cierto velo de protección a su alrededor", dijo Fauci.

También será importante seguir siendo flexible.

"Lo importante en este experimento masivo en el que estamos abandonando todo el uso de mascarillas y las restricciones es que tenemos que seguir siendo diligentes en cuanto a la supervisión de la misma y las pruebas y estar preparados para revertir posiblemente gran parte de la relajación de estas restricciones", dijo Deborah Fuller, microbióloga de la Universidad de Washington.

"No podemos bajar la guardia, porque el mensaje que recibe la gente cuando se dice 'estamos levantando las restricciones' es que la pandemia terminó. Y no es así", dijo.