Rusia y las armas químicas: lo que necesitas saber

(CNN) -- Después de que la inteligencia estadounidense predijera con precisión la invasión rusa de Ucrania, es preocupante que las autoridades estadounidenses ahora teman que Rusia se esté preparando para usar armas químicas durante el conflicto.

“No voy a hablar sobre la inteligencia, pero Rusia pagará un alto precio si usa productos químicos”, dijo el presidente Joe Biden a Arlette Sáenz de CNN la semana pasada.

Rusia planteó la idea sin fundamento de que Ucrania y Estados Unidos podrían usar estas armas, una acusación que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo el domingo que debería ser una advertencia.

"Es decir que ellos mismos pueden estar preparándose para hacerlo, y luego tratar de culpar a alguien más", dijo.

Después de tratar recientemente de conocer sobre las reservas de armas nucleares y amenazas de Rusia, es hora, lamentablemente, de aprender sobre las armas químicas.

Hablé con Gregory Koblentz, director del Programa de Graduados en Biodefensa de la Universidad George Mason, sobre qué son estas armas, por qué se suponía que el mundo las erradicaría y cómo podrían ser utilizadas por Rusia en Ucrania.

Los puntos clave de lo que me dijo por teléfono, editados por longitud y fluidez, están a continuación.

¿Qué son las armas químicas?

KOBLENTZ: Las armas químicas son sustancias químicas tóxicas hechas por el hombre que son venenosas para los humanos. Así que cosas como el sarín, el gas mostaza y el VX son probablemente los tipos de armas químicas más famosos. Los diferentes productos químicos funcionan de manera diferente, pero básicamente los efectos dependen de la dosis que uno recibe.

Es por eso que (el disidente ruso Alexey) Navalny y (el ex agente doble de la KGB, Sergei) Skripal pudieron sobrevivir a los intentos de asesinato contra ellos, porque probablemente solo tuvieron una exposición muy pequeña a la sustancia química, y luego pudieron recibir algún tratamiento justo cuando se volvieron sintomáticos.

¿Qué son las armas biológicas?

KOBLENTZ: Las armas biológicas son bacterias, virus o toxinas derivadas de los seres vivos que te infectan y causan la enfermedad. Así que es un mecanismo de acción totalmente diferente. Y los tipos de materiales involucrados son completamente diferentes.

Las armas biológicas típicas de las que hablaremos son cosas como el ántrax, la viruela, la peste, la tularemia... estos son organismos vivos, ¿cierto? Son entidades biológicas, no son sustancias químicas inertes creadas por el hombre, por lo que son fundamentalmente muy diferentes.

¿En qué se diferencian las armas químicas y biológicas?

KOBLENTZ: Cuando te infectas con un arma biológica, nuevamente, dependiendo del patrón particular del que estemos hablando, es posible que recibas una dosis muy pequeña; es posible que inhales solo una pequeña cantidad de esporas de ántrax. Pero luego, debido a que estos son organismos vivos, una vez que hayas sido infectado, comenzarán a multiplicarse en tu cuerpo.

Desafortunadamente, hemos aprendido mucho más de lo que queremos sobre las rutas de infección y la epidemiología de estas cosas debido al covid-19, ¿cierto? Pero así es como las armas biológicas funcionan de manera diferente.

Algunas armas biológicas pueden ser contagiosas, ¿no? Algunas pueden transmitirse de persona a persona. Los productos químicos no hacen eso.

Si estás contaminado con un químico, está en tu piel o debajo de la ropa. Podrías transferirlo a otra persona. Pero alguien que ha estado expuesto al sarín no es contagioso. No pueden propagar sarín al estornudar sobre otra persona. Entonces, hay algunas propiedades fundamentales diferentes, la forma en que operan estas cosas.

¿Admite Rusia tener armas químicas?

KOBLENTZ: En primer lugar, las armas químicas y biológicas están prohibidas por el derecho internacional, y Rusia ha firmado esos tratados y afirma que no tiene armas químicas ni biológicas.

Entonces, ya sabes, usar cualquiera de esas armas sería admitir que ha estado violando esos tratados durante muchas décadas.

¿Podría Rusia usar armas químicas contra Ucrania?

KOBLENTZ: No esperaría que Rusia usara estas armas, ya sea abiertamente o directamente contra civiles o militares ucranianos, solo porque:

a) Es una gran escalada del conflicto.

b) No sería demasiado difícil rastrear el uso hasta Rusia y todos los problemas diplomáticos y políticos que conlleva.

c) No me queda claro cuál sería el valor militar de esto.

Si los rusos solo están tratando de matar civiles, que es para lo que las armas químicas son realmente buenas, desafortunadamente los rusos tienen muchas armas convencionales que pueden usar de manera muy efectiva para eso, desde las armas termobáricas hasta las municiones de racimo y el bombardeo de edificios de apartamentos.

d) Y, finalmente, hay algunas dudas sobre si Rusia tenía armas químicas y biológicas listas para usar. ¿Podrían incluso usarlas de manera efectiva, dado lo mal que se desempeñaron en términos de logística y solo suministraron a sus fuerzas potencia de fuego convencional? Porque necesitas un manejo especial para estas armas y entrenamiento y logística y unidades especiales. Y si los rusos no pueden mantener a sus soldados alimentados y mantener las llantas infladas en sus camiones, ¿realmente van a tener confianza en que van a realizar un ataque químico o biológico muy complejo? Eso parece poco probable.

Entonces, ¿cómo podría Rusia usar armas químicas?

KOBLENTZ: El mayor riesgo para mí es que básicamente llevan a cabo lo que la gente llama una operación de bandera falsa, ¿no?

Cuando organizan un ataque que es completamente falso o usan una cantidad limitada de un agente químico en el territorio que controlan y luego culpan a Ucrania o a Estados Unidos como una forma de tratar de justificar la invasión hasta la fecha, y tal vez ellos justificar algún tipo de escalada.

En algún momento, Rusia se está quedando sin su poder militar convencional. Es posible que tengan que llamar a las reservas, es posible que tengan que hacer otras cosas que serían muy impopulares a nivel nacional, por lo que es posible que deban encontrar más justificación para lo que han hecho.

¿Qué sugiere que Rusia podría usar armas químicas como parte de una operación de bandera falsa?

KOBLENTZ: EE.UU., Reino Unido y algunos otros países europeos han dicho que tienen información de inteligencia de que Rusia está planeando esto. Entonces tenemos que tomarlo en serio, porque creemos que estas fueron las mismas personas que advirtieron que Rusia iba a invadir Ucrania, lo cual hizo.

Pero creo que lo más probable es que se trate de una bandera falsa y lo más probable es que... ellos lo escenifiquen y controlen con mucho cuidado para que puedan maximizar el valor de la propaganda y minimizar el riesgo al que estarán expuestos.

¿Qué pasa con el argumento de que Rusia ya ha usado armas químicas contra disidentes en Rusia y el Reino Unido?

KOBLENTZ: Putin tiene un largo historial de envenenamiento de personas que no le agradan.

(Nota: Putin lo ha negado).

Alexey Navalny fue el ejemplo más reciente, pero los Skripals en el Reino Unido claramente fueron otro, y esos dos casos fueron particularmente notables porque involucraron al agente nervioso Novichok, que es un agente químico que la Unión Soviética desarrolló durante la Guerra Fría.

El uso de Novichok fue una huella bastante clara de que el Kremlin estaba detrás de esos dos intentos de asesinato.

¿Qué más nos dice el uso de Novichok?

KOBLENTZ: Sabemos que tienen estos agentes nerviosos Novichok, que son más letales que los otros tipos de armas químicas que se han desarrollado anteriormente. No sabemos cuánto tienen. Y para un programa de asesinatos, no necesitas mucho.

Pero es un claro indicador de que el programa de armas químicas de Rusia ha continuado de alguna manera, a pesar de que afirman que destruyeron todas sus reservas y (afirman) que cumplen con la Convención de Armas Químicas.

¿Ha usado Rusia armas químicas en personas en el pasado?

KOBLENTZ: Novichok se desarrolló en la década de 1980, pero, ya sabes, el liderazgo soviético usaba veneno con bastante frecuencia desde que los bolcheviques llegaron al poder en 1917. Los enemigos del Estado siguen siendo envenenados en Rusia.

Esa es una táctica que utilizan desde hace mucho tiempo para envenenar a disidentes desertores, periodistas y rivales políticos, y una larga historia de gente así envenenada en Rusia. Desafortunadamente, Alexey Navalny es solo el último de una larga lista de personas que han entrado en conflicto con el Kremlin y que terminan siendo envenenados, y es solo que esta vez se usa el agente nervioso más moderno, no algunos de los tipos más antiguos de productos químicos que han sido utilizados en años anteriores.

Estas armas son ilegales según un tratado al que se han unido EE.UU. y Rusia. ¿Cuál es la breve historia allí?

KOBLENTZ: Comenzó justo después de la Primera Guerra Mundial, que es la primera vez que se usaron armas químicas. Estas armas causaron horribles bajas durante esa guerra.

Y así, como parte del esfuerzo a mediados de la década de 1920 para tratar de desarrollar leyes internacionales que regulen los conflictos y traten de prevenir otras guerras tan letales y devastadoras como la Primera Guerra Mundial, uno de los temas que quisimos abordar fue la prohibición de las armas químicas.

No llegaron a un acuerdo para prohibir un par de armas. Lo que obtuvieron fue el Protocolo de Ginebra de 1925, que decía que los países acordaron no usar armas químicas...

Solo Japón usó armas químicas y biológicas en la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de las otras grandes potencias lo hizo, aunque todas tenían programas en un grado u otro.

Y luego, a finales de los 60, principios de los 70, hubo un impulso para prohibir las armas biológicas. Y eso resultó en la Convención de Armas Biológicas de 1972, que prohibió el desarrollo, producción y adquisición de armas biológicas. Este fue el primer tratado invocado para eliminar toda una clase de armas de destrucción masiva. Así que fue algo muy innovador de esa manera.

Sin embargo, la gran deficiencia de ese tratado es que no tiene un mecanismo de verificación adjunto. No hay una organización internacional que verifique que los países realmente cumplan con el tratado.

A finales de los años 80, hubo un uso generalizado de armas químicas por parte de Iraq contra Irán. Existía la preocupación de que Libia estaba desarrollando armas químicas y la Guerra Fría estaba llegando a su fin, por lo que todas estas condiciones hicieron posible que se creara una Convención sobre Armas Químicas en 1993.

Eso fue como la Convención de Armas Biológicas porque decía que no se puede desarrollar, producir o adquirir armas químicas, pero además se creó una organización, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, que verificaría el cumplimiento del tratado... EE.UU. es el último país en el tratado con armas químicas que están esperando su destrucción, y creo que se supone que deben estar listas en uno o dos años.

(Nota: según el tratado, EE.UU. está obligado a destruir sus reservas restantes de armas químicas antes del 30 de septiembre de 2023. Actualmente, todavía tiene toneladas de armas químicas, incluidos sarín y VX, en espera de destrucción en Pueblo, Colorado, y Blue Grass, Kentucky, según la Asociación de Control de Armas.)