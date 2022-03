Así se defendió Pedro Castillo ante el Congreso 2:44

(CNN Español) -- Tras el discurso que el presidente de Perú, Pedro Castillo, pronunció ante el Congreso, el jefe de gabinete señaló que el primer mandatario decidió a último momento no anunciar el adelanto de elecciones generales.

“Han existido muchos anuncios del presidente, ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido, que no lo haga o él decidió no hacerlo”, dijo Aníbal Torres este martes desde el Palacio de Gobierno.

Según el funcionario, Castillo tomó esa decisión en un “último intento por la concertación para corregir la inestabilidad política” y, de esa manera, resolver los problemas del país.

Previo a su discurso ante el Parlamento, Castillo sostuvo una reunión con el Consejo de Ministros. Según las normas peruanas, los mensajes del presidente ante el Congreso se aprueban en esta instancia.

Castillo no se ha referido en el pasado a un posible adelanto de elecciones. Según el cronograma electoral los comicios están programados para el 2026.

Este vaivén de Castillo, al que se refiere Torres, se da un día después de que se admita a debate la moción de vacancia presentada por la oposición contra el mandatario bajo el argumento de “permanente incapacidad moral”. El documento fundamenta la vacancia en 20 puntos, entre ellos, presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

El debate y posterior votación de la moción ocurrirá el 28 de marzo próximo, luego de que el presidente o su abogado ejerzan su defensa ante el pleno del legislativo.

Según Torres, Castillo le habría dicho que “puede ser que podamos lograr con ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país”. Castillo se estaría refiriendo a la oposición que busca vacarlo.

Las declaraciones de Torres generaron la reacción de la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez. "Me parece insólito, desatinado y un despropósito que el presidente del Consejo de Ministros salga a corregir la plana respecto a lo mencionado en el discurso por el presidente de la República”, dijo Juárez en entrevista con el medio peruano RPP Noticias. “Me parece que esto no puede ocurrir, él es el portavoz del Gobierno y, como tal, si dio un discurso el presidente, ese es el mensaje a la Nación que ha querido llevar y no había la necesidad de añadidos o agregados o traducciones", agregó.

CNN está intentando comunicarse con Torres para obtener su comentario a lo dicho por Juárez.

En elecciones generales, el país elige al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el parlamento andino.

Cabe recordar que, en caso de que Castillo presente un proyecto para adelantar las elecciones, la iniciativa debe pasar por la aprobación del Congreso en dos legislaturas ordinarias sucesivas o aprobarse en el legislativo por mayoría calificada y luego ser sometido a un referéndum, para que la población decida.

Durante su intervención en el hemiciclo del Congreso, Castillo hizo un llamado al consenso nacional y desmintió cualquier acusación de corrupción en su contra.