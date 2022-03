(CNN) -- En un año en el que todo lo que Xi Jinping ansiaba era que las cosas fueran estables, 2022 se perfila como todo lo contrario, con el covid-19 y la guerra en Ucrania en primera plana.

Tras años de cuidadosa preparación, se espera que el líder chino asuma un tercer mandato, algo casi sin precedentes, al frente del país y de su Partido Comunista este otoño en China.

Pero en lugar de un viaje tranquilo, una doble crisis amenaza con alterar el statu-quo, con el mayor brote de covid-19 en China en dos años, mientras que en el extranjero, Rusia se embarca en una brutal y ampliamente denunciada invasión de Ucrania.

La guerra se produce apenas unas semanas después de que Beijing declarara una asociación sin límites con Moscú, lo que ha puesto en aprietos a los diplomáticos chinos y ha empujado a China a tomar una decisión existencial sobre su futuro papel internacional.

Aunque el camino de Xi hacia un tercer mandato no se vea amenazado por estas dos crisis, ambas tendrán que ser manejadas con cuidado cuando el líder de 68 años dirija el país en el 20º Congreso del Partido este otoño.

Desde el punto de vista de Beijing, no hay mayor prioridad que la estabilidad antes del Congreso del Partido; como todos sabemos, no se trata en absoluto de unas elecciones, pero esto es lo más parecido a una "temporada de campaña" en China", dijo Natasha Kassam, directora del Programa de Opinión Pública y Política Exterior del Instituto Lowy, con sede en Australia.

"Sabemos que la mayor parte de la oposición a Xi ha sido eliminada... pero sigue existiendo la expectativa de cumplir con las necesidades particulares de la mayoría de la gente", dijo.

Esto puede ser especialmente cierto para un líder que ha pasado años consolidando el poder y ha supervisado la eliminación de los límites constitucionales del mandato presidencial, lo que le ha permitido mantenerse en la cima en el proceso político de élite a puerta cerrada que decide quién dirigirá China durante el próximo mandato de cinco años.

Con ello, Xi se ha situado en el centro del partido y del Estado de una forma que no se veía desde el padre fundador de la China comunista, Mao Zedong, hace décadas: una posición desde la que los éxitos del país pueden descansar sobre sus hombros, pero también sus fracasos.

Una amistad complicada

Cuando los tanques, soldados y aviones de combate rusos avanzaron hacia Ucrania desde múltiples flancos el mes pasado, a algunos observadores les pareció que China les seguía el juego.

Días antes de la invasión, Beijing siguió desestimando públicamente la información de inteligencia de Estados Unidos de que un ataque ruso a su vecino era inminente, a pesar de que Xi y el presidente ruso Vladimir Putin firmaron a principios de ese mes una declaración conjunta de 5.000 palabras que incluía una expresión de su desaprobación compartida de la expansión de la OTAN, una cuestión que ha sido clave para la justificación de Putin de su ataque a Ucrania.

La importancia de esa reunión -la número 38 entre los dos líderes desde 2013- solo se vio subrayada por el hecho de que era la primera cumbre en persona de Xi con otro jefe de Estado en casi dos años, ya que China ha mantenido un estricto control sobre su frontera durante la pandemia de covid-19.

Aunque hay opiniones divergentes sobre cuánto podía saber Xi sobre los verdaderos planes de Putin, a medida que se prolonga la invasión no provocada de Rusia, la posición de China de decir que respeta las normas internacionales, al tiempo que no condena a Rusia, es cada vez más insostenible.

"Ahora esta (situación) es imposible para China: China tendrá que estar en apoyo de las instituciones globales o estará en contra de ellas. Eso es todo", dijo Victor Shih, profesor de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego. "(Para China, se ha convertido) en un dolor de cabeza diplomático y potencialmente económico".

Ese riesgo para China, y por extensión para Xi, es doble: por un lado, si viola una serie de estrictas sanciones impuestas por Occidente para prestar apoyo a Rusia, las empresas chinas implicadas podrían verse afectadas por sanciones secundarias, firmando potencialmente su muerte económica en el mercado global.

Pero más apremiante es el riesgo de que la postura de Beijing hunda las relaciones entre China y sus principales socios comerciales en Occidente. Incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, estos lazos estaban sufriendo tensiones importantes. Washington y Beijing llevan varios años enfrentados por cuestiones como el comercio, Taiwán y el historial de derechos humanos de China, y había indicios de que Europa estaba avanzando en una dirección similar.

El año pasado, un acuerdo de inversión muy esperado entre la Unión Europea y Beijing se estancó al estallar las tensiones por los supuestos abusos de los derechos humanos por parte de China contra los grupos minoritarios musulmanes en su región occidental de Xinijang.

Y en lo que respecta a Ucrania, la presión ya está ejercida sobre China para que elija un bando, ya que funcionarios estadounidenses han afirmado esta semana que Moscú ha pedido ayuda militar a Beijing, una afirmación que tanto China como Rusia niegan.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo este lunes que Estados Unidos está "observando muy de cerca hasta qué punto la (República Popular China) proporciona cualquier forma de apoyo, ya sea material, económico o financiero a Rusia".

Este martes, Qin Gang, embajador de China en Estados Unidos, rebatió las "afirmaciones de que China conocía, consintió o apoyó tácitamente esta guerra" en un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, afirmando en cambio que "si China hubiera sabido de la inminente crisis, habríamos hecho todo lo posible por evitarla" y que Beijing se había comprometido a trabajar por la paz.

Todo esto puede incomodar a algunos en la China de Xi.

"Ciertamente hay diferencias de opinión (entre) los miembros del Partido Comunista y la comunidad empresarial, que están preocupados por el hecho de que China esté vinculada a un Estado paria y preocupados por caer en sanciones muy dramáticas", dijo Kassam.

"La relación comercial de China con las democracias del mundo es mucho mayor que con Rusia", dijo. El comercio entre la Unión Europea y China superó los US$ 800.000 millones el año pasado y el comercio entre Estados Unidos y China superó los US$ 750.000 millones, según los datos oficiales de China, mientras que su comercio con Rusia fue de algo menos de US$ 150.000 millones.

Un ejemplo de estas opiniones divergentes se puso de manifiesto en un comentario publicado la semana pasada por el académico Hu Wei, con sede en Shanghai, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Oficina del Consejero del Consejo de Estado, quien advirtió que el camino de China de no condenar a Putin podría conducir al aislamiento.

"Si China no toma medidas proactivas para responder, se encontrará con una mayor contención por parte de Estados Unidos y Occidente", escribió Hu en un artículo publicado en chino y una traducción al inglés en el US-China Perception Monitor, una publicación del Centro Carter, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, que dijo fue bloqueado en China poco después de la publicación del artículo.

"China debería evitar jugar a dos bandas en el mismo barco, dejar de ser neutral y elegir la posición dominante en el mundo", dijo Hu.

Pero aunque estas preocupaciones puedan estar bullendo bajo la superficie, los expertos siguen siendo escépticos de que representen una opinión fuerte o incluso dominante en el Partido Comunista, dado el propio abrazo personal de Xi a Putin en los últimos años.

Y alejarse de Putin sería arriesgarse a cuestionar a Xi. "A corto plazo, (Beijing) no puede cambiar su asociación 'sin límites' con Rusia porque implicará que Xi se equivocó al meter a China en la difícil posición en primer lugar", dijo Yun Sun, director del Programa de China en el think tank Stimson Center, con sede en Washington.

"Xi aspira al tercer mandato, y esto sería una mancha principal en su historial".

¿Alza de casos en China podría afectar a América Latina? 5:35

Crisis de covid-19

Pero las preocupaciones que se ciernen sobre si la economía china podría verse afectada por las turbulencias mundiales provocadas por la guerra de Rusia, o por las posibles sanciones derivadas de una nueva ruptura con los socios occidentales, se unen a otro desafío a la estabilidad –tanto económica como política– en el frente interno de China.

Allí, se han registrado miles de nuevos casos de covid-19 durante varios días en el mayor brote en aproximadamente dos años. Se trata de una fuerte sacudida para un país que ha mantenido asiduamente una postura de "cero covid" a un gran coste: cerrando sus fronteras a la mayoría de los extranjeros desde marzo de 2020, desplegando un complejo sistema de seguimiento digital de cada individuo, y decretando pruebas masivas y cierres repentinos incluso cuando se encontraban unos pocos casos.

Los líderes chinos han equiparado libremente esa política, y su relativo éxito en el control del covid-19, con lo que afirman es la superioridad del sistema chino sobre el de las democracias occidentales, donde el virus se extendió de forma desenfrenada. Esta retórica no sólo ha sido utilizada en los medios de comunicación estatales chinos –donde se cubren vorazmente los horrores del covid-19 en el extranjero– sino que también ha formado parte de la argumentación del propio Xi ante el mundo sobre por qué China es un líder global ejemplar y una fuerza del bien.

Durante más de un año, los analistas han sugerido que China no relajará su estricta política de cero covid, incluso cuando el resto del mundo se abra, hasta después de que el Congreso del Partido de 2022 haya finalizado y Xi haya consolidado su tercer mandato, ya que un brote generalizado desafiaría esa imagen cuidadosamente cultivada.

¿Colaborará China con Rusia durante la guerra? 1:10

"Lo último que quieren los dirigentes chinos es que se produzca un gran brote de covid-19 en todo el país que desborde los hospitales... y que pueda contribuir a la inestabilidad social y política", dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global en el Consejo de Relaciones Exteriores.

"La incapacidad del gobierno para responder eficazmente a una crisis de este tipo podría traducirse en una crisis de legitimidad (antes del Congreso del Partido)", dijo.

Pero ahora ese riesgo se está materializando en tiempo real, ya que las autoridades de todo el país se apresuran a cerrar las ciudades y a erradicar los casos, sin garantía de que estas medidas sean eficaces contra la variante ómicron, más reciente y altamente infecciosa.

Hasta este martes, cinco ciudades chinas con más de 37 millones de habitantes se encontraban bajo diversas formas de confinamiento, y ha aumentado la preocupación por las consecuencias económicas de las estrictas medidas de control de China.

Al menos una gran empresa, el proveedor de Apple Foxconn, suspendió sus operaciones en Shenzhen, antes de pasar a un sistema de "circuito cerrado" en el que los empleados que viven en el campus pueden trabajar, ya que el centro tecnológico se sometió a un cierre suave tras registrar 66 casos de covid-19 el sábado.

Una nota de investigación de los analistas del grupo de servicios financieros Nomura dijo el viernes que los costes de la estrategia china de cero covid "aumentarán significativamente a medida que sus beneficios disminuyan", lo que hará "mucho más difícil que Beijing logre su objetivo de crecimiento del PIB de "alrededor del 5,5%" para 2022", una cifra que ya era el objetivo de crecimiento oficial más bajo del país en tres décadas.

Pero los líderes chinos, y Xi, pueden estar preocupados por algo más que las perspectivas macroeconómicas de cara al Congreso del Partido, según Kassam, del Instituto Lowy. Si se mantienen, los confinamientos generalizados podrían afectar al bienestar y a los medios de vida de las personas más vulnerables económicamente del país, grupos cuya seguridad económica ha sido parte del foco de Xi durante sus dos primeros mandatos como presidente.

¿Por qué China no se involucra en la guerra de Ucrania? 1:27

Esto podría hacer que el gobierno esté más dispuesto a desplegar herramientas para apuntalar la economía este año que en el pasado si covid-19 no se controla rápidamente, dijo Kassam.

"Porque esto afectará primero a los más vulnerables, y si volvemos a esta idea de que estamos en 'temporada de campaña' -por así decirlo- eso se vuelve realmente importante".

Mientras que los vientos en contra de estos acontecimientos pueden tener un impacto en la personas comunes, en China hay un hombre que está estudiando cuidadosamente el panorama y manejando los hilos.

A medida que estas dos crisis evolucionan durante un año muy delicado, los expertos observarán de cerca hasta qué punto Xi se mueve para recalibrar las posiciones de China tanto en el exterior como en el interior para asegurarse de que no haya amenazas para su histórica transición hacia un tercer mandato.

Porque, como el último informe de trabajo del gobierno chino -a menudo considerado como el equivalente chino del discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos- dejó claro en repetidas ocasiones: Xi Jinping es el "núcleo" de la dirección del Partido Comunista. Y es de máxima prioridad "mantener la estabilidad social general para dar la bienvenida a la victoria del 20º Congreso del Partido".