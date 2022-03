¿Teme Putin un golpe de Estado? 1:18

(CNN) — Los líderes y las agencias de seguridad occidentales están gastando enormes cantidades de recursos para meterse en la cabeza del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es un ejercicio inútil: en momentos en que Occidente pensó que la guerra en Ucrania podría estar perdiendo fuerza, Putin se ha redoblado y ha enviado sus fuerzas para bombardear hospitales de maternidad y refugios para niños.

Ahora, una aparente pausa en el avance de las tropas rusas hace que Occidente se pregunte: ¿Se ha estancado el esfuerzo bélico de Rusia? ¿O es un reagrupamiento táctico?

De cualquier manera, un incendiario discurso estaliniano este miércoles por la noche en el que Putin llamó "traidores" a los rusos que se oponen a la guerra marcó un cambio de tono y una señal de que no todo va según lo planeado, dijeron los expertos. Quizás lo más preocupante fue que muchos observadores lo vieron como una señal de que el jefe del Estado ruso, que enfrenta un revés en Ucrania, tomaría un giro vengativo en casa y reprimiría con más fuerza que nunca cualquier señal de disidencia.

Mientras que algunos rusos apoyan la guerra, muchos otros protestan contra ella en las calles, plenamente conscientes de que serán detenidos por policías fuertemente armados incluso en las manifestaciones más pacíficas. El Estado ruso ha declarado ilegales las protestas masivas, y ahora, insultar a los militares es ilegal. Aún así, las personas se presentan en grupos, mientras que otras se manifiestan completamente solas. Incluso los manifestantes solitarios han sido detenidos, según muestran los videos de las redes sociales.

Una periodista que protestó a cámara en un programa de noticias controlado por el Estado, con un cartel contra la guerra, se ha convertido en una causa célebre de la libertad de expresión en Rusia. Una bailarina de renombre ha dejado el Bolshoi. Los prisioneros de guerra rusos acusan a Putin de usar propaganda para justificar la guerra.

Putin, que ha disfrutado de altos índices de audiencia en Rusia, ahora está recurriendo a una estrategia de intimidación para mantener a los rusos de su lado, dijeron los expertos. Su discurso de este miércoles insinuó sombríamente que aquellos rusos que no se pusieron del lado de él eran, en esencia, traidores, palabras escalofriantes en un país donde las represiones políticas masivas y el sistema Gulag todavía están vivos en la memoria.

"Occidente intentará confiar en la llamada quinta columna, en los traidores nacionales, en aquellos que ganan dinero aquí con nosotros pero viven allí. Y me refiero a 'viven allí' ni siquiera en el sentido geográfico de la palabra, sino según a sus pensamientos, a su conciencia servil", dijo Putin. La "quinta columna" generalmente se refiere a los simpatizantes del enemigo durante una guerra.

“Estas personas que, por su propia naturaleza, están ubicadas mentalmente allí, y no aquí, no están con nuestro pueblo, no con Rusia”, dijo Putin, burlándose de ellos como del tipo que “no puede vivir sin ostras y sin libertad de género”.

“Pero cualquier pueblo, y más aún el pueblo ruso, siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y simplemente los escupe como un mosquito que accidentalmente voló a sus bocas, los escupe en el pavimento”, dijo.

Para Tatiana Stanovaya, fundadora de la firma de análisis político R.Politik, el discurso de Putin demostró que el plan del líder se descarriló.

“Me parece que todo se empieza a desmoronar con Putin. Este discurso suyo es desesperación, emoción fuerte, impotencia”, escribió en su cuenta oficial de Telegram.

Señalando la situación en Rusia, Stanovaya argumenta que Putin también está perdiendo la batalla de la popularidad.

“Este es el principio del fin. Sí, a todos les torcerán los codos, los encerrarán, los encarcelarán, pero ya es todo sin futuro… Todo se resquebrajará y resbalará”.

Elisabeth Braw, investigadora principal del American Enterprise Institute, dijo que el discurso de Putin reflejó cuán aislado se había vuelto el líder ruso.

“Lo que vimos cuando comenzó la guerra y lo que hemos visto desde entonces —incluido el discurso de anoche— es realmente el resultado de un hombre cuyo mundo entero tiene lugar dentro de su cabeza”, dijo Braw a CNN, explicando cómo Putin se había aislado intensamente durante la pandemia y ahora estaba más distanciado a medida que las sanciones occidentales golpean a la economía rusa.

Braw dijo que probablemente estaba sorprendido y enojado por lo lejos que Occidente había llegado con las sanciones, y ahora estaba preocupado por la reacción violenta que probablemente pronto vendría del pueblo ruso.

"Hay una especie de humillación en un país que ahora está viendo el cierre de McDonald's, donde los rusos acuden en masa a IKEA para obtener hasta el último artículo disponible antes de que abandone el país, eso es humillante y, por supuesto, también bastante aterrador cuando uno piensa en la posible reacción entre el público ruso una vez que estos bienes de consumo ya no estén disponibles", dijo.

La ominosa advertencia de Putin a los rusos se produjo cuando el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que la invasión se había "paralizado en gran medida en todos los frentes".

"Las fuerzas rusas han hecho un progreso mínimo en tierra, mar o aire en los últimos días y continúan sufriendo grandes pérdidas", tuiteó el ministerio este jueves, y agregó que la resistencia ucraniana se mantuvo "firme y bien coordinada".

Eso concuerda con la evaluación de un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos, quien dijo a los periodistas este lunes que las fuerzas rusas en varias ciudades clave y sus alrededores no habían logrado un progreso apreciable durante el fin de semana anterior.

Puede ser una ilusión leer tanto en esta pausa. El Ejército de Rusia es mucho más poderoso que el de Ucrania en todos los sentidos. Es más probable que cualquier "bloqueo" sea táctico que una señal de que Rusia retrocede.

No obstante, la invasión de Rusia no ha traído presas fáciles para Putin. En 2014, Rusia pudo anexar Crimea en unas tres semanas, la misma cantidad de tiempo que ha durado esta guerra hasta ahora. La resistencia de Ucrania, apoyada por armas enviadas desde Occidente, ha sido mayor de lo que había calculado Putin, dijeron los expertos.

Eso queda claro por la forma en que las fuerzas rusas están ahora bombardeando objetivos civiles indiscriminadamente. También están mostrando signos de estar al límite.

Un informe de evaluación de inteligencia pública publicado este martes por el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que Rusia estaba solicitando refuerzos de todo el país. Esto incluye la sección oriental de la Federación Rusa, las tropas de la Flota del Pacífico y Armenia, así como combatientes de "compañías militares privadas, sirios y otros mercenarios".

Declaran culpable a rusa que condenó la guerra en Ucrania 0:36

Braw dijo que el estancamiento en el movimiento de las fuerzas rusas probablemente fue el resultado de que Rusia estaba trabajando en los próximos pasos.

"Rusia claramente contaba con un éxito rápido y decisivo, lo que no sucedió. Se enfrentan a combatientes ucranianos más unidos y mejor entrenados de lo que Rusia aprecia", dijo. "Así que optaron por el plan B, que fue una guerra brutal, pero Ucrania se mantiene firme. Están recuperando pueblos, recientemente liberaron a un alcalde local que estaba cautivo. Entonces, si eso no funciona, ¿qué es el plan C?".

Como mínimo, la resistencia de Ucrania ha colocado al país en un mejor lugar para las negociaciones con Putin de lo que hubiera sido al comienzo de la guerra, dijo Braw.

Lo que Putin no querrá es perder muchos más soldados, agregó.

"Si Rusia regresa de la guerra en Ucrania con un ejército completamente diezmado, claramente ha seguido la estrategia equivocada".