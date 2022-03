Presidente de la Fed se compromete a combatir la inflación 0:53

(CNN) -- La era covid del dinero gratis llegó a su fin. Después de bajar las tasas de interés a cero, en marzo de 2020, para reactivar la economía, la Reserva Federal (Fed) acaba de cambiar de rumbo para pasar al modo de lucha contra la inflación.

Los funcionarios de la Fed dijeron el miércoles que van a subir las tasas de interés, comenzando su primer ciclo alcista desde el que comenzó a finales de 2015.

El hecho de que la Fed se aleje por fin del cero muestra la confianza en la salud del mercado laboral. Pero la velocidad con la que las tasas de interés podrían subir subraya la preocupación por el creciente coste de la vida.

La alta inflación –los precios al consumo subieron en febrero al ritmo más rápido en 40 años– significa que la Fed subirá las tasas de interés varias veces en los próximos meses, según confirmaron el miércoles los funcionarios del banco central.

Los estadounidenses experimentarán este cambio de política a través del aumento de los costes de los préstamos: Ya no será increíblemente barato pedir una hipoteca o un préstamo para el coche. Y el dinero en efectivo depositado en las cuentas bancarias finalmente ganará algo, aunque no mucho.

"El dinero ya no será gratis", dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US.

Cuando surgió la pandemia, la Reserva Federal hizo que los préstamos fueran casi gratuitos en un intento de fomentar el gasto de los hogares y las empresas. Para impulsar aún más la economía devastada por el covid-19, el banco central estadounidense también imprimió billones de dólares a través de un programa conocido como flexibilización cuantitativa. Y cuando los mercados crediticios se congelaron, en marzo de 2020, la Fed desplegó facilidades de crédito de emergencia para evitar un colapso financiero.

El rescate de la Fed funcionó. No hubo crisis financiera por el covid-19. Las vacunas y el gasto masivo del Congreso allanaron el camino para una rápida recuperación. Pero ahora la Fed debe afrontar otro reto: el aumento de la inflación.

Así es como el aumento de las tasas de interés afectará a los consumidores.

Los costes de los préstamos están subiendo

Actualmente, el desempleo es muy bajo, pero la inflación es muy alta. La economía estadounidense ya no necesita toda la ayuda de la Fed.

Cada vez que la Fed sube las tasas, es más caro pedir prestado. Eso significa que los costes de los intereses de las hipotecas, las líneas de crédito con garantía hipotecaria, las tarjetas de crédito, la deuda estudiantil y los préstamos para automóviles son más altos. Los préstamos a las empresas también serán más caros, tanto para las grandes como para las pequeñas.

La forma más tangible en que esto se está produciendo es en las hipotecas, donde las expectativas de aumento de las tasas ya las han hecho subir.

La tasa de interés para una hipoteca de tipo fijo a 30 años se situó en un promedio del 3,85% en la semana que terminó el 10 de marzo. Aunque históricamente sigue siendo barato, subió mucho respecto a noviembre, cuando estaba por debajo del 3%.

El aumento de las tasas hipotecarias dificultará el acceso a los precios de las viviendas, que se dispararon durante la pandemia. Pero una menor demanda podría enfriar los precios. El precio promedio de una vivienda existente vendida en enero se disparó un 15,4% interanual, hasta los US$ 350.300.

Pero seguirá siendo relativamente barato pedir un préstamo

Nada de esto significa que de repente se vuelva caro financiar las compras.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central probablemente subirá las tasas de interés seis veces más este año, para una tasa media de fondos federales del 1,9% a finales de año.

Si bien eso es un aumento del 0,125% actual, sigue siendo bajo históricamente.

Para contextualizar, la Fed subió las tasas de interés hasta el 2,37% durante el máximo del último ciclo de subida de tasas, a finales de 2018. Antes de la Gran Recesión de 2007-2009, las tasas de la Fed llegaron hasta el 5,25%.

Y en la década de 1980, la Fed, dirigida por Paul Volcker, elevó las tasas de interés a niveles sin precedentes para luchar contra la inflación galopante. En su punto álgido, en julio de 1981, el tipo efectivo de los fondos federales superó el 22%. (Los costes de los préstamos ahora no se acercarán a esos niveles y hay pocas expectativas de que suban tan bruscamente).

Sin embargo, el impacto en los costes de los préstamos en los próximos meses dependerá principalmente de la velocidad de las subidas de tasas de la Fed. Sigue habiendo mucho debate al respecto, aunque su presidente, Jerome Powell, dijo en enero que cree que hay "bastante margen" para subir las tasas sin amenazar el mercado de trabajo.

Los mercados tendrán que ajustarse

El dinero gratis de la Fed ha sido increíble para el mercado de valores.

Las tasas de interés del cero por ciento reducen las tasas de los bonos del Gobierno, lo que esencialmente obliga a los inversores a apostar por activos de riesgo como las acciones. (Wall Street tiene incluso una expresión para esto: TINA, que significa "no hay alternativa", del inglés "there is no alternative").

La subida de las tasas podría ser también un reto para el mercado de valores, que se acostumbró –si no es que se hizo adicto– al dinero fácil. Los mercados ya han experimentado una importante volatilidad en medio de la preocupación por el plan de la Fed para luchar contra la inflación. La semana pasada, el Nasdaq entró en un mercado bajista, con un descenso del 20% desde los máximos anteriores.

Pero mucho dependerá de la rapidez con la que la Reserva Federal suba las tasas de interés, y de cómo se comporten la economía subyacente y los beneficios corporativos después de hacerlo.

Como mínimo, las subidas de tasas significan que el mercado bursátil se enfrentará en el futuro a una mayor competencia por parte de los aburridos bonos del Estado.

¿Más inflación?

El objetivo de los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal es controlar la inflación, manteniendo intacta la recuperación del mercado laboral.

Los precios al consumo aumentaron un 7,9% en febrero con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde enero de 1982. La inflación no se acerca al objetivo de la Fed del 2% y ha empeorado en los últimos meses.

Los economistas advierten que la inflación podría empeorar aún más en marzo porque los precios de las materias primas se dispararon desde la invasión rusa de Ucrania. Todo, desde los alimentos y la energía hasta los metales, se encareció, aunque los precios del petróleo han retrocedido desde sus recientes máximos.

Y en los últimos días, China sufrió su peor brote de covid-19 en dos años, lo que llevó a las autoridades a confinar partes clave del país. Las cuarentenas añadirán más presión a las revueltas cadenas de suministro en el centro de la inflación.

El alto coste de la vida está causando dolores de cabeza financieros a millones de estadounidenses y contribuyendo significativamente a la década de baja en el sentimiento del consumidor, por no mencionar los bajos índices de aprobación del presidente Joe Biden.

Sin embargo, las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal tardarán en empezar a reducir la inflación. E incluso entonces, la inflación seguirá estando sujeta a la evolución de la guerra en Ucrania, el lío de la cadena de suministro y, por supuesto, el covid-19.