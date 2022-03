Las esponjas alojan diversos tipos de bacterias 0:49

(CNN) -- Un elemento cotidiano de tu cocina es un mejor hogar para muchos tipos de bacterias que una placa de Petri en un laboratorio, según revela una nueva investigación.



Las particiones o los huecos de diversos tamaños de una esponja permiten el crecimiento de las bacterias que prefieren entornos aislados, así como a las que prefieren estar rodeadas de otros organismos, lo que la convierte en lo mejor de ambos mundos para las comunidades microbianas, según un estudio publicado recientemente en la revista Nature Chemical Biology.

Las bacterias que prosperan en espacios aislados, como los poros más pequeños de una esponja, no "intimidan" a otros organismos para conseguir espacio, mientras que los huecos más grandes de la esponja permiten que prosperen los microbios que dependen de la presencia de otros para sobrevivir.

"Es como si fuéramos a fiestas y hubiera individuos que disfrutaran mucho de las interacciones en salas enormes con mucha gente, y se llenaran de energía por ello", dijo el autor principal del estudio, Lingchong You, profesor de ingeniería biomédica de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. "Pero también hay individuos que sienten que quieren estar en un entorno más pequeño".

Aunque los resultados pueden ayudar a entender mejor por qué la esponja de tu cocina es el hábitat primordial de los gérmenes, el objetivo de esta investigación es encontrar un medio para diseñar diversas comunidades microbianas que produzcan sustancias químicas de valor medicinal o biotecnológico, dijo You.

Hogar dulce hogar

Para llegar a estos resultados, los investigadores comprobaron la densidad y la presencia de E. coli de dos maneras diferentes. Utilizaron placas con distintos grados de división espacial, que iban de seis a 1.536 compartimientos aislados. Las placas mostraron que la cantidad de división de los espacios influye en el tipo de bacterias que más tienden a prosperar.

A continuación, los investigadores realizaron otro experimento con una esponja de cocina y un tubo. Los resultados revelaron que en una esponja hay "un 60% más de miembros diversos que en un entorno bien mezclado", dijo You, en referencia al hábitat compacto en el que se encuentran las bacterias cuando se colocan dentro de un tubo.

"El grado de esta partición espacial desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad de la comunidad microbiana", dijo You. "Y podría ser que el grado óptimo de partición también dependa de la naturaleza de las interacciones en una comunidad particular (de bacterias)".

En general, lo que encontraron fue que los entornos que pueden proporcionar una mezcla de cámaras grandes y pozos pequeños permiten las comunidades microbianas más diversas.

Dado que las esponjas son un "entorno de crecimiento perfecto para los microbios", recomendaron que los consumidores sean "conscientes" y sustituyan sus esponjas periódicamente o encuentren una forma de desinfectarlas. Se recomienda reemplazar las esponjas semanalmente, según un estudio de 2017 publicado en la revista Scientific Reports. Para esterilizar de bacterias de las esponjas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sugiere a los consumidores que las calienten en el microondas o en la lavavajillas en el ciclo de secado.

Los resultados proporcionan una comprensión desde el punto de vista microbiano donde "las distancias y los espacios son dramáticamente diferentes" al punto de vista humano, dijo Slava Epstein, profesor de microbiología en la Universidad de Northeastern, que no participó en el estudio. Al estudiar la distancia entre las células, que se mide en micras, los investigadores pueden comprender mejor la importancia de la escala en las interacciones microbianas, dijo Epstein.

Comunidades microbianas en la naturaleza

Epstein añadió que una "extensión natural" de esta investigación sería examinar el papel de la partición espacial en la naturaleza, como el funcionamiento de las bacterias en el suelo, ya que las bacterias utilizadas en el estudio fueron cultivadas artificialmente y controladas por los investigadores.

"Trabajar con una placa microtituladora indica claramente un papel muy importante en el tamaño de los compartimentos en los que pueden crecer y si existe o no una separación entre dichos compartimentos", dijo Epstein. "Una vez que sabemos esto, te da los recursos y el impulso para ir a por las comunidades naturales reales".

Aunque el estudio no puede demostrar todavía cómo la partición espacial afecta a las comunidades microbianas en la naturaleza, You dijo que es optimista en general porque los resultados deberían ser consistentes. Los investigadores están interesados en experimentar con las comunidades microbianas naturales, pero You dijo que estas bacterias tienen que aprender a convivir entre sí primero.

"Un miembro controlará un paso de la vía, otro miembro controlará otro paso de la vía", dijo You. "Pero para que esto funcione, tendrán que coexistir, así que tenemos que mantener su diversidad, y entonces estamos utilizando este entorno particionado, precisamente para ayudar a que se mantengan los diferentes miembros".