(CNN Español) -- Karolina Bielawska, representante de Polonia, se convirtió la noche de este miércoles en Miss Mundo 2021, en la edición número 70 del certamen internacional que se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico. Esta final iba a realizarse en diciembre, pero debió posponerse debido a un brote de covid-19.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss World y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida”, dijo Bielawska, a través del comunicado de prensa emitido por la organización de Miss Mundo.

Bielawska sustituye a la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien tenía el cetro desde 2019, ya que el concurso fue cancelado en 2020 por la pandemia de covid-19. Shree Saini, de Estados Unidos, fue distinguida como primera finalista, y Olivia Yace, de Costa de Marfil, como segunda finalista.

Bielawska estudia actualmente una maestría en gerencia y trabaja como modelo, de acuerdo con el comunicado de prensa difundido por los organizadores del certamen. También disfruta nadar, bucear, jugar tenis y bádminton. Su meta es convertirse en motivadora.

En el comunicado de prensa se informa que la final de Miss Mundo, el concurso creado en 1951, se transmitió a más de 100 países.