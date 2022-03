(CNN) -- Partes de Texas están bajo una amenaza extrema de incendio este jueves, según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).



La amenaza proviene de los vientos de 40-60 km/h y ráfagas de 72 km/h combinados con condiciones muy secas. Es probable que los vientos más fuertes coincidan con las temperaturas máximas de la tarde.

"Se espera que se desarrolle un ambiente de fuego altamente volátil dentro de la Meseta Edwards hoy", advirtió el SPC este jueves por la mañana. El SPC emitió una advertencia de riesgo de incendio "extremadamente crítico" (nivel 3 de 3) para la Meseta Edwards y la Cuenca Pérmica en Texas, incluyendo San Angelo.

"Los informes sobre el comportamiento extremo de los incendios en los últimos dos días, que ocurren con condiciones meteorológicas menos significativas, sugieren que se justifica una actualización al nivel extremadamente crítico", dijo el SPC.

Extreme fire weather today with the possibility of dangerous wildfires. Most fires caused by people doing stuff preventable, careless or frankly stupid. This is NOT THE DAY to be welding outside, parking in tall grass, etc. Lets keep fire crews & our neighbors safe! #sjtwx #txwx pic.twitter.com/1U0Jcvyq9H

— NWS San Angelo (@NWSSanAngelo) March 17, 2022