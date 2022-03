(CNN) -- Se espera que tormentas severas azoten partes del sureste de Estados Unidos, con pronósticos de vientos dañinos, granizo y posibles tornados.

Casi 45 millones de personas corren el riesgo de sufrir condiciones meteorológicas adversas el viernes a medida que las tormentas eléctricas se desplazan hacia el este a lo largo de la costa del Golfo, y se recomienda precaución a quienes se encuentran a lo largo de las costas de Alabama y el oeste de Florida.

Un mayor riesgo (nivel 3 de 5) para tales tormentas permaneció temprano el viernes por la mañana en partes del sureste de Louisiana y el suroeste de Mississippi, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

"Una amenaza de tornados, daño por viento y granizo grande aislado será posible en partes del sur de Louisiana y el sur de Mississippi después de la medianoche", advirtió el centro de predicción el jueves por la noche. "Será posible un tornado fuerte, principalmente en el sureste de Louisiana y el suroeste de Mississippi".

Se espera que la hora pico de las tormentas en Nueva Orleans sea alrededor de la hora del tráfico, entre las 6 a. m. y las 9 a. m., hora local, le dijo a CNN Phil Grigsby, el principal pronosticador del NWS en la ciudad.

Y si ocurriera un tornado durante la noche, tenderá a ser más del doble de mortal que los tornados en otras horas del día, principalmente debido a la dificultad de advertir al público mientras la mayoría está durmiendo.

12:58am CDT #SPC Day1 Outlook Enhanced Risk: across parts of southeast Mississippi, Alabama, far western Florida Panhandle and far western Georgia https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/B88XKGDSY7

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 18, 2022