(CNN) -- ¿Cómo afectará la promesa de una segunda Guerra Fría la representación de Rusia en el cine y la televisión? Para vislumbrar lo que podría ser en el futuro, vale la pena mirar al pasado y lo que los estadounidenses estaban viendo en la década de 1980, durante los años inmediatamente anteriores a la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética.

No hubo un tipo de película de la Guerra Fría durante ese período, sino una variedad que tiraba de diferentes hilos. Las tramas iban desde la tarifa y el stock de espías tradicionales, los villanos de las invasiones soviéticas de Estados Unidos hasta demostraciones esperanzadoras de rusos y estadounidenses que encuentran puntos en común, incluso si sus países no lo hicieron. Otros se centraron en la amenaza de la aniquilación nuclear, una preocupación ejemplificada por películas anteriores como "Failsafe" y "Dr. Strangelove", pero que cobró vida, y directamente en las salas de estar, en los años 80.

Ese último grupo incluía "The Day After", una película para televisión de 1983 considerada tan provocativa que la administración Reagan hizo un llamado a ABC para que no la transmitiera. Proyectada con una interrupción comercial limitada debido al contenido, la película atrajo a una audiencia masiva, un momento cultural capturado, apropiadamente, en la serie de FX "The Americans", que trata sobre espías soviéticos que operan dentro de Estados Unidos.

"Testament", estrenada el mismo año, ofreció una visión discreta pero no menos devastadora de las secuelas de la guerra nuclear, mientras que "War Games" proporcionó un giro más amigable con Hollywood.

Ese período también incluyó "Red Dawn", en la que los adolescentes defienden la patria estadounidense de las fuerzas invasoras; y "Amerika", una miniserie de ABC que imaginaba un futuro Estados Unidos bajo el control soviético.

A pesar de las aprensiones de la Guerra Fría, hubo muchas películas ampliamente entretenidas construidas en ese contexto. "Rocky IV" en realidad ve al personaje del título ganarse a la multitud rusa contra el imponente campeón soviético Ivan Drago, mientras que otra franquicia de Sylvester Stallone, "Rambo III", hizo que la máquina de matar entrenada se uniera a los valientes afganos contra los soviéticos. Con su gancho de espías entre nosotros, "No Way Out" fue en cierto modo una versión temprana de "The Americans", mientras que Chevy Chase y Dan Akyroyd coprotagonizaron la comedia de 1985 "Spies Like Us".

En cuanto a la noción de asociaciones transnacionales, los ejemplos van desde "Red Heat", protagonizada por Arnold Schwarzenegger, hasta "Gorky Park", con William Hurt como un detective ruso que busca resolver un trío de asesinatos mientras navega por un pozo negro de corrupción, y por un tiempo asociándose con un policía estadounidense.

Como escribió Emma Piper-Burket en un artículo de 2017 para Rogerebert.com, aunque muchas películas de los 80 incorporaron a rusos y estadounidenses que cooperaban a pesar del clima político, "sin embargo, después de la disolución de la URSS, Hollywood reanudó rápidamente la perpetuación de su tropo familiar de los malos rusos".

Series más recientes como "The Americans" y "Homeland" han ofrecido una visión más matizada de los personajes rusos. Durante su apogeo, el general retirado Michael Hayden (quien había consultado sobre esto último) le dijo al Washington Post que en el pasado, "había una certeza teórica: el marxismo malo, el totalitarismo malo. Los rusos no necesitaban mucha explicación".

La pregunta es hacia dónde va la imagen rusa a partir de aquí.

Michael Kackman, profesor asociado de televisión en Notre Dame, cuyas especialidades incluyen la cultura estadounidense de la Guerra Fría, expresó su esperanza de que las historias de los rusos individuales no se pierdan en la carrera por las representaciones a grandes rasgos.

“Parte del problema es que en la cultura popular estadounidense los rusos son personas imaginarias, o al menos lo fueron durante la mayor parte de la Guerra Fría”, dijo Kackman a CNN. Si el objetivo es una mayor comprensión, agregó, es importante recordar "que Rusia no es solo Putin, y tratar de ser razonablemente empático" con las personas que viven dentro de ese sistema.

Una de las demostraciones más memorables de esa mentalidad en la década de 1980 no provino del cine o la televisión, sino de la canción de Sting "Russians", que resume una visión del camino hacia la paz con la letra "Espero que los rusos también amen a sus hijos". El músico emitió recientemente una nueva versión de la canción como "una súplica por nuestra humanidad común. Por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan por este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento".

Debido a que pueden pasar años antes de que una idea se convierta en una película o un programa de televisión, es difícil decir ahora hacia dónde conducirán los eventos recientes. Pero si los años 80 son una indicación, y el panorama del contenido ha crecido exponencialmente en las décadas posteriores, no cabe en una sola canasta.

"El mundo es complicado y nosotros también”, dijo Kackman. “Todas esas representaciones están en circulación juntas”.