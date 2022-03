Zelensky dice a CNN que está "listo para negociar" con Putin 2:01

Washington (CNN) -- Ataques aéreos contra una escuela de arte y un hospital de maternidad. Edificios de apartamentos residenciales que reciben el fuego de los tanques. Más de 900 civiles muertos en cuestión de semanas. ¿Es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un criminal de guerra? La brutal y no provocada invasión de Ucrania por parte de su país ha presentado montones de pruebas que han llevado a algunos líderes mundiales —incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada— a utilizar esa cargada etiqueta.



La cuestión ahora es qué significarán los comentarios de Biden —que siguió llamando a Putin "dictador asesino" y "puro matón"— para la guerra en Ucrania en el futuro.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no señaló este domingo ninguna preocupación de que las declaraciones de Biden pudieran entorpecer las conversaciones con Rusia. Dijo a Fareed Zakaria, de CNN, que está "dispuesto a negociar" con Putin.

Los comentarios de Biden representaron un momento importante, ya que los principales funcionarios habían evitado en su mayoría decir que se estaban cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, citando las investigaciones en curso sobre si se podía utilizar ese término. Pero poco después de que el presidente pronunciara las palabras "creo que es un criminal de guerra" ante los periodistas en un acto no relacionado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el comentario era "de corazón". Otros funcionarios utilizaron un lenguaje similar.

"Cuando se habla desde el corazón, como un ser humano, y se ve lo que todos hemos visto, esas imágenes tan intensas en la televisión, un ataque ruso contra un hospital de maternidad en Mariupol, ataques contra edificios residenciales, contra escuelas, contra vecindarios civiles, es difícil no llegar a esa conclusión", dijo más tarde el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a CNN.

Cosmonautas rusos usan uniformes con los colores de Ucrania 2:33

Y después de que el secretario de Estado Antony Blinken dijera que "personalmente" estaba de acuerdo con el calificativo de Biden a Putin, Psaki dijo a los periodistas que el máximo diplomático estadounidense hablaba con el corazón "también".

¿Por qué tanto análisis?

Aunque términos como "crímenes de guerra" y "criminal de guerra" se utilizan a menudo de forma coloquial, tienen una definición legal que podría utilizarse en un posible juicio. Eso incluye las Convenciones de Ginebra, que especifican que los ataques intencionados contra civiles son un crimen de guerra.

En otras palabras, la Casa Blanca está teniendo cuidado de no adelantarse a las investigaciones internacionales que investigan la invasión rusa.

¿Complicarán las palabras de Biden las negociaciones entre Ucrania y Rusia? El Kremlin calificó los comentarios de Biden sobre que Putin es un criminal de guerra como "absolutamente inaceptables e inexcusables".

Preguntado sobre si sería difícil sentarse con Putin, Zelensky mantuvo este domingo que está preparado, y lo ha estado.

"Estoy preparado para negociar con él. He estado preparado durante los dos últimos años. Y creo que sin negociaciones no podemos acabar con esta guerra", dijo en el programa "Fareed Zakaria GPS" de CNN.

"Creo que tenemos que utilizar cualquier formato, cualquier oportunidad, para tener una posibilidad de negociar, posibilidad de hablar con Putin. Pero si estos intentos fracasan, eso significaría que se trata de una tercera guerra mundial".

Zelensky ha instado a entablar más negociaciones en los últimos días, cuando la invasión rusa de Ucrania se acerca a su cuarta semana. En un mensaje de video publicado el sábado, pidió conversaciones "sin demora", advirtiendo que, de lo contrario, las pérdidas de Rusia serían "enormes".

Los ataques de Rusia se extienden al occidente de Ucrania 7:28

El problema, como informa el equipo de seguridad nacional de CNN, es que los funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN creen que Putin no se ha retractado de sus demandas originales en las conversaciones con Ucrania, y hay una fuerte dosis de escepticismo en las capitales occidentales sobre lo creíble que es realmente el compromiso de Moscú, incluso cuando el estado de esas negociaciones sigue siendo difícil de descifrar, según múltiples fuentes informadas sobre la situación.

Los negociadores ucranianos y rusos se han reunido cuatro veces desde el inicio de la invasión rusa.

La opinión del Departamento de Estado sobre Putin

La vicesecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, también expresó este viernes su opinión personal de que en Rusia se están cometiendo crímenes de guerra, diciendo que "todos lo sienten personalmente", pero señaló que debe haber "un conjunto de pruebas" antes de que se pueda hacer una determinación legal.

"Creo que no hay prácticamente nadie —quizás Vladimir Putin sea la excepción— que pueda mirar todas las fotografías, todos los videos que llegan de Ucrania y no creer que Putin está atacando intencionadamente a los civiles, y atacar intencionadamente a los civiles es un crimen de guerra", dijo en una entrevista con John Berman de CNN en "New Day".

"Ahora, creo que todos lo sentimos personalmente", dijo Sherman, "pero en términos de derecho internacional, tienes que tener evidencia, tienes que tener un conjunto de pruebas de que de hecho hubo intencionalidad". Añadió que Estados Unidos está "ayudando a reunir esas pruebas, a presentarlas a las partes de la justicia internacional y a tener un umbral legal que se cumpla".

¿Cuánto duran las investigaciones sobre crímenes de guerra? Las investigaciones en la Corte Penal Internacional duran muchos años, y solo se han conseguido unas pocas condenas.

Dicho de otro modo, podría pasar un tiempo antes de que los comentarios de Biden sobre los "criminales de guerra" tengan algún peso legal, si es que lo tienen.

Como señalamos a principios de este mes, el tribunal juzga a personas, no a países, y se centra en quienes tienen la mayor responsabilidad: dirigentes y funcionarios. Aunque Ucrania no es miembro del tribunal, ya ha aceptado su jurisdicción. Por lo tanto, Putin podría, en teoría, ser acusado por el tribunal por haber ordenado previamente crímenes de guerra en Crimea.

Sin embargo, la CPI no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que tendría que ser entregado por Rusia o arrestado fuera de Rusia. Esto parece poco probable.