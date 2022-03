Las condiciones en que está detenida Cristiana Chamorro 0:45

(CNN Español) – La periodista, exprecandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Cristiana Chamorro Barrios, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero y apropiación y retención indebida, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo al Cenidh, Chamorro continuará bajo arresto domiciliario, mientras que a Walter Gómez y Marcos Fletes, administrador y contador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, respectivamente, la autoridad judicial les impuso 13 años de cárcel por los mismos delitos, además de por gestión abusiva y falsedad ideológica.

Por los delitos de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, el exdiputado liberal y hermano de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, recibió una condena de nueve años de cárcel. Por su parte, a Pedro Váquez, chofer de la periodista, se le impuso una pena de siete años.

Además, según el Cenidh, el poder judicial les cargó a casi todos una multa de US$ 1.600.000 y otra de de 56 millones de córdobas. La única excepción a esta medida fue Pedro Joaquín Chamorro.

Los ahora condenados habían sido declarados culpables el 12 de marzo pasado en un juicio a puertas cerradas celebrado en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. Todos se han declarado inocentes y los abogados defensores argumentaron que no se demostró la responsabilidad de ninguno de ellos en los delitos imputados. Por esta razón, afirmaron que interpondrán recursos de apelación ante el poder judicial.

publicidad

CNN no ha podido obtener información de estos casos, ya que el poder judicial no responde a consultas de medios independientes y la Fiscalía no actualiza información sobre los procesos.