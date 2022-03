(CNN)-- Cada vez que Kaillie Humphries lo desea, la mejor deportista de bobsleigh del mundo puede mirarse al espejo y recordar su extraordinaria carrera; las obras de arte que adornan la mayor parte de su cuerpo le recuerdan toda la historia.



"Los tatuajes son una gran representación de lo que soy", dijo la tricampeona olímpica, de 36 años, a CNN Sport. "Tengo a mi madre y a mi padre, sus retratos. Tengo medallas olímpicas, mis esperanzas, objetivos y sueños. Con cada uno que me hago, me siento más completa".

Pero hará falta un artista verdaderamente hábil para captar plenamente el último capítulo de su vida, un drama extraordinario tanto dentro como fuera de la pista; una montaña rusa emocional que la vio desarraigarse de Canadá, cambiando su lealtad a Estados Unidos.

Para ello, Kaillie Humphries tuvo que enfrentarse a sus propios demonios y “matar al dragón”.

Hace tres años que Humphries le dio la espalda al equipo canadiense con el que había ganado dos títulos olímpicos y 10 medallas en la Copa del Mundo.

Después de 16 años en el equipo nacional, dice que su entorno de trabajo de pronto le pareció peligroso. "Temía por mi seguridad física", dijo a CNN, y añadió que cada vez que se defendía, temía que eso le llevara a recibir "un puñetazo en la cara".

"Era un entorno en el que temía estar", añadió. "Y culminó no solo con depresión, sino con problemas físicos, sarpullidos, urticaria. Tenía ataques de pánico".

Hasta 2018, Humphries dice que disfrutó trabajando con "entrenadores increíbles" en el equipo canadiense.

Pero dice que nunca pudo elegir quiénes eran sus entrenadores, y en 2018 todo cambió justo cuando esperaba hacer historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang.

"Pasé de ser la campeona olímpica, de intentar ser la primera atleta en defender tres olimpiadas seguidas, a no reconocerme ni querer salir de casa y temer por mi seguridad".

A pesar de su considerable éxito, Humphries dice que la llegada de un nuevo entrenador, Todd Hays, en el período previo a los Juegos Olímpicos de 2018, la llevó a ser "blanco de ataques, acoso y hostigamiento".

Humphries pensaba que lo había visto todo y que estaba preparada para hacer frente a todo lo que se pudiera encontrar, pero dice que se vio paralizada por la ansiedad de verse obligada a trabajar con alguien que le parecía agresivo y físicamente intimidante.

Cuando presentó una queja contra su entrenador, el presidente del organismo rector del Bobsleigh y el Skeleton de Canadá (BCS, por sus siglas en inglés) y otro miembro del personal, sus preocupaciones fueron transmitidas a un investigador independiente y finalmente desestimadas.

A Humphries le dijeron que no había pruebas suficientes para justificar sus afirmaciones. Humphries apeló y, según el diario The New York Times, un árbitro dictaminó que la investigación había sido inadecuada y aún está en curso una nueva investigación.

A través de su abogado, Hays negó rotundamente las acusaciones de Humphries. Dijo que, contrariamente a las afirmaciones de Humphries, ella "pidió específicamente" que él fuera uno de sus entrenadores.

El abogado de Hays también rechazó cualquier sugerencia de mala conducta: "En ningún momento el Sr. Hays ha señalado, acosado o intimidado a la señora Humphries, ni ha actuado de forma agresiva o físicamente intimidante hacia ella".

El comunicado concluye diciendo que Hays no hará más comentarios, respetando la confidencialidad del proceso judicial en curso.

"Fui lo suficientemente valiente como para dar la cara y decir que me sentía insegura", dijo Humphries. "Y como [con] la mayoría de los atletas en ese entorno, normalmente no se les cree, no se confía en ellos y se les hace a un lado".

En 2019, Humphries abandonó el equipo y decidió competir con el equipo de Estados Unidos, sabiendo que podría significar el fin de sus sueños olímpicos.

El 7 de marzo, se reveló que Humphries no era la única atleta con preocupaciones sobre las condiciones de trabajo de los atletas del equipo de bobsleigh y skeleton de Canadá.

Más de 60 de ellos, que compiten desde 2014, firmaron una carta abierta en la que pedían la dimisión de los altos cargos de la BCS.

Citaron un ambiente "tóxico" en lo que es un deporte peligroso y de alta velocidad. La tercera frase iba directamente al grano: "Demasiados atletas han sufrido física, mental, emocional y financieramente debido a la incapacidad de la organización para abordar estas cuestiones, poniendo en peligro el futuro de ambos deportes".

Humphries respondió a la noticia en Twitter, escribiendo: "Sé por lo que están pasando estos atletas. Esta es exactamente la misma dirección con la que traté y tuve que dejar para escapar de ella. Estoy orgullosa de que hablen y digan sus verdades. El cambio es necesario".

CNN habló con varios atletas del bobsleigh, que describieron su propia experiencia en el equipo canadiense. Hablaron de una cultura de negligencia y de miedo a las represalias para cualquiera que se atreviera a plantear alguna preocupación.

El bobsledista retirado Neville Wright dijo: "Si seguimos en esta dirección, vamos a terminar en una situación con lesiones que amenazan la carrera o la vida y tal vez, en el peor de los casos, el suicidio".

La atleta retirada de skeleton Elisabeth Maier afirma que lleva cuatro años luchando contra la federación por denuncias de acoso y discriminación.

En respuesta, la BCS la acusó de hacer declaraciones "falsas y gravemente difamatorias" sobre la organización y le envió una carta de cese y desistimiento.

"Cuando presenté mi queja original", recuerda, "me fui a la cama esa noche con la esperanza de no despertarme. Cuando alguien se mete con tu salud mental de forma tan fuerte y durante tanto tiempo, te crees lo peor de ti mismo".

Con la voz entrecortada por la emoción, continuó: "Ha habido tres ocasiones en las que he pensado realmente en hacerme daño o en que han surgido pensamientos aterradores, y todos están relacionados con el BCS".

Madison Charney, otra atleta de skeleton, también se conmovió al recordar su experiencia en el equipo.

"Vivimos en un estado constante de miedo a hablar en contra del programa, el miedo a que te echen del programa", dijo Charney, quien añadió que competir por Canadá era como estar en una relación abusiva.

"Una de las partes siempre asume que está equivocada, y siempre se le dice que es una porquería. Están equivocados, nunca serán escuchados, nadie les creerá. Ahora escucho a otros atletas decir que ser eliminado del programa fue 'lo mejor que me ha pasado'".

En respuesta a la carta abierta, la BCS emitió un comunicado y dijo que ya se estaban realizando esfuerzos para abordar las cuestiones planteadas.

"Nos tomamos muy en serio las preocupaciones de nuestros atletas", decía el comunicado. "Como hacemos al final de cada cuatrienio olímpico, tenemos previsto reunirnos directamente con nuestra comunidad de atletas lo antes posible para revisar y abordar sus preocupaciones".

Sin embargo, los atletas desestimaron rápidamente la respuesta de la BCS y publicaron otra carta abierta, revelando que su campaña también está cobrando fuerza.

Esta vez firmada por 82 atletas, escribieron: "Una y otra vez, la BCS ha controlado la narrativa sobre nuestras quejas y no ha abordado las causas sistémicas subyacentes de estos problemas, lo que resulta en una mayor preservación del status quo".

Los atletas han reiterado sus demandas de una investigación "verdaderamente independiente" y la dimisión inmediata de los altos cargos de la BCS.

"La Junta de la BCS acusa recibo de dos cartas anónimas de atletas actuales y antiguos de la BCS", dijo la Junta Directiva de la BCS en una declaración enviada a CNN el 16 de marzo.

"Nos comprometemos a identificar y resolver los problemas planteados por los atletas a través de un foro que fomente el diálogo abierto y la transparencia, incluyendo la participación de los atletas y el personal de la BCS, así como de otras partes interesadas que puedan aportar una perspectiva valiosa".

"Creemos que un diálogo constructivo y un plan de acción claro traerán consigo un cambio positivo. Se ha iniciado un proceso de mediación independiente. Se invitará a los atletas a participar en todos los aspectos, incluyendo la configuración del proceso de mediación y el intercambio de sus opiniones”.

"La Junta de la BCS espera que los atletas participen en esta oportunidad. Como partidario independiente del deporte, Own the Podium apoya esta iniciativa como una vía para fomentar el debate y encontrar soluciones. Esperamos participar en un diálogo significativo en un entorno que promueva la apertura y la equidad para todos".

Experiencia aleccionadora

Humphries, la mujer más exitosa en el mundo del bobsleigh, pasó de estar en la cima del mundo a tocar fondo.

"Fue una experiencia aleccionadora", dijo a CNN. "Tuve que abandonar una larga carrera en la que lo tenía todo construido, para volver al punto cero. Nada. Sin patrocinadores, sin apoyo, sin financiación".

Encontró un hogar en el Team USA, su marido es ciudadano estadounidense, ganando otros tres títulos de campeona del mundo; pero su estatus olímpico estaba en el limbo.

El Comité Olímpico Internacional (IOC, por sus siglas en inglés) no permite que un atleta compita bajo la bandera de un país a menos que tenga la plena ciudadanía. La deportista critica esta normativa tan rígida, que, según ella, la obligó a elegir entre un entorno de trabajo seguro o, potencialmente, otra oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos.

"¿Por qué tengo que elegir un derecho humano antes que poder hacer mi trabajo? "El IOC no estaba dispuesto a ceder en eso".

Como atleta, que había pasado su vida corriendo contra el reloj, Humphries se encontraba ahora en una carrera contra el tiempo por su ciudadanía.

"Prefiero una actuación olímpica a tener que esperar una carta de inmigración, o responder a preguntas, o presentar el papeleo. Fue muy angustioso, y mentiría si dijera que de no haber sido por mi marido, habría tenido un par de crisis".

"No me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé de dejar el equipo de Canadá. Y me lo recuerdo cada día. Estoy en un lugar mucho mejor mental y físicamente, y si no compito en los Juegos Olímpicos, no lo haré".

Pero a principios de diciembre, y a dos meses para los Juegos de Beijing, Humphries se convirtió en ciudadana estadounidense. En febrero, volvió a ser campeona olímpica, al ganar la prueba inaugural de monobob.

"Estaba mucho más emocionada de lo que pensaba", recuerda. "No había ninguna garantía de que tuviera la oportunidad de competir”.

"Mi ciudadanía llegó en el último momento. Tuve que tener mucha fe en mí misma, en mi familia, en el programa, en mis patrocinadores, en mi apoyo. La comunidad me apoyó de verdad, así que definitivamente sentí todo ese amor".

Con la pesadilla de su paso por el equipo de Canadá ya totalmente superada, Humphries mira hacia el futuro.

Cree que le quedan por lo menos unos Juegos Olímpicos, los de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia, cuando tenga 40 años. Si los Juegos de 2030 se celebran en Salt Lake City, es posible que la convenzan para que compita una vez más y ponga fin a su carrera en su país.

Pero mientras tanto, hay asuntos más inmediatos: encontrar el tatuaje adecuado para conmemorar el último capítulo de su vida en su galería de arte personal.

Dice que habrá un tema estadounidense, naturalmente, pero también una representación de la bestia que mató.

"La pista de bobsleigh de Beijing se llamaba Flying Snow Dragon (Dragón de Nieve Volador) y sentí que había conquistado al dragón mientras estaba allí. Así que probablemente me haré un tatuaje de dragón".

Es una imagen que también podría ser una metáfora de todo lo que ha vivido en los últimos años.

¿Le dolerá hacerse el tatuaje?

"Sí, no son agradables", responde, "Es algo así como ser un atleta. Hay un montón de dolor para un montón de gloria al final. No puedes tener las grandes cosas de la vida sin pasar por algunos momentos difíciles, y los tatuajes no son una excepción".