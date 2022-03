Ketanji Brown Jackson ante el Senado: mi papel como jueza es limitado 4:48

(CNN) -- Las audiencias de confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de justicia comenzaron el lunes con más de cuatro horas de discursos de los senadores, presentaciones de Jackson por parte de dos de sus colegas y comentarios de la propia candidata.

La declaración de apertura de Jackson se refirió a su origen humilde y la gratitud que sentía hacia aquellos que impulsaron su ascenso en el mundo legal. Ella y sus partidarios enfatizaron el enfoque "independiente" que aporta al tribunal, mientras que los demócratas de la Comisión Judicial del Senado argumentaron que su confirmación hará que el tribunal superior refleje más al país al que sirve.

Si bien habían hecho una vista previa de las partes del historial de Jackson que tienen la intención de analizar, los republicanos lanzaron una serie de andanadas contra los demócratas por la forma en que manejaron las confirmaciones de los designados republicanos.

Estas son las conclusiones del primer día.

Biden elige a Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema de EE.UU. 6:36

Ketanji Brown Jackson se inclina hacia la gratitud y la humildad

Gran parte de los comentarios de apertura de Jackson se centraron en su educación y la gratitud que sentía hacia sus padres y su fe.

publicidad

Al darle "gracias a Dios", dijo: "La primera de mis muchas bendiciones es el hecho de que nací en esta gran nación" en 1970, en la década posterior a la aprobación por el Congreso de dos importantes proyectos de ley de derechos civiles".

Su nombre, "Ketanji Onyika", significa "encantadora", le dijo a la Comisión, una expresión del "orgullo por su herencia y esperanza para el futuro" de sus padres.

Ella relató el interés en la ley que desarrolló al ver a su padre estudiar Derecho, al tiempo que elogió a los "excelentes mentores" que tuvo en la escuela secundaria y a los jueces para los que trabajó.

"El juez [Stephen] Breyer no solo me dio el mejor trabajo que cualquier abogado joven podría tener, sino que también ejemplifica lo que significa ser un juez de la Corte Suprema del más alto nivel de habilidad e integridad, civilidad y gracia”, dijo, refiriéndose al juez para el que trabajó y que reemplazaría si fuera confirmada.

"Me siento extremadamente humilde al ser considerada para el puesto del juez Breyer, y sé que nunca podría ocupar su lugar", agregó. "Pero si me confirman, espero continuar con su espíritu".

Jackson promete un enfoque "independiente" de la ley, del que se hicieron eco sus partidarios

Ketanji Brown Jackson dijo que tomaba "muy en serio" su responsabilidad de defender la Constitución y su "deber de ser independiente".

"Yo decido los casos desde una postura neutral", dijo. "Evalúo los hechos, interpreto y aplico la ley a los hechos del caso ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial".

Esa descripción de su enfoque surge cuando los republicanos han criticado su negativa a alinearse con una filosofía judicial específica, como el originalismo o el pragmatismo.

El lunes, una destacada jueza conservadora avaló cómo abordó su papel como jurista.

"La jueza Jackson es una jurista independiente que falla sobre la base de los hechos y la ley y no con [un enfoque] partidista", dijo el juez retirado Thomas Griffith, un republicano designado que sirvió en la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington. "Una y otra vez ha demostrado esa imparcialidad en el banquillo".

Las 'cualidades' de los candidatos a la Corte Suprema de EE.UU. 2:30

Los demócratas buscan hacer de la audiencia un caso sobre la fe del público en la Corte Suprema

Los demócratas recordaron repetidamente a su audiencia pública lo mucho que está en juego en estas audiencias de confirmación, haciendo referencia a los principales casos ante una Corte Suprema dominada por conservadores que buscaban conectar la histórica naturaleza de la designación de Jackson a la fe del público en la Corte.

Como es común en estas audiencias, los senadores demócratas tocaron temas legales que resuenan en su base, con alusiones a casos de la Corte Suprema relacionados con la atención médica, el derecho al aborto, el control de armas y el medio ambiente.

"El pueblo estadounidense, nuestros electores... y su fe en los tribunales, eso es fundamental para nuestra democracia", dijo el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont. “Pierden su fe, luego pierde la democracia. Las decisiones tomadas en nuestros tribunales, y en última instancia en la Corte Suprema, afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros”.

Debido a que Jackson, si es confirmada, reemplazará a un compañero liberal, su nombramiento por sí solo probablemente no cambiará el conteo de votos de 6-3 de conservadores a liberales en esos diversos temas. Pero los demócratas enfatizaron otras formas en que Jackson, a través de la diversidad demográfica y profesional que traería, le dará a la Corte nuevas perspectivas y enriquecerá la confianza que los estadounidenses depositan en ella.

"Si la confirman, daremos otro paso para que nuestro Gobierno refleje mejor a Estados Unidos a quien sirve", dijo el senador Alex Padilla, demócrata de California.

Varios demócratas promocionaron su experiencia como defensora pública federal, la primera para una jueza, y cómo la ayuda a "comprender nuestro sistema de justicia de manera única, a través de los ojos de las personas que no pueden pagar un abogado", dijo el senador Richard Blumenthal, un demócrata de Connecticut.

Los republicanos se enfocaron en el trato que Kavanaugh recibió de los demócratas

Video relacionado: Así fueron las protestas a favor y contra de Brett Kavanaugh 1:49

Hace más de tres años que el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh fue confirmado después de una serie de audiencias tumultuosas y de alto octanaje que pusieron a prueba las relaciones de la Comisión Judicial. Pero a pesar del tiempo, su victoria y la posterior confirmación de otra jueza conservadora, los republicanos dejaron en claro el lunes que no pueden ver la designación de Jackson sin el contexto de la de Kavanaugh.

A pesar de que los republicanos se han comprometido a aprovechar sus escritos, fallos y sentencias anteriores, casi todos los miembros republicanos del panel se comprometieron a trazar una línea.

"Ningún senador republicano va a lanzar sobre usted un ataque sobre su carácter cuando la audiencia prácticamente ha terminado", dijo el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, en su declaración de apertura, aludiendo a lo tarde que era en el proceso cuando las acusaciones contra Kavanaugh fueron reveladas.

"Espero que ninguno de nosotros haya estado esperando información sobre usted como persona durante semanas o meses. Que venga usted a nuestras oficinas y nunca le compartamos la información para permitirle dar su versión de la historia. Esperamos en el último minuto cuando la audiencia está a punto de celebrarse, concluir y decir: 'Oh, por cierto, tenemos esta carta'".

El senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, contó cómo cuando era presidente de la Comisión Judicial durante las audiencias de Kavanaugh, le gritaron tan intensamente en la sala de audiencias que se demoró en pronunciar sus comentarios iniciales. El senador Ted Cruz, de Texas, le prometió a Jackson que los republicanos actuarían de manera diferente a como dijo que lo habían hecho los demócratas durante las audiencias de Kavanaugh.

"Le puedo asegurar que su audiencia no presentará nada de ese comportamiento vergonzoso", dijo Cruz. “Nadie va a investigar sus hábitos de citas de adolescentes. Nadie le va a preguntar con severidad fingida: '¿Le gusta la cerveza?' Pero eso no quiere decir que esta audiencia deba ser no sustancial y no vigorosa".

Los legisladores insinúan adónde irán sus preguntas para Jackson

En medio de los golpes dados a las tácticas demócratas en audiencias de confirmación pasadas, los republicanos dieron un adelanto de lo que explorarán sus preguntas para Jackson.

Varios senadores comentaron que querían más claridad sobre la filosofía judicial de Jackson, un área que senadores como Josh Hawley, de Missouri, le dijeron a CNN que investigaron en una reunión privada con Jackson, pero que aún no tenían claridad.

"Lo que ella me dijo es que ella no considera tener una filosofía judicial. Sabes, no sé si me lo creo", dijo Hawley.

Hawley también anticipó una serie de preguntas sobre cómo Jackson había sentenciado a una serie de criminales por pornografía infantil que la precedieron cuando era jueza de un tribunal federal de distrito.

El senador John Cornyn, de Texas, dijo que estaba "preocupado" por la defensa de Jackson en nombre de los detenidos de la bahía de Guantánamo y los argumentos que Jackson "hizo en representación de personas que han cometido actos terroristas contra Estados Unidos y otros criminales peligrosos".

En lo que quizás fue la declaración de apertura más dura de una senadora republicana, Marsha Blackburn, de Tennessee, sugirió que Jackson tenía una "agenda oculta" que necesitaba ser analizada, mientras enumeró preocupaciones vagas sobre la teoría crítica de la raza, los mandatos de mascarillas escolares y permitir "criminales violentos, policías asesinos y depredadores de niños de vuelta a las calles".

Blackburn dijo que Jackson había escrito sobre las "agendas ocultas personales" de los jueces. La frase proviene de la tesis de licenciatura de Jackson, donde escribió sobre las "agendas ocultas" de los "profesionales de la Corte" que conducen a acuerdos de culpabilidad coercitivos.

Otros republicanos argumentaron que querían que Jackson diera respuestas claras sobre su posición en una letanía de cuestiones de política y el futuro de la Corte, incluido el impulso de la izquierda para ampliar el número de jueces. Esa es un área que el exsenador demócrata Doug Jones, de Alabama, quien desempeñó el papel de sherpa de Jackson en el Capitolio, dijo que es probable que Jackson no responda.

"Todos entienden que el tamaño de la Corte Suprema es un problema de este organismo, del Congreso. No es de la Corte, y no creo que vean a ningún candidato abordar eso", dijo Jones.

Aún así, las declaraciones de apertura proporcionaron una hoja de ruta para el equipo de Jackson, y el lunes ofreció una de las primeras oportunidades públicas que tuvieron los demócratas para ver a dónde llevarían los republicanos esta audiencia de confirmación.

"Habrá algunas preguntas muy acertadas sobre su historial. Para eso están los senadores. Ella estará preparada", dijo Jones.