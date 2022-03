Estos son los nominados a los Premios Oscar 2022 6:48

(CNN Español) -- Los nominados a la edición 94 de los Premios Oscar ya fueron anunciados, y aunque varias películas llegaron exclusivamente a los cines, muchas otras fueron lanzadas a través de plataformas por streaming.

Así que si quieres llegar listo a la ceremonia de los Oscar este 27 de marzo, te decimos dónde puedes ver las películas nominadas, ya sea que estés en Estados Unidos o México.

Algunas películas se pueden ver gratis a través de servicios por streaming, por otras deberás pagar la compra o renta y otros títulos se han reservado para disfrutarse exclusivamente en la gran pantalla.

Being the Ricardos

Nominaciones: mejor actriz (Nicole Kidman), mejor actor (Javier Bardem) y mejor actor de reparto (J.K. Simmons).

Disponible EE.UU y México en: Amazon Prime Video.

Belfast

Nominaciones: mejor película, mejor director (Kenneth Branagh), mejor actriz de reparto (Judi Dench), mejor actor de reparto (Ciarán Hinds), mejor edición de sonido, mejor guión original y mejor canción original ("Down to Joy").

Disponible en EE.UU.: cines y a la venta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play.

Disponible en México: estreno en cines el 10 de marzo.

publicidad

Coda

Nominaciones: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto (Troy Kotsur).

Disponible en EE.UU.: cines, Apple TV+.

Disponible en México: cines, Amazon Prime Video y a la renta por 50 pesos mexicanos en Cinépolis Klic.

Cruella

Nominaciones: mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Disponible EE.UU. y México en: Disney+.

Cyrano

Nominaciones: mejor diseño de vestuario.

Disponible EE.UU.: cines.

Disponible en México: estreno en cines el 14 de abril.

Don't Look Up

Nominaciones: mejor película, mejor banda sonora, mejor guión original y mejor montaje.

Disponible EE.UU. y México en: Netflix.

Drive My Car

Nominaciones: mejor película, mejor director (Ryusuke Hamaguchi), mejor guión adaptado y mejor película internacional.

Disponible EE.UU.: cines y se estrenará en HBO Max el 2 de marzo.

Dune

Nominaciones: mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor edición de sonido, mejor banda sonora, mejor guión adaptado, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor efectos visuales, mejor fotografía y mejor montaje.

Disponible EE.UU.: a la renta por US$ 5,99 en Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Vudu y Google Play.

Disponible México: HBO Max, a la renta por 50 pesos mexicanos en Apple TV y por 149 pesos en Cinépolis Klic.

Encanto

Nominaciones: mejor banda sonora, mejor película animada y mejor canción original ("Dos Oruguitas").

Disponible EE.UU. y México en: Disney+.

Flee

Nominaciones: mejor película animada, mejor largometraje documental y mejor película internacional.

Disponible EE.UU.: Hulu y a la renta por US$ 1,99 en Amazon Prime Video, YouTube y Google Play, por US$ 3,99 en Apple TV y por US$ 5,99, en Vudu.

Disponible en México: no disponible en México.

King Richard

Nominaciones: mejor película, mejor actor (Will Smith), mejor actriz de reparto )AunJanue Ellis), mejor guión original, mejor canción original ("Be Alive") y mejor montaje.

Disponible en EE.UU.: cines y en venta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play.

Disponible en México: HBO Max y a la venta por 199 pesos mexicanos en Cinépolis Klic.

Licorice Pizza

Nominaciones: mejor película, mejor director (Paul Thomas Anderson) y mejor guión original.

Disponible en EE.UU.: cines.

Disponible en México: estreno en cines el 24 de febrero.

Luca

Nominaciones: mejor película animada.

Disponible EE.UU. y México: Disney+.

Lunana: A Yak in the Classroom

Nominaciones: mejor película, mejor director (Paul Thomas Anderson) y mejor guión original.

Disponible en EE.UU.: cines y en renta por US$ 6,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play.

Disponible en México: no disponible.

Nightmare Alley

Nominaciones: mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor fotografía y mejor diseño de producción.

Disponible en EE.UU.: cines, HBO Max y Hulu.

Disponible en México: cines.

No Time To Die

Nominaciones: mejor dirección de sonido, mejor canción original ("No Time to Die") y mejores efectos visuales.

Disponible en EE.UU.: cines, HBO Max y Hulu.

Disponible en México: Apple TV y en renta por 60 pesos mexicanos en Cinépolis Klic.

Madres Paralelas

Nominaciones: mejor actriz (Penélope Cruz) y mejor banda sonora.

Disponible en EE.UU.: cines y en renta por US$ 19,99 en Amazon Prime Video y Google Play.

Disponible en México: en Netflix a partir del 18 de febrero.

Raya and the Last Dragon

Nominaciones: mejor película animada.

Disponible en EE.UU y México: Disney+.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Nominaciones: mejores efectos visuales.

Disponible en EE.UU y México: Disney+.

Spencer

Nominaciones: mejor actriz (Kristen Stewart).

Disponible en EE.UU.: Hulu y a la renta por US$ 3,99 en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube) y Google Play y por US$ 5,99 en Vudu.

Disponible en México: cines.

Spider-Man: No Way Home

Nominaciones: mejores efectos visuales.

Disponible en EE.UU.: cines.

Disponible en México: cines y HBO Max próximamente.

tick, tick... BOOM!

Nominaciones: mejor actor (Andrew Garfield) y mejor montaje.

Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Eyes of Tammy Faye

Nominaciones: mejor actriz (Jessica Chastain) y mejor maquillaje y peluquería.

Disponible en EE.UU.: HBO Max, Hulu y en renta por US$ 3,99 en Amazon Prime Video , Apple TV, YouTube, Vudu y Google Play.

Disponible en México: próximamente en cines.

The Hand of God

Nominaciones: mejor película internacional.

Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Lost Daughter

Nominaciones: mejor actriz (Olivia Colman), mejor actriz de reparto (Jessie Buckley) y mejor guión adaptado.

Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Mitchells vs. the Machine

Nominaciones: mejor película animada.

Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Power of the Dog

Nominaciones: mejor película, mejor director (Jane Campion), mejor actor (Benedict Cumberbatch), mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst), mejor actor de reparto (Jesse Plemons), mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee), mejor edición de sonido, mejor banda sonora, mejor guión adaptado, mejor fotografía, mejor montaje y mejor producción.

Disponible en EE.UU y México: Netflix.

The Tragedy of Macbeth

Nominaciones: mejor actor (Denzel Washington), mejor fotografía y mejor diseño de producción.

Disponible en EE.UU y México: Apple TV+.

The Worst Person in the World

Nominaciones: mejor película internacional y mejor guión original.

Disponible en EE.UU.: cines.

Disponible en México: estreno en cines el 17 de marzo.

West Side Story

Nominaciones: mejor película, mejor director (Steven Spielberg), mejor actriz de reparto (Ariana DeBose), mejor diseño de vestuario, mejor edición de sonido, mejor fotografía y mejor diseño de producción.

Disponible en EE.UU.: cines y se estrena en Disney+ el 2 de marzo.

Disponible en México:cines y se estrena en Disney+ el 2 de marzo.