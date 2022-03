1,5 millones de niños han abandonado Ucrania 4:43

(CNN) -- Estados Unidos no ha podido determinar si Rusia ha designado a un comandante militar responsable de dirigir la guerra del país en Ucrania, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto, algo que los funcionarios de defensa actuales y anteriores dicen que es probablemente un factor clave que contribuye a la aparente torpeza y desorganización del asalto ruso.

Sin un comandante de alto nivel que abarque todo el teatro de operaciones sobre el terreno o cerca de Ucrania, las unidades de los diferentes distritos militares rusos que operan en diferentes partes de Ucrania parecen estar compitiendo por los recursos en lugar de coordinar sus esfuerzos, según dos funcionarios de Defensa estadounidenses.

Las unidades que participan en diferentes ofensivas rusas en toda Ucrania no han logrado conectarse, dicen estas fuentes, y de hecho, parecen estar actuando de forma independiente sin un diseño operativo global.

Las fuerzas rusas también parecen tener importantes problemas de comunicación. Los soldados y los mandos han utilizado a veces teléfonos móviles comerciales y otros canales no seguros para hablar entre sí, lo que facilita la interceptación de sus comunicaciones y ayuda a Ucrania a desarrollar objetivos para sus propios contraataques.

Todo ello ha dado lugar a lo que, según estas fuentes, ha sido una operación desarticulada –y a veces caótica– que ha sorprendido a los funcionarios estadounidenses y occidentales.

¿Quién es el comandante de Rusia en Ucrania?

"Uno de los principios de la guerra es la 'unidad de mando'", dijo el analista militar de CNN, el teniente general retirado Mark Hertling, antiguo comandante del Ejército estadounidense en Europa. "Eso significa que alguien tiene que estar al mando general, para coordinar los fuegos, dirigir la logística, comprometer las fuerzas de reserva, medir el éxito (y el fracaso) de las diferentes 'alas' de la operación y ajustar las acciones en función de ello".

Históricamente, ha habido casos en los que Rusia ha publicitado este tipo de información, pero el Ministerio de Defensa no ha hecho ninguna referencia a un comandante de alto rango para las operaciones en Ucrania y no respondió a la solicitud de CNN para comentar el tema.

Y aunque es posible que Rusia haya designado discretamente a un alto comandante para supervisar la invasión –aunque Estados Unidos no haya podido identificar a esa persona– el estado de las operaciones de combate sugeriría que "es inepto", según Hertling.

La invasión rusa también ha estado marcada por un número desmesurado de bajas entre los oficiales rusos de alto rango.

Los ucranianos dicen haber matado a cinco generales rusos durante las tres primeras semanas de la guerra, una afirmación que CNN no ha confirmado de forma independiente. Sin embargo, la muerte de un general militar en combate es un acontecimiento poco frecuente, según declaró el general retirado del Ejército estadounidense David Petraeus a Jake Tapper, de CNN, en "State of the Union", el domingo.

El coronel Sergei Sukharev, comandante de una unidad aérea de élite rusa, también murió en combate en Ucrania, informó el jueves la cadena de televisión estatal rusa GTRK Kostroma.

"La conclusión es que el mando y el control se han roto", dijo Petraeus.

La magnitud de la invasión no ha hecho más que empeorar las cosas. Coordinar las operaciones a lo largo de un frente de más de 1.600 kilómetros requiere "una amplia capacidad de comunicación y recursos de mando, control e inteligencia que los rusos simplemente no tienen", añadió Hertling.

"No veo que nada de lo que hace la Armada esté coordinado con lo que hace la Fuerza Aérea o con lo que hace la Fuerza de Tierra", dijo el teniente general retirado Ben Hodges, otro excomandante del Ejército de Estados Unidos en Europa, quien advirtió que no tenía conocimiento interno de la comprensión de Estados Unidos de la estructura de mando de Rusia.

"Los rusos han tenido tremendas dificultades con el mando y el control durante esta operación en todos los niveles", se hizo eco una fuente estadounidense familiarizada con la situación sobre el terreno. "Parte de esto puede deberse a las acciones de los propios ucranianos".

Sobre el terreno, las tropas rusas en el campo han sido a menudo aisladas de sus comandantes superiores, dijeron las fuentes.

"Los soldados sobre el terreno salen y tienen su objetivo, pero no tienen forma de avisar por radio [si algo va mal]", dijo otra fuente familiarizada con la inteligencia, que añadió que los funcionarios occidentales creen que esta es parte de la razón por la que se ha observado a algunas tropas rusas abandonando sus propios tanques y vehículos blindados de transporte de personal sobre el terreno y simplemente alejándose.

Una campaña estancada

Desde que Rusia lanzó su asalto a Ucrania, el 24 de febrero, ha bombardeado ciudades ucranianas con misiles y artillería, destruyendo apartamentos, hospitales y escuelas y dejando decenas de civiles muertos. Pero su invasión terrestre se ha estancado en gran medida debido a la feroz resistencia de los ucranianos y a lo que altos funcionarios de Defensa han descrito como errores tácticos.

El espacio aéreo sobre Ucrania sigue siendo disputado y Rusia no ha logrado tomar el control de ninguna ciudad importante, incluida Kyiv.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró el viernes a Don Lemon, de CNN, que Estados Unidos ha "visto una serie de errores" por parte de Rusia. Moscú ha "sufrido con la logística", dijo, y añadió que no ha visto pruebas de "buen empleo de la inteligencia táctica" ni de "integración de la capacidad aérea con una maniobra terrestre".

Tanto los funcionarios actuales como los analistas externos señalan que aunque Rusia ha desplegado su Ejército en otros conflictos recientes, incluyendo en Siria y en Crimea, en 2014, no ha intentado nada ni remotamente tan ambicioso como una invasión a gran escala de una gran nación como Ucrania que requeriría la integración aérea y terrestre y el esfuerzo coordinado de unidades de múltiples distritos militares regionales diferentes.

Rusia rota sus ejercicios militares anuales entre sus distritos militares regionales, dijo Hodges, en lugar de llevar a cabo el tipo de los llamados ejercicios "conjuntos" que Estados Unidos emplea rutinariamente para asegurar una coordinación fluida entre piezas dispares de su Ejército en expansión.

"No tienen ninguna experiencia en esto, no en este tipo de escala", dijo. "Hace décadas que no habrían hecho algo a esta escala. Lo que hicieron en Siria y Crimea, en 2014, no es nada comparado con esto".

Y añadió: "No me parece que realmente hayan ejercido esto de una manera que hubiera demostrado que tendrían que tener un comandante operativo conjunto."

La confianza de Putin en el secreto

Algunos funcionarios también han sugerido que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo la planificación de la operación global tan estrechamente dentro del Kremlin que muchos de sus propios comandantes militares en el campo no entendieron completamente la misión hasta el último minuto, probablemente impidiendo que las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia se coordinaran efectivamente en el período previo a la invasión.

"En las evaluaciones que vemos está claro que algunas personas del lado de la Defensa [rusa] no están entendiendo realmente cuál es el plan de juego", dijo un alto funcionario europeo, a principios de febrero, apenas unas semanas antes de la invasión. El funcionario añadió que las evaluaciones sugieren que el personal de Defensa piensa que "es un plan de juego muy difícil de sostener".

La falta de organización central también tiene implicaciones para los esfuerzos de Rusia por reabastecer a sus fuerzas. Moscú ha tenido dificultades para suministrar suficientes alimentos, combustible y municiones a las tropas sobre el terreno, y a medida que aumentan las bajas, los funcionarios dicen que hay indicios de que Rusia está tratando de reponer sus pérdidas tanto con combatientes extranjeros como con las tropas rusas ya estacionadas en otros lugares.

Sin un comandante general, la asignación estratégica de los limitados recursos podría resultar difícil, dijo Hodges.

"Ese es el trabajo del comandante de la fuerza conjunta: asignar prioridades", dijo. "Quién tiene la prioridad para el combustible, la munición o la capacidad particular".

Con información de Tim Lister, de CNN.