Sandra Bullock sigue "avergonzada" de haber hecho esta película

(CNN) — Sandra Bullock ha protagonizado muchas películas exitosas, pero hay un proyecto que desea dejar pasar.

La actriz apareció con su coprotagonista de "The Lost City", Daniel Radcliffe, en TooFab, donde se les preguntó sobre un proyecto en su pasado que los avergonzaba.

Bullock mencionó la secuela de 1997 de "Speed", diciendo que básicamente era aburrida.

"Me dejaste perpleja con los fans que vienen más tarde (parte de la pregunta)", dijo. “Tengo una a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado allí. Se llama 'Speed ​​2'. (He) hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Lentamente yendo hacia una isla".

Incluso agregó que desearía no haberlo hecho.

"Esa es una que desearía no haber hecho y no vinieron fans, que yo sepa", dijo.

Sin embargo, la película tiene seguidores de culto, que Bullock llamó "tranquilos".

"Muy tranquilo", dijo ella. "Como, casi, cinco personas. Él y los otros cuatro niños de 12 años que estaban viendo el lento bote que se dirigía hacia la pequeña isla".

"Speed ​​2: Cruise Control" sigue al personaje de Bullock, Annie, que intenta rescatar a todos cuando el crucero en el que se encuentra es secuestrado. Su coprotagonista de "Speed", Keanu Reeves, no regresó para la secuela.